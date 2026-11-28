نیویارک میئر ظہران ممدانی کی ایڑی کی سرجری کامیاب، گھر منتقل
نیویارک کے میئر ظہران ممدانی کی ایڑی کے پٹھوں کی کامیاب سرجری کے بعد انہیں اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ اب گھر پر آرام کر رہے ہیں اور پیر سے عہدے پر واپس آئیں گے۔
نیویارک شہر کے 35 سالہ میئر ظہران ممدانی کی ایڑی کے پٹھوں کی سرجری کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے، جس کے بعد انہیں طبی مشاہدے سے رہا کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق میئر کے دفتر سے جاری ایک باضابطہ بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے آپریشن کو کامیابی سے نمٹایا ہے اور ممدانی کی مکمل صحت یابی کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔
میئر کی زخمی ہونے کی تفصیلات
یہ طبی اقدام کچھ روز قبل اس وقت درکار ہوا جب میئر ظہران ممدانی صحافیوں کے ساتھ کھیلے گئے ایک دوستانہ فٹبال میچ کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں ان کی ایڑی کے پٹھے متاثر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فوری طبی مداخلت ضروری سمجھی گئی۔ میئر کی ٹیم نے اس واقعے کی روشنی میں فوری طور پر ماہرینِ امراضِ ہڈیوں اور سرجنوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔Also readIbiza tanker accident raises environmental fears over Mediterranean fuel spill
پہلی سرجری میں گھبراہٹ کا اظہار
سرجری سے قبل ظہران ممدانی نے میڈیا سے بات چیت میں اعتراف کیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا آپریشن ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ طبی عمل کے بعد انہیں چند دنوں تک مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میئر کے اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے طبی ٹارچر کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن صحت کے لحاظ سے یہ قدم ناگزیر تھا۔
ہسپتال کی معلومات اور نجی نوعیت
سٹی ہال (نگر کی شہری عمارت) نے ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ وہ میئر کی ذاتی طبی معلومات اور نجی نوعیت کے اسباب کی وجہ سے اس ہسپتال کا نام ظاہر نہیں کر سکتے، جہاں ظہران ممدانی کا آپریشن ہوا۔ اس پالیسی کا مقصد مریض کی ذاتی نوعیت اور رازداری کے اصولوں کی پابندی ہے، جو کہ جدید میڈیکل پروٹوکول کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران ڈاکٹروں کی ٹیم نے مسلسل اپڈیٹس فراہم کیے تاکہ عوام کو صورتحال سے آگاہ رکھا جا سکے۔
دوبارہ عہدے پر واپسی کا شیڈول
طبی مشورے اور شیڈول کے مطابق میئر ظہران ممدانی ہفتہ اور اتوار کو کسی بھی عوامی تقریب یا سرکاری پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے تاکہ انہیں مکمل آرام مل سکے۔ تاہم، اگلے ہفتے منگل سے وہ باقاعدگی سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ اپنی عہدہ کی تمام تر سرکاری سرگرمیاں دوبارہ شروع کر لیں گے اور میئر کے دفتر سے جاری کردہ تمام انتظامی احکامات پر عملدرآمد یقینی بنائیں گے۔
عوامی سطح پر اثرات اور آئندہ اقدامات
میئر کی واپسی سے نیویارک شہر کی انتظامیہ کو ایک بڑا تسلی بخش پیغام ملے گا، کیونکہ میئر کی صحت یابی شہر کے عوامی نظام کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ شہریوں کی جانب سے میئر کی فوری صحت یابی کے لیے خیراتی پیغامات اور دعائیں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ سٹی ہال نے بتایا ہے کہ میئر کی موجودگی میں تمام اہم پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے گا اور عوامی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دی جائے گی، جبکہ ان کا گھریلو آرام ان کی ذمہ داریوں کے نفاذ کے لیے بنیادی شرط ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics