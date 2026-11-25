نیٹفلکس کی نئی سیریز کے معاملے پر بھارتی یونین کا سخت ردعمل
نیٹفلکس کی پاکستانی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کے بھارت میں نشر ہونے کے خلاف اے آئی سی ڈبلیو کا مطالبہ، مزید تفصیلات یہاں پڑھیں۔
پاکستان کی پہلی اردو زبان کی نیٹفلکس سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کے بھارت میں اسٹریمنگ کے بعد ایک نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آل انڈیا سنی ورکرز ایسوسی ایشن (اے آئی سی ڈبلیو) نے گزشتہ منگل کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سیریز کو بھارتی اسکرینز پر منعقد ہونے سے روکنے کے لیے مستقل قوانین سازی کریں۔ یہ ادارہ اس بات کی بھی سختی سے حمایت کرتا ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
سیریز کی نوعیت اور اہم کردار
یہ تنازعہ اگلے سال چوتھیں دسمبر کو نیٹفلکس پر نشر ہونے والی سیریز کے گرد گھومتا ہے۔ یہ پروڈکشن مشہور پاکستانی مصنفہ فہرمت اسماعیل کے ناول پر مبنی ہے اور یہ نیٹفلکس کی تاریخ میں اردو زبان کی پہلی سیریز ہونے کا اعزاز حاصل کرے گی۔ اس سیریز میں فواد خان، مہیرہ خان اور صائمہ سعید جیسے prominent پاکستانی اداکاروں نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اے آئی سی ڈبلیو نے نیٹفلکس کے اس فیصلے پر بھی سوال اٹھائے ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ کشیدگی کے دوران اسٹریمنگ سروسز کو پاکستانی مواد رکھنے سے روکنے کی اپیل کی تھی۔Also readPM Shehbaz Sharif considers transforming NCCIA into Pakistan Cyber Police
بھارتی یونین کا موقف اور حکومتی اقدامات
اے آئی سی ڈبلیو کا موقف ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری سفارتی اور سیاسی کشیدگی کے پیش نظر پاکستانی تفریحی مواد کو بھارتی پلیٹ فارمز سے ہٹانا ضروری ہے۔ یہ یونین کہتی ہے کہ اگر حکومت نے ایسی قانونی تدابیر نہ کیں تو یہ عمل دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ یونین نے نیٹفلکس اور نریندر مودی کی ترجمانی کرنے والے نمائندوں سے فوری تبصرہ حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں، تاہم ابھی تک ان سے کوئی باضابطہ جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ درخواست بھارتی میڈیا میں بھی زبردست بحث کا باعث بنی ہے اور اس کے حوالے سے مختلف سیاسی حلقوں سے ردعمل متوقع ہے۔
میشہ خان کا کھل کر جواب اور تنقید
اس معاملے پر پاکستانی اداکارہ میشہ خان نے بھارتی یونین کے اس اقدام پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایک انسٹاگرام ریل شیئر کی ہے۔ میشہ خان نے اس خط کو 'حسد اور تنگ نظری' کا مظہر قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ آل انڈیا سنی ورکرز ایسوسی ایشن نے اتنی بے بنیاد اور بری نیت سے نریندر مودی کو خط لکھا ہے تاکہ ہمارے پہلے نیٹفلکس پروڈکشن پر پابندی لگائی جا سکے۔' انہوں نے واضح کیا کہ یہ رویہ پاکستانی تفریحی صنعت کے لیے انتہائی غیر ملکی اور ناپسندیدہ ہے۔
میشہ خان نے مزید اپنی تنقید میں بھارتی تفریحی صنعت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر معاشرے کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو بھارتی مواد میں پائے جانے والے گالی گلوچ، برہنگی، جنسی تجسس، ہم جنس پرستی اور بیوی شوہر سے الگ رہنے والے کرداروں پر بھی نظرثانی کی جائے۔ ان کا مؤقف تھا کہ حکومت کو صرف پاکستانی فنکاروں کو نشانہ بنانے کے بجائے اپنی ہی صنعت کی معیاری معائنہ کرنی چاہیے۔
عوامی ردعمل اور مستقبل کے امکانات
میشہ خان کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی بڑی تعداد نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ متعدد لوگوں نے اس اقدام کو جھلک اور دوغلے پن کا نتیجہ قرار دیا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ثقافتی تبادلہ لوگوں کو قریب لانا چاہیے نہ کہ تقسیم کرنا۔ ہمزا علی عباسی سمیت دیگر اداکاروں نے بھی سیریز کے ٹرالر کو شیئر کر کے اس کی کامیابی کے لیے دعا کی ہے۔
نیٹفلکس نے اپنی پہلی اردو زبان کی سیریز کا ٹرالر لانچ کرتے ہی مداحوں میں زبردست ہجوم پیدا کر دیا ہے۔ اے ایچ ایس بی سی کے تخمینے کے مطابق، بھارت نیٹفلکس کے لیے ایک اہم مارکیٹ ہے جہاں تقریباً 20 ملین سبسکرائبرز موجود ہیں۔ حالانکہ بڑے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر پاکستانی مواد محدود ہے، لیکن یوٹیوب پر ابھی بھی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ چوتھیں دسمبر کو اس سیریز کے گلوبل پری میئر کے ساتھ اس کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے۔
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