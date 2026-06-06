نیویارک ٹائمز کی رپورٹ: اسرائیل نے امریکی مذاکرات کاروں کی جاسوسی تیز کر دی

امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل امریکی عہدیداریوںmong
امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل پر امریکی مذاکرات کاروں کی جاسوسی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکی عہدیداریوں کی جاسوسی تیز کر دی ہے۔ خبر کے مطابق امریکا اور اسرائیل کے درمیان خفیہ کشیدگی سامنے آگئی، پینٹاگون کے دفاعی انٹیلی جنس ادارے اور دیگر فوجی انٹیلی جنس دفاتر نے حالیہ دنوں میں اسرائیل سے لاحق جوابی انٹیلی جنس خطرات کی درجہ بندی 'ہائی' سے بڑھا کر 'کریٹیکل' کر دی ہے۔ اسرائیل ی جاسوسی پر امریکی انتظامیہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ دے دی ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ انٹیلی جنس تفصیلات جمع کرنے کا اسرائیل ی طریقہ کار بے لگام ہو چکا ہے، اسرائیل نے جاسوسی کی کوششوں پر تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اپنے خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ایران کے ساتھ جاری امریکی مذاکرات پر خفیہ نگرانی کر رہا ہے اور امریکی مذاکرات کاروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ان امریکی حکام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف، پینٹاگون کے اعلیٰ پالیسی عہدیدار الفریج اے کولبی اور ان کے نائب مائیکل پی ڈی مینو چہارم شامل بتائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل ی سرگرمیوں میں انسانی جاسوسی ، تکنیکی نگرانی اور امریکی فوجی و سرکاری اہلکاروں سے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اتحادی ممالک کے درمیان جاسوسی نئی بات نہیں، تاہم موجودہ سرگرمیوں کو 'غیر معمولی حد تک جارحانہ' قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران سے متعلق حساس مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل ی سفارتخانے کے ترجمان نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے انہیں 'مکمل طور پر جھوٹ' قرار دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے اتحادیوں کے خلاف جاسوسی نہیں کرتا بلکہ صرف دشمنوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ اس инвестиوژن کے بعد مذاکرات کے دورانOa.
امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل پر امریکی مذاکرات کاروں کی جاسوسی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکی عہدیداریوں کی جاسوسی تیز کر دی ہے۔ خبر کے مطابق امریکا اور اسرائیل کے درمیان خفیہ کشیدگی سامنے آگئی، پینٹاگون کے دفاعی انٹیلی جنس ادارے اور دیگر فوجی انٹیلی جنس دفاتر نے حالیہ دنوں میں اسرائیل سے لاحق جوابی انٹیلی جنس خطرات کی درجہ بندی 'ہائی' سے بڑھا کر 'کریٹیکل' کر دی ہے۔ اسرائیلی جاسوسی پر امریکی انتظامیہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ دے دی ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ انٹیلی جنس تفصیلات جمع کرنے کا اسرائیلی طریقہ کار بے لگام ہو چکا ہے، اسرائیل نے جاسوسی کی کوششوں پر تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اپنے خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ایران کے ساتھ جاری امریکی مذاکرات پر خفیہ نگرانی کر رہا ہے اور امریکی مذاکرات کاروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ان امریکی حکام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف، پینٹاگون کے اعلیٰ پالیسی عہدیدار الفریج اے کولبی اور ان کے نائب مائیکل پی ڈی مینو چہارم شامل بتائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سرگرمیوں میں انسانی جاسوسی، تکنیکی نگرانی اور امریکی فوجی و سرکاری اہلکاروں سے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اتحادی ممالک کے درمیان جاسوسی نئی بات نہیں، تاہم موجودہ سرگرمیوں کو 'غیر معمولی حد تک جارحانہ' قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران سے متعلق حساس مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی سفارتخانے کے ترجمان نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے انہیں 'مکمل طور پر جھوٹ' قرار دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے اتحادیوں کے خلاف جاسوسی نہیں کرتا بلکہ صرف دشمنوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ اس инвестиوژن کے بعد مذاکرات کے دورانOa
امریکا اسرائیل جاسوسی مذاکرات ایران
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