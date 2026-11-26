نیوزی لینڈ کے انتہائی قریبی انتخابات کا حتمی نتیجہ آج جاری ہوگا
نیوزی لینڈ میں 400 ہزار خصوصی ووٹوں کی بنیاد پر حتمی نتائج کا اعلان، مرکز دائیں حکومت کی اکثریت کا انحصار ان ووٹوں پر ہے جو عام طور پر بائیں بازو کے حق میں جاتے ہیں۔
نیوزی لینڈ کے الیکٹرل کمیشن نے جمعہ کو ملک کے عام انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کیا جس میں مرکز دائیں بازو کی حکومت کی بارگاہ کا تعین کرنا تھا۔ یہ نتائج خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ تقریبا 400,000 خصوصی ووٹ وں کی گنتی کے بعد حکومت کی پارلیمانی اکثریت کے دو نشستوں پر مبنی تنگ حاشیے کی تصدیق یا رد کی گئی ہے۔ وہنگٹن میں جاری ریٹرز کی رپورٹ کے مطابق، 7 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے ابتدائی نتائج میں قومی جماعت کی قیادت میں تشکیل دی گئی تین جماعتوں والی حکومت کو دو نشستوں کی اقلیت حاصل تھی۔
خصوصی ووٹوں کا اثر اور گنتی کا نظام
نیوزی لینڈ کے الیکٹرل کمیشن کے ذریعے جمعہ کو جاری کردہ حتمی نتائج میں تقریبا 400,000 خصوصی ووٹ شامل ہیں جو غیر ملکی علاقوں میں موجود شہریوں اور ان ووٹروں نے ڈالے جن کی شناخت کی مزید تصدیق درکار تھی۔ تاریخ کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خصوصی ووٹ عام طور پر بائیں بازو کے سیاسی جماعتوں کے حق میں جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دائیں بازو کی جماعتیں اپنی حمایت کھو دیتی ہیں۔ ان ووٹوں کی موجودگی وہاں کے انتخابات میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے جہاں لیبر اور قومی جماعت کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ انتہائی قریب ہو۔Also readلاہور میں دھند کی شدت بڑھنے سے شہری پریشان
نیوزی لینڈ کے تناسبی نمائندگی کے نظام کے تحت پارلیمانی حکومت بنانا ایک پیچیدہ عمل ہے جہاں جماعتیں چھوٹی شراکت داروں کی حمایت کے بغیر اکثریت حاصل نہیں کر سکتیں۔ اس ملک میں 71 کنسٹیوئنسی سیٹس اور کم از کم 49 پارٹی سیٹس موجود ہیں اور حکومت بنانے کے لیے کسی جماعت یا اتحاد کو اکثریت درکار ہوتی ہے۔ حتمی گنتی سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر جماعت نے کتنی الیکٹریٹ اور لسٹ سیٹس جیتی ہیں، جس سے اگلے پارلیمانی دور کے لیے طاقت کے توازن کی بہتر تصویر سامنے آتی ہے۔
معیشت اور ووٹرز کا رویہ
اس انتخابی مہم کا سب سے بڑا موضوع ملک کی ٹوٹی پھوٹی معیشت اور دو بڑی جماعتوں کے لیے ووٹرز کا مایوسی کا احساس تھا۔ قومی جماعت کی قیادت میں قائم موجودہ حکومت کو ان مسائل کا سامنا تھا جو عام طور پر ووٹرز کو بائیں بازو کی لیبر پارٹی کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ الیکشن کے نتائج میں اس مایوسی اور معاشی چیلنجز کا عکاس نظر آتا ہے جو دائیں بازو کی حکومت کو تنگ اکثریت کی طرف دھکیلنے میں کارگر ثابت ہوا۔
حکومتی رہنماؤں کا توقع کیا جا رہا ہے کہ وہ نتائج کی اشاعت کے بعد اپنی بات رکھیں گے اور ممکنہ حکومتی ترتیب کے حوالے سے مذاکرات کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ اگر حتمی گنتی کے بعد مرکز دائیں بازو کی حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو یہ سیاسی میدان میں ایک بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، جبکہ اگر اکثریت برقرار رہتی ہے تو یہ انہیں اگلے چند سالوں تک اختیار چلانے کا موقع دے گی۔
آغاز اور مستقبل کے اقدامات
الیکشن کمیشن کے حتمی اعلان کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحادی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات شدت اختیار کر جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کی سیاسی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑی جماعت تنہا حکومت نہیں چلا سکتی اور اسے دیگر چھوٹی جماعتوں کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اس عمل میں وقت لگ سکتا ہے لیکن حتمی نتیجہ پارلیمانی طاقت کے توازن کو حتمی شکل دے گا۔
آخری گنتی کے نتائج سے نہ صرف حکومت کی بقا کا تعین ہوگا بلکہ یہ بھی واضح ہوگا کہ مستقبل میں پارلیماری پالیسیوں پر کس جماعت کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا۔ 400,000 خصوصی ووٹوں کا یہ بڑا مجموعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیوزی لینڈ میں ووٹنگ کا عمل کتنا ہی منظم اور غیر جانبدار ہے۔
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