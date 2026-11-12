نیویارک میں اپارٹمنٹ کی تباہی؛ آٹھ افراد ہلاک، میئر زہران منڈانی کی سخت کارروائی
نیویارک کے بروکن میں اپارٹمنٹ کی تباہی میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد میئر زہران منڈانی نے شہر بھر میں 100 سے زائد تعمیراتی مقامات کی فوری ایفٹی انسپکشن کا حکم دے دیا ہے۔
نیویارک شہر کے بروکنگ ( Brooklyn) علاقے میں بدھ کی شام ہوئی اپارٹمنٹ بلاک کی تباہی کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میئر زہران منڈانی ( Zohran Mamdani) نے اس المناک واقعے کے بعد شہر بھر میں تعمیراتی محفوظ سازی (Safety Inspections) کو سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔
مرنے والوں کی تفصیلات اور زخمیوں کی تعداد
شہری افسران نے بتایا کہ انہوں نے گرنے والے ملبے میں چھ لوگوں کی لاشیں برآمد کیں، جبکہ زخمی حالت میں نکلنے والے دو دیگر افراد بعد میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ مرنے والوں میں دو بچے اور چھ بڑے شامل ہیں، جن میں سے دو تعمیراتی مزدور تھے۔ اس حادثے میں کل 18 افراد زخمی ہوئے، جن میں چار فائر فائٹرز بھی شامل تھے جنہوں نے ریسکیو آپریشن میں اہم کردار ادا کیا۔Also readپاکستان اسٹاک ایکسچینج: 100 انڈیکس 41 ہزار پوائنٹس سے تجاوز کر گیا
مرنے والوں میں دو ایکویڈورین شہری بھی شامل ہیں۔ میئر منڈانی نے بتایا کہ یہ اپارٹمنٹ 1930 میں بنایا گیا تھا اور اس میں کئی مہاجر خاندان رہائش پذیر تھے۔ حقیقت میں یہ عمارت چار رہائشی یونٹس پر مشتمل تھی جو گلی کے دوسری طرف واقع دیگر عمارتوں سے جڑی ہوئی تھی۔
میئر کی طرف سے سخت تحقیقاتی حکمت عملی
میئر زہران منڈانی نے اعلان کیا کہ شہر محض پانچ کمپنیوں کی جانچ پڑتال نہیں کرے گا بلکہ ان کمپنیوں سے وابستہ 100 سے زائد دیگر تعمیراتی مقامات (Construction Sites) کی بھی سختی سے معائنہ کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی بھی شخص یا ادارہ اس واقعے کی ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو اسے مکمل طور پر جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔
تعمیراتی ریکارڈ کے مطابق، منصفی (Municipal) بلڈنگ انسپکٹرز پورے شہر میں پھیل کر دیگر مقامات کا معائنہ کرنے نکل گئے۔ ان کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ نیویارک کے شہریوں کے لیے کسی بھی قسم کی فکر یا خطرے کی کوئی بھی نشانی ملتی ہے تو میونسپلٹی اس پر فوراً کارروائی کرے۔
تعمیراتی کام اور تاریخی پس منظر
ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس تعمیراتی مقام پر کھدائی کا کام اس سال شروع ہوا تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سائٹ پر 'روک بلاسٹنگ' (Rock Blasting) یا چٹانوں کو توڑنے کا عمل بھی جاری تھا، جس کی اطلاع ستمبر میں اتھارٹی کو دی گئی تھی۔ یہ عمل ممکنہ طور پر اس سائٹ کے ساتھ جڑی عمارت کے لیے بنیادی کمزوری کا باعث بنا۔
بدھ کو دوپہر 4 بجے (2100 GMT) جب عمارت گرے تو اس کے نتیجے میں گلی کے دوسری جانب واقع رہائشی بلاک کی ایک دیوار بھی تباہ ہو گئی۔ اس سے وہاں کی سیڑھیاں، الماریاں اور ایک بیڈ روم ظاہر ہو گئے۔ محکمہ فائر ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر لیلیٰن بوں سیگن (Lillian Bonsignore) نے بتایا کہ 250 سے زائد پرسنل کی ٹیم ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔
حتمی ریسکیو مہم اور احتیاطی اقدامات
جمعے کی صبح تک، شدید بارشوں کے باوجود ریسکیو ٹیموں نے ملبے کی مکمل تلاش کر لی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب ملبے میں کوئی اور زندہ بچ جانے والا شخص نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد ریسکیو مہم کو کامیاب قرار دیا گیا۔ احتیاط کے طور پر، واقعے کی جانب سے ایک ہی سائیڈ پر واقع تین دیگر پتوں والی عمارتوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ محفوظ معائنہ کیا جا سکے۔
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