نیٹ فلکس کو ہدایت: پاکستانی مواد کی ہندوستان میں نشریات ممنوع
ہندوستان کی وزارت نے نیٹ فلکس کو پاکستانی سیریز جو بچے ہیں سنگ سمٹ لو کی نشریات روکنے کی ہدایت کی ہے۔
ہندوستان کی وزارت اطلاعات اور نشریات نے اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر پاکستانی اصل کے مواد کو ہندوستان میں دستیاب نہ کروائے۔ یہ اقدام حال ہی میں جاری ہونے والی پاکستانی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمٹ لو' کے ٹرailer کے بعد سامنے آیا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، وزارت کی جانب سے دی گئی یہ ہدایت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے کہ ہندوستانی ناظرین کو ایسا کوئی مواد نظر نہ آئے جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہو۔ وزارت نے نیٹ فلکس کو متعلقہ ایڈوائزری پر سختی سے عملدرآمد کا حکم دیا ہے۔Also readWill Ferrell's Netflix comedy fails to score a second season
وزارت کی پابندی اور نیٹ فلکس کی ذمہ داری
نیٹ فلکس کو وزارت اطلاعات اور نشریات کی طرف سے 8 مئی 2025 کو جاری کردہ ایڈوائزری پر عملدرآمد کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس ایڈوائزری میں تمام او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، اسٹریمنگ سروسز اور انٹرمیڈیئرز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہندوستان میں پاکستانی اصل کی ویب سیریز، فلموں، گانوں اور پوڈ کاسٹس کی نشریات بند کر دیں۔
وزارت نے نیٹ فلکس کو اس بات کا بھی دوبارہ اعادہ کرایا کہ جون 2024 میں اس اسٹریمنگ پلیٹ فارم نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ وہ ہندوستان میں پاکستانی فلموں یا سیریز کو سبسکرائبرز کے لیے دستیاب نہیں کرے گا۔ وزارت کا موقف ہے کہ یہ ایڈوائزری قومی سلامتی کے مسائل اور بھارتی معاشرتی جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے دی گئی ہے۔
فلمی صنعت کی تنظیموں کا دباؤ اور احتجاج
ہندوستان کی تمام فلمی ملازمین ایسوسی ایشن (AICWA) اور ویسٹرن انڈیا سنی ایمپلائز فیڈریشن (FWICE) جیسی تنظیموں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اس بات کی گزارش کی ہے کہ وہ 'جو بچے ہیں سنگ سمٹ لو' کی نشریات کو روکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سیریز کو ہندوستان میں لانے سے وزارت کی ایڈوائزری کی روح کے خلاف کیا جائے گا۔
AICWA کے پریذیڈنٹ سوریش شنملال گوپتا نے مودی سمیت وزارت اور نیٹ فلکس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اس سیریز کی نشریات سے ہندوستانی جذبات کا ثبوت دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولوامہ حملے کے بعد سے ہی انہوں نے پاکستانی فنکاروں کو ہندوستانی فلمی صنعت میں کام کرنے سے منع کر رکھا ہے۔
FWICE کے صدر بی این تیواری نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ملک کا مفاد سب سے اوپر ہے اور پاکستانی فنکار ہندوستان میں خوش آمدید نہیں کہلائے جا سکتے۔ فیڈریشن نے انتباہ کیا ہے کہ اگر نیٹ فلکس اس سیریز کو ہندوستان میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی تمام نیٹ فلکس منصوبوں کی شوٹنگ منسوخ کر دیں گے۔
پاکستانی حکومت کا ردعمل اور سیریز کی تفصیلات
پاکستان کے پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ منسٹر احسن اقبال نے ہندوستانی تنظیموں کے مطالبے پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہندوستان کھیلوں، پانی اور اب فنون لطیفہ کو سیاسی بنارہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈرامے کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دینا ہندوستان کی عدم تحفظ کی علامت ہے۔
'جو بچے ہیں سنگ سمٹ لو' فارحات اشتیاق کی مقبول اردو ناول پر مبنی ایک رومانوی ڈرامہ ہے۔ اسے ممنہ ضیاء نے تخلیق، ہدایت اور پروڈکشن کیا ہے۔ یہ سیریز 4 دسمبر 2026 کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی پاکستان کی پہلی اصل نیٹ فلکس پروڈکشن ہے۔ اس میں فواد خان، مہیرہ خان، سنم سعید، احمد رضا میر، اکرہ اعزز، ہانیہ عامر اور حمزہ علی عباسی کے کیمیکل کو سامنے لایا گیا ہے۔
اس سیریز کی پری میئر 4 دسمبر 2026 کو طے ہے۔ فی الحال نیٹ فلکس کی طرف سے کوئی باقاعدہ بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ آیا یہ سیریز ہندوستان میں دستیاب ہوگی یا صرف پاکستان اور دیگر بین الاقوامی مارکیٹس کے لیے۔ تاہم، وزارت اطلاعات اور نشریات کا موقف واضح ہے کہ موجودہ سیاق و سباق میں پاکستانی اصل کے مواد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
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