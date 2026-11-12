نیویارک میں عمارت کے گر جانے سے 8 افراد ہلاک، میئر نے سکیورٹی چیک شروع کر دی
نیویارک بروکلن میں عمارت کے گر جانے سے کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد میئر زہران ممدا نی نے تعمیراتی جگہوں کی فوری جانچ کا حکم دے دیا ہے۔
نیویارک شہر کے بروکلن علاقے میں جمعے کو ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے گر جانے کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میئر زہران ممدا نی نے اس واقعے کے بعد شہر بھر میں تعمیراتی مقامات کی سخت سکیورٹی انکوائری اور انکشافی کاموں کی فوری جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی شام تقریباً چار بجے پیش آیا جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں بارش کے باوجود بھی کھنڈرات میں کام کرتی رہیں۔
واقعے کی تفصیلات اور ہلاکتیں
میئر زہران ممدا نی نے تصدیق کی کہ گرنے والی عمارت میں کئی مہاجر خاندان رہائش پذیر تھے اور یہ بلڈینگ 1930 میں تعمیر کی گئی تھی جس میں چار رہائشی یونٹس شامل تھے۔ واقعے میں ہلاک ہونے والے آٹھ افراد میں دو بچے اور چھ بالغ شامل ہیں جن میں سے دو تعمیراتی کارکن تھے۔ شہری عہدیداروں نے بتایا کہ چھ افراد کو کھنڈرات سے نکالا گیا لیکن بعد ازاں دو دیگر افراد زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
اس واقعے میں کل اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے جن میں چار فائر فائٹرز بھی شامل ہیں جو ریسکیو آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ میئر زہران ممدا نی نے بتایا کہ دو معزز شہری ایکواڈور کے تھے۔ عمارت کے گرنے سے ملحقہ رہائشی بلاک کی ایک دیوار تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں سیڑھیاں، الماریاں اور ایک بیڈ روم کھل کر سامنے آ گئے۔
میئر زہران ممدا نی کی تحقیقاتی حکمت عملی
میئر زہران ممدا نی نے اعلان کیا کہ شہر پانچ کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کرے گا جو گرنے والی عمارت کے قریب تعمیراتی مقام سے منسلک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پانچ کمپنیوں سے جڑے کل سو سے زائد دیگر تعمیراتی مقامات کی بھی جانچ کی جائے گی۔ یہ جائزہ یہ یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر شہریوں کے لیے کسی قسم کا خطرہ ہے تو حکام اسے جلد از جلد کنٹرول میں لے سکیں۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق تعمیراتی کمپنی نے ستمبر میں ایک نوٹس دائر کیا تھا جس میں زمین کے کام میں 'چٹانوں کی دھماکوں' (rock blasting) کی گنجائش کا ذکر کیا گیا تھا۔ تاریخی سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تعمیراتی مقام پر کھدائی کا کام اس سال شروع ہوا تھا۔ میئر زہران ممدا نی نے واضح کیا کہ ذمہ دار افراد یا اداروں کو مکمل طور پر جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔
ریسکیو آپریشن کا اختتام اور آنے والے اقدامات
فائر ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر لیلیان بونسائی گن نے کہا کہ تقریباً ڈھائی سو عملہ رات بھر ریسکیو میں مصروف رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک بڑے کھنڈرات کو ہٹایا نہیں جاتا اور زمین کے نیچے کی سرچ مکمل نہیں کی جاتی یہ ریسکیو مہم جاری رہے گی۔ تاہم، جمعے کو بعد میں فائر ڈیپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ کھنڈرات میں مزید کوئی شکار موجود نہیں ہے اور ریسکیو مہم کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے۔
محکمہ تعمیرات کے معائنہ کار شہر بھر میں پھیل گئے ہیں تاکہ دیگر تعمیراتی مقامات کی سختی سے جانچ کی جا سکے۔ تین دیگر ایڈریسز کو احتیاطی تدابیر کے طور پر اس سڑک کی ایک ہی طرف خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میئر زہران ممدا نی نے عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ حکومت شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور ذمہ داران کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔
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