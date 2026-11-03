نیوزی لینڈ نے بھارت کو آٹھویں وکٹ سے ہرایا سیریز 3-2 سے جیت لی
نیوزی لینڈ نے بھارت کو سات وکٹوں سے ہرا کر پانچویں ٹی ٹوئنٹی جیت لی لیکن پانچ میچوں کی سیریز 3-2 سے بھارت کے نام رہی۔
نیوزی لینڈ نے ہیملٹن میں منعقدہ پانچویں اور آخری ٹوئنٹی20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔ سیڈن پارک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں میزبان ٹیم نے 192 رنز کا ہدف 12 گیندیں باقی ہوتے ہوئے 18 اوورز میں حاصل کر لیا۔ تاہم، اس ہار کے باوجود بھارت نے پانچ میچوں کی سیریز 3-2 سے جیت لی۔ ٹیم کے کپتان شریاس آئیر اور کھلاڑیوں نے میچ کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
نیوزی لینڈ کی شاندار بیٹنگ کارکردگی
نیوزی لینڈ کے لیے ٹم سیفرٹ نے ناقابل تسخیر 93 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جو 50 گیندوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے اس اننگز میں 11 چوکے اور پانچ چھکے لگائے۔ گلیون فلپس نے بھی 38 گیندوں پر 65 رنز بنا کر ٹیم کی فتح کو یقینی بنایا۔ فلپس نے 8 چوکے اور 3 چھکے مارے۔ دونوں کھلاڑیوں کی شراکت نے نیوزی لینڈ کو فتح تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فلپس کو پوری سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔Also readمانچسٹر: شوہر نے بیوی کو نشہ دے کر 9 مردوں کے حوالے کیا، 20 سال قید کی سزا
بھارت کی جیت اور بیٹنگ کارکردگی
بھارت کی جانب سے ایشن کشناں نے 32 گیندوں پر 61 رنز بنائے جن میں پانچ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے۔ شریاس آئیر نے 23 گیندوں پر 50 رنز کی اننگز کھیلی۔ نامن دھیر نے بھی 23 گیندوں پر 33 رنز کا حصہ ڈالا۔ کشناں اور آئیر کی شراکت نے بھارت کو تیزی سے رنز بنانے میں مدد دی۔ اس جیت نے بھارت کو سیریز میں برتری دلانے کا موقع فراہم کیا۔
بولنگ اور فیلڈنگ کے اعداد و شمار
نیوزی لینڈ کی جانب سے اڈم ملن نے بولنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 19 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ نیتن اسمتھ اور بلئر ٹکر نے دونوں نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ بھارت کی جانب سے وارن چکرورتی نے ڈیرل مٹھل کو آؤٹ کیا۔ فیلڈنگ کے دوران گلیون فلپس کے آؤٹ ہونے کے موقع ہاتھ سے نکل گیا جس کا فائدہ نیوزی لینڈ نے اٹھایا۔
کپتانوں کا ردعمل اور مستقبل کی تیاریاں
نیوزی لینڈ کے کپتان ملٹن سینٹنر نے بیٹنگ اور بولنگ میں بہتری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ شروع کے میچوں میں ہوئی غلطیوں نے سیریز کے نتیجے کو متاثر کیا۔ بھارت کے کپتان شریاس آئیر نے گیند بازی اور فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ٹیمیں اب او ڈی آئی سیریز کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ سیریز آکلینڈ میں شروع ہوگی۔
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