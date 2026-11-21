نیو کراچی میں باپ کی وحشیانہ قتل، سر ڈھانپنے والا بیٹا فرار
نیو کراچی سیکٹر 5 ایم میں رضوان نے اپنے باپ نصیر احمد کو ذبح کر سر جدا کر فرار ہو گیا، پولیس تلاش میں مصروف۔
نیو کراچی سیکٹر 5 ایم کی پولیس نے ایک انتہائی خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی واردات کا انکشاف کیا ہے جس میں ایک بیٹے نے اپنے ہی باپ کو سفاکانہ انداز میں ذبح کر ڈالا۔ تھانہ بلال کالونی کی حدود میں واقع مکان نمبر اے فور میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں رضوان نامی ملزم نے اپنے سگے والد نصیر احمد کو گھر میں سوتے وقت تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔
پولیس کے مطابق ملزم نے واقعے کے بعد مقتول کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اب تک مقتول کا سر برآمد نہیں ہوا ہے اور پولیس اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہے جبکہ ملزم رضوان بھی فرار ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
قتل کا طریقہ کار اور ملزم کی شناخت
ہیڈ محرر تھانہ بلال کالونی کے مطابق ملزم رضوان نے اپنے والد نصیر احمد کو گھر میں سوتے وقت نشانہ بنایا۔ اس واقعے میں استعمال ہونے والا ہتھیار تیز دھار آلہ بتایا گیا ہے جس سے مقتول کا گلہ کاٹ کر اسے فوری طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کا سر ڈھانپنے والے ملزم رضوان کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔
اطلاعات کے مطابق ملزم رضوان کا ذہنی توازن درست نہیں بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی ذہنی کیفیت کے حوالے سے کوئی طبی رپورٹ سامنے نہیں آئی تاہم یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ واقعات کے بعد فوراً موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس اس بات کی جانچ میں مصروف ہے کہ ملزم نے مقتول کے سر کو کہاں چھپایا یا اپنے ساتھ کہاں لے گیا۔
پولیس کی تحقیقات اور تلاش کی کوششیں
ضلع وسطی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5 ایم میں واقع اس مکان نمبر اے فور میں پیش آنے والے اس واقعے کی تفتیش تھانہ بلال کالونی کی پولیس کر رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے اور ملزم رضوان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کاری اور دیگر طریقوں سے کوششیں شروع کر دی ہیں۔
مقتول نصیر احمد کا سر اب تک ملنے میں ناکامی کا شکار ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے سر کی برآمدگی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی شخص ملزم رضوان یا مقتول کے سر کے بارے میں کوئی معلومات رکھتا ہے تو فوراً پولیس کو مطلع کرے۔
علاقے میں بیداری اور حقائق کی روشنی
یہ واقعہ نہ صرف ایک خاندانی المیہ ہے بلکہ سماجی سطح پر بھی ایک شدید صدمے کا باعث بنا ہے۔ نیو کراچی سیکٹر 5 ایم کے رہائشیوں کے مطابق اس قسم کا واقعہ انتہائی غیر معمولی اور خوفناک ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ملزم رضوان کو اکثر اپنی ذہنی کیفیت کے حوالے سے شکایتیں کی جاتی تھیں لیکن اس نے کوئی سخت کارروائی نہ کی گئی۔
پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو چکا ہے۔ تھانہ بلال کالونی کی پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں اور وہ ملزم کے ہونے والے مقامات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ واقعہ کراچی میں خاندانی تشدد اور جنونی رویوں کے خلاف یکجا آواز اٹھانے کا باعث بنا ہے۔
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