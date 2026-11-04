نیو کراچی میں دھاگے کی فیکٹری میں نوجوان کی پھندا لگی لاش برآمد
نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 18 سالہ مشین آپریٹر محرم کی فیکٹری میں پھندا لگا لاش ملی ہے، پولیس نے واقعے کو خود کشی قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے علاقے سے ایک المیہ نوعیت کی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک نوجوان کی پھندا لگا لٹکی ہوئی لاش برآمد کی گئی ہے۔ ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا زاہد لودھی کے مطابق سیکٹر 12D کے قریب واقع ایک دھاگے کی فیکٹری میں یہ سنگین واقعہ پیش آیا۔ متوفی کی شناخت 18 سالہ محرم ولد غلام مصطفی ٰ سے ہوئی ہے، جو گزشتہ تین سالوں سے اس فیکٹری میں بطور مشین آپریٹر خدمات سرانجام دے رہا تھا۔
واقعے کی تفصیلات اور پولیس کی کارروائی
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم اور کرائم سین یونٹ کی ایک ٹیم فوری طور پر منظرِ واردات پر پہنچی۔ مقامی پولیس افسر زاہد لودھی نے بتایا کہ فوری معائنے اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد متوفی کی لاش کو آگے کے طبی معائنے کے لیے ضابطے کی کارروائی کے تحت عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کو ابتدائی طور پر خود کشی قرار دیا ہے اور لاش کو اسپتال میں داخل کر کے قانونی و طبی اقدامات مکمل کیے گئے ہیں۔Also readپی ایس ایل8؛ کون کون سے نامور کرکٹر کو فرنچائزرز نے پِک نہیں کیا؟ - ایکسپریس اردو
ملزم کی شناخت اور روزگار کی تفصیلات
متوفی نوجوان محرم کی شناخت تیز رفتار طریقے سے ہو گئی، جس کے مطابق وہ 18 سالہ تھا اور غلام مصطفیٰ کا فرزند ہے۔ رپورٹس کے مطابق محرم گزشتہ تین سالوں سے متعلقہ دھاگے کی فیکٹری میں مشین آپریٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ یہ عرصہ اس کے پیشہ ورانہ تجربے کے لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ اس نے تین سال سے زائد عرصہ تک اس مخصوص فیکٹری میں اپنی خدمات فراہم کی ہیں۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دوران متوفی کے ذاتی و پیشہ ورانہ حالات کے بارے میں ضروری نوٹس حاصل کیے جا رہے ہیں۔
پولیس کی تحقیقات اور ممکنہ وجوہات
پولیس نے واقعے کو خود کشی قرار دے کر مزید تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایس ایچ او زاہد لودھی کے مطابق تفتیشی افسر اب اس بات کی جانب خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ کس قسم کی وجوہات نے اس 18 سالہ نوجوان کو ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ تحقیقاتی عمل کے دوران فیکٹری کے انتظامیہ، متوفی کے رشتہ داروں اور دیگر متعلقہ شخصیات سے بھی پوچ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ خود کشی کی اصل وجوہات کا پتہ چل سکے۔ پولیس کا مؤقف ہے کہ ابتدائی شواہد خود کشی کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن حتمی رپورٹ کے لیے مکمل طبی و پولیس رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime