نیویارک میئر زیورن ممدانی ریکرز آئلیند جیل 2032 تک بند کرنے کا اعلان
نیویارک کے میئر زیورن ممدانی نے 2032 تک ریکرز آئلینڈ جیل کمپلیکس بند کرنے کا نیا منصوبہ جاری کیا۔ یہ منصوبہ اصل ہدف سے پانچ سال بعد کا ہے اور اس میں 146 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری شامل ہے۔
نیویارک کے شہریوں کو پندرہ ستمبر کو ایک اہم خبر ملنے والی ہے جب میئر زیورن ممدانی نے ریکرز آئلینڈ جیل کمپلیکس کو بند کرنے کے لیے ایک نیا تفصیلی منصوبہ جاری کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تاریخی جیل 2032 تک مکمل طور پر بند کر دی جائے گی، جو کہ اصل طے شدہ ہدف سے پانچ سال بعد کا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اب اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے تاکہ عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
جیل کے نئے منصوبے کی تفصیلات اور اہداف
زیورن ممدانی کے جاری کردہ اس منصوبے کا مرکزی مقصد نیویارک کی قید و بند کی نظام کو جدید اور انسانی بنانا ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ دہائیوں سے نیویارک کے شہریوں کا مطالبہ تھا کہ ان کے لیے ایک ایسا اصلاحی نظام تشکیل دیا جائے جو نہ صرف محفوظ ہو بلکہ انسانی نقطہ نظر سے بھی درست ہو۔ اس نئی حکمت عملی کے تحت ریکرز آئلینڈ جیل کی جگہ چھوٹی اور جدید جیلوں کو تعمیر کیا جائے گا جو شہر کے مختلف حصوں میں تقسیم ہوں گی۔Also readCA chief calls on Queensland to invest in stadium after Gabba snub
پچھلے انتظامیہ کی کوششوں اور موجودہ صورتحال
اس منصوبے سے پہلے نیویارک کے سابق میئر بل ڈی بلاسیو نے بھی اسی قسم کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ ریکرز آئلینڈ جیل 2027 کے اگست تک بند کر دی جائے گی۔ تاہم، اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک سال سے بھی کم وقت باقی ہے، لیکن متوقع چھ چھوٹی جیلیں ابھی تک تعمیراتی مرحلے میں ہیں۔ اس تاخیر کی وجہ سے موجودہ انتظامیہ کو نیا شیڈول بنانا پڑا جو کہ 2032 تک پورا کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔
تاریخی پس منظر اور عوامی تحفظ کے تحفظات
1932 میں کھولی گئی یہ جیل دہائیوں سے غیر صحت بخش اور تشدد آمیز حالات کے لیے مشہور رہی ہے۔ اس جیل میں قید رہنے والے مشہور افراد میں جان لینن کے قاتل مارک ڈیوڈ چیپ مین، رپر ٹیپاک شاکور، اور سیکس پیسٹلز کے موسیقید صی وِشکس کا نام شامل ہے۔ عوامی سطح پر یہ جیل انتہائی تنقید کا نشانہ رہی ہے کیونکہ اس میں قیدیوں کی بنیادی انسانی ضروریات پوری نہیں کی جاتیں تھیں اور تشدد کی بھاری شکایات سامنے آتی رہی ہیں۔
فنڈنگ اور مستقبل کے اقدامات کی تفصیلات
میئر زیورن ممدانی کے اعلان کے مطابق، اس منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے 146 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری مختص کی گئی ہے۔ یہ رقم ان پروگرامز کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوگی جو لوگوں کو جیل جانے سے روکیں اور مقدموں کی کارروائی میں ہونے والی تاخیر کو کم کریں۔ اس کے علاوہ، ٹرائل سے پہلے کی قید کو کم کرنے پر بھی خاص توجہ دی جائے گی تاکہ ان لوگوں کو جیل جانے سے بچایا جا سکے جن کے خلاف کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔
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