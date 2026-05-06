نیویارک کی فضاؤں میں الیکٹرک ایئر ٹیکسیوں کا آغاز: سفر کے تصور میں انقلابی تبدیلی

نیویارک شہر میں جوبی ایوی ایشن کی جانب سے الیکٹرک ایئر ٹیکسیوں کی کامیاب آزمائشی پروازیں کی گئیں، جو سفر کے وقت کو گھنٹوں سے منٹوں میں تبدیل کر دیں گی۔
نیویارک شہر کی فضاؤں میں ایک نئے اور جدید دور کا آغاز ہو چکا ہے جہاں الیکٹرک ایئر ٹیکسی وں نے اپنی پہلی کامیاب آزمائشی پروازیں مکمل کر لی ہیں۔ یہ پیش رفت نہ صرف شہر کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی بلکہ مستقبل میں سفر کرنے کے تصور کو بھی ایک نئی جہت عطا کرے گی۔ ان جدید طیاروں کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ روایتی ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں انتہائی خاموش ہیں اور ان کے آپریشن کے دوران کوئی بھی زہریلا مواد یا کاربن آلودگی خارج نہیں ہوتی جس سے ماحول پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مین ہٹن تک کا سفر، جو کہ عام طور پر شہر کے شدید ٹریفک جام کی وجہ سے گھنٹوں لیتا ہے، اب دس منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا سکے گا۔ حالیہ ٹیسٹ فلائٹس کے دوران ان ٹیکسیوں نے ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور شہر کے مختلف اہم مقامات جیسے ڈاؤن ٹاؤن سکائی پورٹ، ویسٹ 30 ویں اسٹریٹ اور ایسٹ 34 ویں اسٹریٹ کے ہیلی پورٹس پر کامیابی سے لینڈنگ کی۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر بہت سے مبصرین اور شہریوں نے اس کی تشبیہ 1960 کی دہائی کے مشہور کارٹون سیریز دی جیٹسنز سے دی ہے جس میں اڑنے والی گاڑیوں کا تصور پیش کیا گیا تھا، جو اب حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیویارک جیسے گنجان آباد شہر میں جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم ایک مستقل مسئلہ ہے، وہاں فضائی ٹیکسیاں ایک انقلاب ثابت ہو سکتی ہیں۔ جوبی ایوی ایشن نامی کمپنی نے ان طیاروں کو ڈیزائن اور تیار کیا ہے اور ان کا بنیادی مقصد ایک ایسا مستقبل تشکیل دینا ہے جہاں شہر کے رہائشی اور سیاح مین ہٹن اور اس کے گردونواح میں انتہائی تیزی اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ کمپنی کے بانی اور سی ای او جو بین بیورٹ نے اس کامیابی پر شدید فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیویارک ہمیشہ سے جدت، تخلیق اور نئی سوچ کا عالمی مرکز رہا ہے اور یہ شہر ہمیشہ اپنی حدود کو عبور کرنے اور نئی منزلیں تلاش کرنے کا عادی رہا ہے۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلی بار 2023 میں یہاں پرواز کی تھی اور اب ہم اس اگلے مرحلے کی نمائش کر رہے ہیں جس میں نیویارک کے شہریوں کے لیے ایک خاموش، محفوظ اور زیرو ایمیشن ایئر ٹیکسی سروس فراہم کی جائے گی جو خاص طور پر شہری ضروریات کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ یہ طیارے عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ یعنی وی ٹی او ایل کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اڑان بھرنے یا اترنے کے لیے کسی لمبے رن وے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹی جگہوں سے بھی آسانی سے اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں حفاظتی نظام کے کئی متبادل اور ریڈنڈنٹ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی تکنیکی خرابی کی صورت میں مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان طیاروں کا شور اتنا کم ہے کہ یہ شہر کے موجودہ شور شرابے میں آسانی سے ضم ہو جاتے ہیں اور آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنتے۔ نیویارک سٹی اکنامک ڈویلپمنٹ کارپوریشن کی سی ای او جینی پاک نے ان تاریخی پروازوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جوبی کی یہ کوششیں اور کامیاب پروازیں ثابت کرتی ہیں کہ ایڈوانس ایئر موبلٹی اب محض سائنس فکشن فلموں یا خیالی کہانیوں کا حصہ نہیں رہی بلکہ یہ اب ہماری زندگیوں کی ایک ٹھوس حقیقت بن رہی ہے۔ جوبی ایوی ایشن اس منصوبے کو مزید وسیع کرنے اور اسے عام عوام تک پہنچانے کے لیے ڈیلٹا ایئر لائنز اور اوبر جیسی عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کے ساتھ گہرا تعاون کر رہی ہے تاکہ ایئر ٹیکسیوں کو موجودہ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا ایک مربوط حصہ بنایا جا سکے۔ اس اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی مقصد سڑکوں پر ہونے والے دو گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کو کم کر کے صرف سات منٹ تک لانا ہے، جس سے وقت کی بے پناہ بچت ہوگی۔ کمپنی اس وقت فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن سے حتمی سرٹیفیکیشن کے عمل کے آخری مراحل میں ہے اور حالیہ کامیاب تجربات نے باقاعدہ پائلٹ آپریشنز کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یہ تمام کوششیں جوبی کے 2026 الیکٹرک اسکائیز ٹور کا حصہ ہیں، جو کہ امریکہ کی 250 ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر ایک قومی مہم کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے تاکہ پائیدار شہری نقل و نقل کے روشن مستقبل کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ اقدام نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ عالمی warming اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم ہو سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے آنے سے شہروں کی منصوبہ بندی اور تعمیرات میں بھی تبدیلیاں متوقع ہیں کیونکہ اب عمارتوں کی چھتوں کو لینڈنگ پیڈز کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا.
