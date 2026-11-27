نیٹفلیکس کی جانب سے پاکستانی سیریز کے اخراج پر انڈین فلمی صنعت کا شدید ردعمل
انڈین فلمی صنعت کے رہنما اشوک پنڈت نے نیٹفلیکس کو پاکستانی سیریز کے اخراج پر غیر تعاون کا خطرہ دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر مداخلت کا مطالبہ کیا گیا۔
بھارتی فلمی صنعت کے رہنما اور فدریشن آف ویسٹرن انڈیا سنی ایملویز ( FWICE) کے چیف ایڈوائزر اشوک پنڈت نے اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹفلیکس کو انتباہ دیا ہے کہ اگر وہ پاکستانی سیریز "جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو" کو انڈیا میں جاری کرتے ہیں تو پوری انڈسٹری میں غیر تعاون کی مہم چلائی جائے گی۔ پنڈت کا کہنا ہے کہ اس سیریز میں پیش کردہ کردار اور اداکاروں کے سابقہ بیانات بھارتی سینے اور اس کے سیکیورٹی فورسز کی توہین آمیز ہیں۔
صنعتی اتحادیوں کا شدید ردعمل اور مطالبات
اشوک پنڈت نے واضح طور پر کہا کہ ان کا فیڈریشن اس سیریز کے اخراج کے سخت خلاف ہے کیونکہ اس میں اداکار فواد خان، حمزہ علی عباسی، مہیرہ خان اور ہانیہ عامر نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ پنڈت نے پاکستان کو دشمن ملک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ حمزہ علی عباسی اور فواد خان نے "آپریشن سنڈور" کے دوران بھارت اور اس کے فوجی دستوں کی توہین کی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حمزہ علی عباسی نے فوجی آپریشن کا مذاق اڑایا اور گالی گلوچ کی تھی، جو ان کے نزدیک ناقابلِ قبول ہے۔Also readPakistan announces women's central contracts for 2026-27
اس بات کی روشنی میں فیڈریشن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، مینسٹری آف انفارمیشن اینڈ برادکاسٹنگ اور ہوم مینسٹری کو خطوط لکھ کر سیریز کے اخراج کو روکنے کی اپیل کی ہے۔ پنڈت کا کہنا ہے کہ اگر ان کی آواز نہیں سنی گئی تو صنعتی کارکنان نیٹفلیکس کے پروگراموں میں شمولیت سے انکار کر دیں گے۔
غیر تعاون کی حکمت عملی اور اثرات
اگر فیڈریشن کی جانب سے غیر تعاون کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے تو اس کا براہ راست اثر نیٹفلیکس کی بھارت میں شوٹ کی جانے والی تمام پروڈکشنز پر پڑے گا۔ فیڈریشن سے وابستہ ٹیکنیشینز، پروڈکشن ورکرز اور دیگر پیشہ ور افراد اس بات پر رضامند ہو سکتے ہیں کہ وہ انڈیا میں شوٹ کیے گئے ایسے مواد میں حصہ نہ لیں جو نیٹفلیکس کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔
اس صورت حال میں نیٹفلیکس کی جاری اور آنے والی پروڈکشنز کو سنگین رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صنعت کے تمام ستون جن میں ٹیکنیشنز اور معاون عملہ شامل ہیں، اگر ایک ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیں تو پلیٹ فارم کی آپریشنل صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔
حکومتی مداخلت اور عالمی پرییمیئر
اس تنازعہ نے بھارتی حکومت کی توجہ بھی مبذول کروائی ہے۔ خبروں کے مطابق، مینسٹری آف انفارمیشن اینڈ برادکاسٹنگ نے 26 نومبر کو نیٹفلیکس کو یاد دلايا کہ وہ اپنی 8 مئی 2025 کی ایڈوائزی کا حوالہ دے جو پاکستانی مواد کے حوالے سے تھی۔ وزارت نے پلیٹ فارم سے اپنی پچھلی پابندی کا اعادہ کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ پاکستانی فلمیں اور سیریز بھارتی سبسکرائبرز تک نہ پہنچیں۔
نیٹفلیکس نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی عوامی وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا یہ سیریز انڈین ناظرین کے لیے دستیاب ہوگی یا نہیں۔ دوسری جانب، آئل انڈیا سنی ورکرز ایسوسی ایشن (AICWA) نے بھی وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر اس سیریز کے اخراج پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستانی تفریحی مواد پر مستقل پابندی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ "جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو"، جو فرحت اشتیاق کے ناول پر مبنی ہے اور Momina Duraid کی ہدایت کاری میں بنی ہے، دنیا بھر میں 4 دسمبر 2026 کو نیٹفلیکس پر پہلی بار دکھائی جائے گی۔
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