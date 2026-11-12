نیوویڈیا کے سی ای او جنسن ہوانگ استعفیٰ، آئی اے تنازعہ میں شرکت
نیوویڈیا کے سی ای او جنسن ہوانگ ذاتی تعلقات اور آئی اے الزامات کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں جس سے کمپنی کے مارکیٹ ویلیو میں تیزی سے کمی آئی ہے۔
نیوویڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جنسن ہوانگ نے اپنے عہدے اور کمپنی کے بورڈ کی ارکانیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک سنگین تنازعے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ان پر امریکی خفیہ ٹیکنالوجی کو چینی کمپنیوں کو منتقل کرنے میں مدد دینے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس خبر نے ٹیکنالوجی کے اس دیو ہیکل ادارے کے حصص کی قیمتوں میں تیزی سے کمی کا سبب بنا ہے۔
تنقیدی الزامات اور خفیہ ایجنسیوں کی کارروائی
امریکی خفیہ ایجنسیوں کے افسران کے مطابق، الزامات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نسواں شخصیت نے نیوویڈیا کے چپس کی ترسیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ خاتون جس کا نام ایلس ہوانگ بتایا گیا ہے، مگا اسپڈ کی سابقہ ڈائریکٹر تھیں اور ان کا جنسن ہوانگ سے کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے۔ انہیں بیرونی خفیہ ایجنسی کی کارروائی کے حصے کے طور پر چینی کمپنیوں کو چپس فراہم کرنے میں ملوث پایا گیا۔ چین نے ان جاسوسی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔Also readMark McGuinn, Country Singer-Songwriter, Dies at 58
مارکیٹ ردعمل اور قیادت کی تبدیلی
اس تنازعے کے نتیجے میں نیوویڈیا کے شیئرز میں تقریبا 10 فیصد کی گراوٹ دیکھی گئی ہے جس سے کمپنی کی مارکیٹ ویلیو سے سینکڑوں ارب ڈالر کی قیمت گھٹ گئی ہے۔ جنسن ہوانگ، جن کی عمر 63 سال ہے، نے 1993 میں نیوویڈیا کی بنیاد رکھی تھی اور اب تک یہ دنیا کی سب سے قیمتی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریبا 4 ٹریلین ڈالر ہے۔ ہوانگ کمپنی کے چوتھے بڑے سرمایہ کار ہیں اور ان کے پاس تقریبا 3.61 فیصد شیئرز ہیں۔
عارضی عہدے پر کوlett کرس کی تقرری
نیوویڈیا نے اعلان کیا ہے کہ چیف فنانشل آفیسر کوlett کرس عارضی سی ای او کے طور پر خدمات سرانجام دیں گی جب تک کہ مستقل جانشین کو نہیں منتخب کر لیا جاتا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تلاش جاری ہے جس میں اندرونی اور بیرونی دونوں امیدواروں پر غور کیا جا رہا ہے۔ بورڈ کے چیئرمین ہاروی جونز نے کوlett کرس اور موجودہ قیادت ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کاروباری کارروائی، کسٹمر کے وعدوں اور پروڈکٹ ڈویلپمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔
سیاسی دباؤ اور داخلی تحقیقات
واشنگٹن میں اس معاملے نے سیاسی حلقوں میں بھی کانپنے کی وجہ بنی ہے۔ ریپبلکن لیڈرز نے تین ہاؤس کمیٹیوں کی جانب سے جنسن ہوانگ سے بند دروازوں کے پیچھے گواہی لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، سینیٹرز ایلیزابیتھ وورن اور کرس کونز نے کامرس سیکرٹری ہاورڈ لوٹنک کو خط لکھ کر نیوویڈیا کی چین کے ساتھ کاروباری لین دین کے ریکارڈز کے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ نیوویڈیا نے وچٹیل لیپٹن راسن اینڈ کٹز نامی وکالت فرم کی قیادت میں داخلی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
ذاتی تعلقات اور کارپوریٹ حکمرانی کے بحران
یہ تنازعہ تازہ ترین رپورٹس کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا جب نیو یارک ٹائمز نے جنسن ہوانگ اور نیوویڈیا کی ہیلتھ کے وائس پریذیڈنٹ کیرولین پاور کے درمیان ذاتی تعلقات کی خبر دی۔ جنسن ہوانگ نے اپنی ملازمین کو بھیجے گئے ایک میمو میں اپنی بیوی کی وفاقی کو نہ رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ییل اسکول آف مینجمنٹ کے ماہر کارپوریٹ حکمرانی جفری سنینفلڈ کا کہنا ہے کہ اس معاملے نے جنسن ہوانگ کی کارکنوں اور کسٹمرز کے درمیان وقار کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کے مقابلے کے سلسلے میں نیوویڈیا کی مرکزی حیثیت کو متاثر کرتا ہے۔
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