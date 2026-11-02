نیوٹاؤن شرف آباد میں بینک سے 41 ہزار روپے لوٹنے والا ملزم گرفتار
نیوٹاؤن شرف آباد میں نوسرباز نے خاتون کیشئر کو ہیپناٹائز کر کے 41 ہزار روپے لوٹ لیے، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
نیوٹاؤن شرف آباد میں واقع ایک نجی بینک میں نوسربازوں کی جانب سے ہوشیاری بھرا دھوکہ دہی کا ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ملزم نے خاتون کیشئر کو ہیپناٹائز (hypnotize) کر کے بینک سے 41 ہزار روپے نکال کر فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں سی سی ٹی وی فوٹیج کلیدی ثبوت کے طور پر سامنے آئی ہے جس میں ملزم کی حرکتیں واضح طور پر ریکارڈ کی گئی ہیں۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کی حرکتیں
منظر عام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شلوار قمیض اور ٹوپی پہنے ہوئے ایک نوجوان فرد بینک کے اندر موجود تھا۔ یہ نوجوان سیدھے خاتون کیشئر کے کاؤنٹر کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ اس دوران ملزم نے اپنی کارروائی کو چھپانے کے لیے مختلف بہانے تراشے جن میں سب سے نمایاں وہ تھا کہ اس نے بینک کی نوٹوں کی گڈی مانگی۔Also readشاہد خاقان عباسی کا مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور
ملزم نے کیسے نکالی 41 ہزار روپے
سی سی ٹی وی کی کیمروں کے عدالت میں پیش کی جانے والی ریکارڈنگ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزم نے گڈی مانگنے کے بعد اسے گننے کا بہانہ بنایا۔ خاتون کیشئر کی توجہ بٹاتے ہوئے یا اس کے ہیپناٹک اثرات کے تحت ملزم نے کمال ہوشیاری سے گڈی میں سے 41 ہزار روپے کے نوٹ نکالے۔
نکالنے کے بعد ملزم نے فوری طور پر اپنا راستہ منتخب کیا اور موقع سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ عمل انتہائی تیزی سے ہوا جس کی وجہ سے کیشئر کو ابتدائی طور پر پتا نہ چلا کہ دراصل اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ملزم نے نوٹ چھپانے اور فرار ہونے کے لیے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کیا۔
کیشئر کا ردعمل اور پولیس میں شکایت
واقعے کے بعد جب خاتون کیشئر کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے فوری طور پر شور مچایا اور انتہائی شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ تاہم، ملزم نے اس سے پہلے ہی بینک کی عمارت سے نکل کر فرار ہو چکا تھا۔ کیشئر کی چیخوں اور شور کی وجہ سے دیگر ملازمین اور بیرون آنے والے افراد کا توجہ واقعے کی طرف مبذول ہوئی۔
بینک انتظامیہ نے اس واقعے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر مقامی پولیس سے رابطہ کیا۔ بینک حکام کی جانب سے پولیس کو ملزم کے خلاف سخت کارروائی اور رقم کی برآمدگی کے لیے درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور تلاش کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔
تحقیقاتی عمل اور آئندی اقدامات
پولیس اہلکاروں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا بغور جائزہ لیا ہے تاکہ ملزم کی شناخت اور اس کے موجودہ پتے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اس واقعے کی تفتیش میں یہ جانچنا ضروری ہے کہ ملزم نے خاتون کیشئر کو ہیپناٹائز کرنے کے لیے کس قسم کی تکنیک یا دوائی کا استعمال کیا، کیونکہ یہ عمل عام لوٹ مار سے ہٹ کر ایک مختلف نوعیت کا جرم ہے۔
بینک انتظامیہ نے بھی اپنے اندرونی حفاظتی اقدامات کو سخت کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ سوشل میڈیا اور خبروں کی دنیا میں اس واقعے پر توجہ دینے والے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر انہیں ملزم کی کوئی نشانی نظر آئے تو وہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں۔
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