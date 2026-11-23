نیویارک ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کمپنیوں کی ذمہ داری مسترد کر دی
نیویارک کی اعلیٰ عدالت نے بافلو قتل عام کے معاملے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو قانونی ذمہ داری سے بری قرار دیا۔
نیویارک اسٹیٹ کی ہائی کورٹ نے 2022 میں بافلو میں ہوئے فائرنگ کے واقعے میں متاثرہ خاندانوں کی جانب سے دائر کی گئی ایک اہم قانونی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنایا ہے کہ بڑی سوشل میڈیا کمپنیاں اس واقعے کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تاریخی فیصلہ 18 مئی 2022 کو ٹاپس فرینڈلی مارکیٹ میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے منسلک ہے جس میں 10 سیاہ فام افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس مقدمات میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو قانونی تحفظ حاصل ہوا ہے۔
عدالتی فیصلے کی تفصیلات اور قانونی وجوہات
نیویارک کے ایپیلز کورٹ نے 4-3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ الفا بے کے گوگل اور یوٹیوب، میٹا پلیٹ فارمز کا انسٹاگرام، رینڈیٹ، اور سنیپ کا سنیپ چیٹ وفاقی قانون کے تحت صارفین کی طرف سے پوسٹ کیے گئے مواد کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ عدالت عظمیٰ کے رکن جج نے اپنی رائے میں لکھا کہ شوٹر کے اقدامات اتنے غیر معمولی تھے کہ انہوں نے قانونی طور پر وجہ اور اثر کے تسلسل کو توڑ دیا ہے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
متاثرہ خاندانوں کا موقف اور وکلا کی ردعمل
متاثرہ خاندانوں کے وکیل میتھیو برگمن کا کہنا ہے کہ ان کے گاہک اپنے قانونی آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خطرناک پروڈکٹ ڈیزائن نے حقیقی نقصان کو جنم دیا ہے۔ ان کا مؤقف تھا کہ پلیٹ فارمز نے صارفین کو منموہنے اور شدت پسند بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے جو کہ باٹن جینڈرون جیسے افراد کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ تاہم، عدالت نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات کمپنیوں کی ڈیزائننگ کا متوقع نتیجہ نہ تھے۔
دissenting رائے اور مسترد کیے گئے دعوے
عدالت کے جج جینی ریورا کی منقسم رائے میں ان کا کہنا تھا کہ جیوریز کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا سوشل میڈیا کمپنیاں اپنے معیوب پروڈکٹس کی وجہ سے اس تشدد سے آگاہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون عدالت کے دروازے بند کرنے کا تقاضا نہیں کرتا جبکہ دوسری جانب، ایمازون، ڈسکارڈ، 4 چان اور ٹوئچ انٹرایکٹو کے خلاف مقدمات بھی اسی طرح مسترد کر دیے گئے۔
ملزم کا کیس اور مستقبل کے مراحل
واقعے میں ملزم باٹن جینڈرون جن کی عمر اس وقت 18 سال تھی، انہوں نے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ٹاپس فرینڈلی مارکیٹ میں حملہ کیا تھا۔ انہیں 14 مئی 2022 کو اس حملے کے لیے 18 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جینڈرون نے ریاستی چارجز میں قتل اور نفرت انگیز تشدد کی سازش قبول کر لی تھی۔ انہیں 2023 کے فروری میں بغیر پارول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
قانونی اثرات اور سوشل میڈیا پر نتائج
یہ فیصلہ سوشل میڈیا کے لیے ایک بڑی جیت ہے کیونکہ یہ ان کمپنیوں کو صارفین کے جرائم کے لیے قانونی جوابدہی سے بچاتا ہے۔ یہ ریکارڈ فیصلہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ڈیزائن کے فیصلے ایک شدید تشدد کے واقعے کا متوقع نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے یہ واضح کیا کہ یہ مسئلہ فیصلہ کن طریقے سے کمپنیوں کی ذمہ داری سے انہیں خارج کرتا ہے۔
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