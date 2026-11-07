نیوزی لینڈ انتخابات: نیشنل پارٹی کی اکثریت لیکن حکومت سازی کا فیصلہ ابھی باقی
نیوزی لینڈ کے فیڈرل انتخابات میں نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں لیکن حکومت بنانے کے لیے دیگر چھوٹی پارٹیوں کی حمایت درکار ہوگی کیونکہ نتائج انتہائی قریب رہے ہیں۔
نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے اتوار کو واضح کیا کہ ان کی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا ایک واضح راستہ موجود ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ووٹ کی تعداد ابھی بھی اتنی قریب ہے کہ حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس انتہائی کشیدہ مہم کے دوران معیشت اور زندگی کے اخراجات کے مسائل نے مرکزی حیثیت اختیار کی ہوئی تھی۔
پریلیمی نتائج کے مطابق نیشنل پارٹی نے پارلیمان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ اگر اس کی اپنی کبوتر پارٹیوں 'این زی ایف اسٹ' اور 'ای سی ٹی' کے ساتھ اتحادی حکومت بنائی جاتی ہے تو ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے انتہائی پتلی اکثریت ہو سکتی ہے۔ لکسن نے آکلینڈ میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ سب سے بڑی جماعت ہیں لیکن فی الحال صورتحال ابھی فیصلہ کن نہیں ہے۔Also readMaulana upset over not getting his share, says Faisal Karim Kundi
لیبر پارٹی کی شکست اور چیپکنز کا ردعمل
دوسری طرف، سینٹر لیبر لیڈر کرس ہیپکنز نے ویلنگٹن کے قریب اپر ہٹ میں اپنے حامیوں سے ملاقات کی، جہاں انہیں ان کے مستعار نام 'چیپکی' کے نعروں کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہیپکنز نے قبول کیا کہ ان کی پارٹی اگلے پارلیمان میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور اب ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اگلے پارلیمان کو باہمی مطابقت، ساتھ کام کرنے اور مشترکہ زمینی حقائق پر آنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کا یہ بیان اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ اب دونوں بڑی جماعتیں واحد اکثریت کے بغیر ہیں۔ کچھ ہزار ووٹس کے فرق سے دو بڑی جماعتیں 29 فیصد ووٹ شیئر حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، جس سے ووٹرز کی ارادہ واضح ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔
چھوٹی جماعتوں کی اہمیت اور آؤچونٹی پارٹی کا اثر
اس بار کے تاریخی اور قریبی پول نے نیوزی لینڈ کی چھوٹی جماعتوں، خاص طور پر نئی سینٹرسٹ 'آپچونٹی پارٹی' کو انتہائی اہمیت دے دی ہے۔ اس ملک کے مخلوط ارکان کی تناسبی نمائندگی (MMP) سسٹم کے تحت ووٹرز کو دو آپشنز پر ٹک لگانا ہوتا ہے۔ نتائج بتاتے ہیں کہ آپچونٹی پارٹی نے پانچ فیصد کی حد طے کر لی ہے، جس سے انہیں بغیر کسی انتخابی حلقے جیتے پارلیمان میں نشستیں مل سکتی ہیں۔
اس سے اس پارٹی کو 'نگرانی کرنے والے' (Kingmaker) کا کردار ملنے کا خطرہ ہے۔ لیڈر کیولیئ ویونگ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک نرم اور مہذب سیاست لاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پارلیمان میں آنے والی کسی بھی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام نے سیاسی نظام کو مستقل طور پر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
معیشت کی مشکلات اور ووٹرز کی خواہشات
نیوزی لینڈ کے شہری بنیادی اشیاء کی قیمتوں کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ بے روزگاری کی شرح ایک دہائی سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عالمی ایندھن کی مہنگائی کو نیوزی لینڈ کی معیشت پر پڑنے والے دباؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لکسن نے تین برس کی پیچیدہ حکومتداری کے بعد عوام کو یقین دلاया تھا کہ وہ نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے۔
تاہم، نیشنل پارٹی کو اپنی اندرونی عدم مساوات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دو بار لیڈرشپ کے خلاف بغاوتیں اور معیشت کی سست رفتار نے ان کی ساکھ کو متاثر کیا۔ اب بھی ان ووٹوں کی گنتی جاری ہے جس میں آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں رہنے والے دس ہزار سے زائد نیوزی لینڈ باشندوں کے ووٹ شامل ہیں، جو حتمی نتیجہ بدل سکتے ہیں۔
سیاسی قیادت کی بڑی تبدیلیاں اور نئے چیلنجز
حکومت بنانے کے باوجود نیشنل پارٹی کو کئی اہم ترین اور کامیاب ارکان سے محرومی کا سامنا ہے۔ ڈپٹی لیڈر اور وزیر خزانہ نیسا ولاس اپنی جماعت کی کمزور کارکردگی کی وجہ سے پارلیمان میں واپس نہیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ، ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر کی وزیر کرس بایسپ اپنی حلقہ 'ہٹھ ساؤتھ' سے نشست کھو بیٹھنے کا خطرہ ہے، جو کہ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے بڑا ضرب ہے۔
یہ سیاسی جغرافیہ اس بات کی علامت ہے کہ نیوزی لینڈ میں ووٹرز کا رجحان بدل چکا ہے۔ چاہے لکسن کی حکومت بننے کا امکان زیادہ ہو، لیکن انہیں اپنے اتحادیوں، خاص طور پر مقبول پسند 'این زی ایف اسٹ' اور لبرٹیرین 'ای سی ٹی' کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ اگلے کئی دنوں میں باقی ماندہ ووٹوں کی گنتی اور غیر ملکی رہائشیوں کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہی حتمی تصویر واضح ہو سکے گی۔
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