نیویارک شہر کی فضاؤں میں ایک نئے اور جدید دور کا آغاز ہو چکا ہے جہاں الیکٹرک ایئر ٹیکسیوں نے اپنی پہلی کامیاب آزمائشی پروازیں مکمل کر لی ہیں۔ یہ پیش رفت نہ صرف شہر کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی بلکہ مستقبل میں سفر کرنے کے تصور کو بھی ایک نئی جہت عطا کرے گی۔ ان جدید طیاروں کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ روایتی ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں انتہائی خاموش ہیں اور ان کے آپریشن کے دوران کوئی بھی زہریلا مواد یا کاربن آلودگی خارج نہیں ہوتی جس سے ماحول پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مین ہٹن تک کا سفر، جو کہ عام طور پر شہر کے شدید ٹریفک جام کی وجہ سے گھنٹوں لیتا ہے، اب دس منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا سکے گا۔ حالیہ ٹیسٹ فلائٹس کے دوران ان ٹیکسیوں نے ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور شہر کے مختلف اہم مقامات جیسے ڈاؤن ٹاؤن سکائی پورٹ، ویسٹ 30 ویں اسٹریٹ اور ایسٹ 34 ویں اسٹریٹ کے ہیلی پورٹس پر کامیابی سے لینڈنگ کی۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر بہت سے مبصرین اور شہریوں نے اس کی تشبیہ 1960 کی دہائی کے مشہور کارٹون سیریز دی جیٹسنز سے دی ہے جس میں اڑنے والی گاڑیوں کا تصور پیش کیا گیا تھا، جو اب حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیویارک جیسے گنجان آباد شہر میں جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم ایک مستقل مسئلہ ہے، وہاں فضائی ٹیکسیاں ایک انقلاب ثابت ہو سکتی ہیں۔ جوبی ایوی ایشن نامی کمپنی نے ان طیاروں کو ڈیزائن اور تیار کیا ہے اور ان کا بنیادی مقصد ایک ایسا مستقبل تشکیل دینا ہے جہاں شہر کے رہائشی اور سیاح مین ہٹن اور اس کے گردونواح میں انتہائی تیزی اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ کمپنی کے بانی اور سی ای او جو بین بیورٹ نے اس کامیابی پر شدید فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیویارک ہمیشہ سے جدت، تخلیق اور نئی سوچ کا عالمی مرکز رہا ہے اور یہ شہر ہمیشہ اپنی حدود کو عبور کرنے اور نئی منزلیں تلاش کرنے کا عادی رہا ہے۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلی بار 2023 میں یہاں پرواز کی تھی اور اب ہم اس اگلے مرحلے کی نمائش کر رہے ہیں جس میں نیویارک کے شہریوں کے لیے ایک خاموش، محفوظ اور زیرو ایمیشن ایئر ٹیکسی سروس فراہم کی جائے گی جو خاص طور پر شہری ضروریات کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ یہ طیارے عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ یعنی وی ٹی او ایل کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اڑان بھرنے یا اترنے کے لیے کسی لمبے رن وے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹی جگہوں سے بھی آسانی سے اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں حفاظتی نظام کے کئی متبادل اور ریڈنڈنٹ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی تکنیکی خرابی کی صورت میں مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان طیاروں کا شور اتنا کم ہے کہ یہ شہر کے موجودہ شور شرابے میں آسانی سے ضم ہو جاتے ہیں اور آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنتے۔ نیویارک سٹی اکنامک ڈویلپمنٹ کارپوریشن کی سی ای او جینی پاک نے ان تاریخی پروازوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جوبی کی یہ کوششیں اور کامیاب پروازیں ثابت کرتی ہیں کہ ایڈوانس ایئر موبلٹی اب محض سائنس فکشن فلموں یا خیالی کہانیوں کا حصہ نہیں رہی بلکہ یہ اب ہماری زندگیوں کی ایک ٹھوس حقیقت بن رہی ہے۔ جوبی ایوی ایشن اس منصوبے کو مزید وسیع کرنے اور اسے عام عوام تک پہنچانے کے لیے ڈیلٹا ایئر لائنز اور اوبر جیسی عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کے ساتھ گہرا تعاون کر رہی ہے تاکہ ایئر ٹیکسیوں کو موجودہ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا ایک مربوط حصہ بنایا جا سکے۔ اس اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی مقصد سڑکوں پر ہونے والے دو گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کو کم کر کے صرف سات منٹ تک لانا ہے، جس سے وقت کی بے پناہ بچت ہوگی۔ کمپنی اس وقت فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن سے حتمی سرٹیفیکیشن کے عمل کے آخری مراحل میں ہے اور حالیہ کامیاب تجربات نے باقاعدہ پائلٹ آپریشنز کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یہ تمام کوششیں جوبی کے 2026 الیکٹرک اسکائیز ٹور کا حصہ ہیں، جو کہ امریکہ کی 250 ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر ایک قومی مہم کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے تاکہ پائیدار شہری نقل و نقل کے روشن مستقبل کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ اقدام نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ عالمی warming اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم ہو سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے آنے سے شہروں کی منصوبہ بندی اور تعمیرات میں بھی تبدیلیاں متوقع ہیں کیونکہ اب عمارتوں کی چھتوں کو لینڈنگ پیڈز کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا
الیکٹرک ایئر ٹیکسی نیویارک جوبی ایوی ایشن جدید ٹرانسپورٹ ماحول دوست سفر