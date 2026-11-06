نیوزی لینڈ کے تاریخی انتخاب میں قریبی مقابلہ اور معاشی دباؤ
نیوزی لینڈ کے عام انتخابات میں لا بھر اور نیشنل پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ۔ لاگت میں اضافہ اور غیر یقینی صورتحال نے ووٹرز کو متاثر کیا ہے۔ مزید تفصیلات یہاں پڑھیں۔
نیوزی لینڈ کے عام انتخابات میں تاریخ کے قریب ترین مقابلے کا اشارہ مل رہا ہے جہاں ووٹنگ کا آخری دن جمعہ کو تھا جبکہ پولنگ اسٹیشنز ہفتہ کو کھلے رہیں گے۔ ملک کی معیشت وسطی مشرق کی جنگ اور زندگی کی بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے جس کی وجہ سے بنیادی اشیاء کی قیمتیں اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ بیکاری کی شرح پچھلے دس سالوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے عام شہری اپنا خرچہ چلانے میں مشکلات کا شکار ہیں۔
انتخابی مہم میں معاشی دباؤ کا اثر<
آخری دن کی پولنگ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ حکومتی قومی پارٹی اور اپوزیشن لیبر پارٹی نے اتنی مضبوط پروگرام پیش نہیں کیا جس سے وہ یکطرفہ حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم کرسٹوفر لکسون نے اپنے دائیں بازو کے اتحاد کو تین برس کی انتہائی کشیدہ مدت کے بعد اقتدار میں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے دور اقتدار میں ان کی اپنی پارٹی نے دو مرتبہ انہیں لیڈرشپ سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔Also readPakistan External Debt Doubles to $135.1B, World Bank Reports
کرسٹوفر لکسون نے نئی ٹیکسوں کی عدم موجودگی کا وعدہ کیا ہے تاکہ اپنی پالیسیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں ان کے مخالف اور سابق وزیر اعظم کرسٹوفر ہپکنز کی قیادت میں لیبر پارٹی نے شہریوں پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، پولنگ نتائج کے قریب ہونے کی وجہ سے توجہ اب چھوٹی پارٹیوں کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔
چھوٹی پارٹیوں کا تاریخی اثر و رسوخ
خاص طور پر سینٹرسٹ اپورچونٹی پارٹی نے انتخابی منظر نامے میں اپنا اثر و رسوخ دکھایا ہے۔ وکٹوریہ یونیورسٹی آف ویلنگٹن کے پروفیسر ڈیوڈ کیپی نے ایف پی ایف کو بتایا کہ یہ ان کے پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے مشکل اور قریبی انتخابات میں سے ایک ہے۔ حتمی پولنگ کے مطابق لیبر پارٹی کو 30 فیصد ووٹ ملے ہیں جو نیشنل پارٹی سے تھوڑا آگے ہے۔
نیوزی لینڈ کے مخلوط ممبران کے متناسب نمائندگی (MMP) سسٹم کے تحت ووٹرز کو دو اختیارات منتخب کرنے ہوتے ہیں جن میں ایک جنرل پارٹی لسٹ اور دوسرا ایک انفرادی ممبر شامل ہے۔ اس نظام میں حکمران پارٹی کے پاس اور ہنگ کے ذریعے 120 سے زیادہ ارکان پارلیامینٹ کو منتخب کرنے کا موقع بھی ہے۔ اپورچونٹی پارٹی کو پانچ فیصد سے زائد ووٹ ملے ہیں جو پارلیامینٹ میں ان کی نشستوں کی ضمانت ہیں۔
ووٹرز کی پریشانیاں اور سیاسی تناؤ
ویلنگٹن کی سڑکوں پر عام لوگوں نے بتایا کہ وہ زندگی گزارنے میں جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو خریدنے سے گریز کر رہے ہیں جو وہ پہلے آسانی سے خرید لیا کرتے تھے۔ رچل شرڈلو، جو 26 سالہ ایک پبلک سروس ان ہیں، نے کہا کہ لاگت میں اضافہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف اپنا کرایہ اور بلز ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے بچت کرنے میں مشکلات محسوس کر رہی ہیں۔
اپورچونٹی پارٹی کی لیڈر کیولائے وانگ کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے عوام سیاست دانوں کے باہمی جھگڑوں، نامزدگی اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے تھک چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر انہیں پارلیامینٹ میں نشست ملتی ہے تو وہ نیشنل پارٹی یا لیبر پارٹی دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔
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