نیٹ ہیکر دانش پرویز کی خودکشی کی کوشش، اسپتال میں زیر علاج
مبینہ ہیکر دانش پرویز عرف ٹیٹو مین نے گھر میں خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ جناح اسپتال میں زیر علاج ہے۔ این سی سی آئی اے نے اسے گرفتار کر رکھا تھا۔
بین الاقوامی ایجنسیوں کی نظر میں مبینہ ہیکر دانش پرویز عرف ٹیٹو مین نے اپنے گھر کے اندر خودکشی کی ایک شدید کوشش کی ہے۔ اس واقعے میں ملزم نے گلے پر چھری ماری جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اہل خانہ نے زخمی حالت میں اسے فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا جہاں ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔
حراست اور رہائی کے پس منظر میں واقعہ
دانش پرویز کو اس سے قبل نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے گرفتار کیا تھا۔ تاہم، وہ بعد میں ضمانت پر رہا ہو چکا تھا۔ ذرائع کے مطابق وہ محمود آباد میں واقع اپنے گھر میں موجود تھا جہاں اس نے یہ اقدام انجام دیا۔ اہل خانہ نے اسے فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال پہنچایا جہاں اس کے گلے کا آپریشن جاری ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
این سی سی آئی اے کی جانب سے ہیکنگ کے انکشافات
این سی سی آئی اے کے حکام نے بتایا تھا کہ دانش پرویز ظاہری طور پر فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا۔ تاہم، وہ درحقیقت ہیکنگ کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس نے کئی برسوں سے ڈارک ویب پر حساس ڈیٹا فروخت کرنے کا الزام سامنے آیا ہے۔ ملزم اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے عوض ادائیگیاں ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے وصول کرتا تھا۔
بین الاقوامی ایجنسیوں کا اسے تلاش کرنا
این سی سی آئی اے حکام نے ملزم کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس میں ایک اہم انکشاف کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دانش پرویز صرف مقامی سطح پر مطلوب نہیں تھا بلکہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی اسے تلاش کر رہی تھیں۔ اس کی وجہ اس کی جانب سے ڈارک ویب پر فروخت کردہ حساس معلومات اور ڈیٹا تھی۔
واقعے کی وجوہات اور اگلے اقدامات
فی الحال دانش پرویز کے انتہائی اقدام کی درست وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ جبکہ وہ جناح اسپتال میں شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے، پولیس اس واقعے کی مزید تفتیش میں مصروف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے گلے پر لگی چوٹ خطرناک حالت میں ہے اور ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کے لیے تمام انتظامات کر رہے ہیں۔
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