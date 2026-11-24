نیوزی لینڈ خاتون نے چمچ نگل لیا، آپریشن کے بعد صبح ہوئی
نیوزی لینڈ کی 27 سالہ خاتون نے قے کرنے کے دوران چمچ نگل لیا جس کے بعد وائیکٹو ہسپتال میں آپریشن کرنا پڑا۔
نیوزی لینڈ کی ایک 27 سالہ خاتون کو ایک غیر معمولی طبی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جب وہ قے کرنے کے عمل کے دوران غلطی سے ایک ڈنر فاک کھانے کی چمچ نگل گئیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کے مطابق، خاتون کو فوری طور پر نیوزی لینڈ کے وائیکٹو ہسپتال ( Waikato Hospital) کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی طبی معائنہ اور تشخیص کا آغاز کیا۔ انشورنس یا الٹراساؤنڈ سے زیادہ مؤثر ثابت ہونے والی ایک ایکس رے (X-ray) میں یہ بات واضح ہوئی کہ چمچ کا پورا حصہ خاتون کے معدے میں قید ہو چکا ہے۔
طبی ٹیم کی کوششیں اور سرجری
وائیکٹو ہسپتال کی سرجیکل ٹیم نے پہلے غیر سرجیکل طریقے سے چمچ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹرز نے اینڈوسکوپ (Endoscopy) کا استعمال کرتے ہوئے خاتون کے منہ کے ذریعے دو بار کوشش کی تاکہ چمچ کو باہر نکالا جا سکے لیکن یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں۔ چمچ کی پوزیشن اور اس کے سائز کی وجہ سے منہ کے راستے اسے ہٹانا ناممکن ثابت ہوا جس کے بعد ٹیم کو سرجری کا انتخاب کرنا پڑا۔Also readخیبرپختونخوا میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں پانچ خوارج دہشت گرد مارے گئے
اس کے بعد سرجنز نے لیپروسکوپک سرجری (Laparoscopic Surgery) کا رخ کیا جس میں چمچ کو معدے سے باہر نکالا گیا۔ سرجری کے دوران خاتون کے جسم پر تقریبا چار سینٹی میٹر لمبا زخم کیا گیا جس کے ذریعے چمچ کو کامیابی سے ہسپتال کی قید سے آزاد کروایا گیا۔ سرجری مکمل ہونے کے بعد خاتون کی صحت یابی کا عمل بھی بغیر کسی پیچیدگی کے جاری رہا۔
ڈاکٹرز کا حیرانی اور طبی مشورے
اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جیسی فشر (Dr Jesse Fisher) نے اظہارِ تعجب کا اظہار کیا کہ ایسی بڑی چمچ کس طرح معدے تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خوش قسمتی سے معدے میں کوئی سوراخ (Perforation) نہیں ہوا تھا جو کہ ایک سنگین طبی پیچیدگی ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر جیسی فشر کا کہنا تھا کہ ایسی بڑی غیر معمولی چیز کو بغیر کسی نقصان کے معدے سے ہٹانا ایک دلچسپ طبی چیلنج تھا۔
آپریشن کے دو دن بعد خاتون کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ ان کی صحت یابی کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ غیر معمولی اشیاء کو نگلنے سے گریز کیا جائے کیونکہ ایسا کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ حالات میں ایسی اشیاء کو ہٹانے کے لیے فوری سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس سے مریض کی جان بچائی جا سکے۔
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