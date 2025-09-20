نیپال کی سیاسی صورتحال اور کمیونسٹ رہنماؤں کے خیالات

مضمون میں مصنف نے 1999 میں نیپال کی سیاسی صورتحال پر کمیونسٹ رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا احوال بیان کیا ہے۔ اس میں نیپال کے پہلے کمیونسٹ وزیراعظم من موہن ادھیکاری، اے بی بردھان اور دیگر رہنماؤں کے خیالات اور تبصروں کا ذکر ہے۔ مضمون میں نیپال میں جمہوری عمل کو مضبوط کرنے، بادشاہت کے اثرات سے نمٹنے اور کمیونسٹوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
جب مجھے انجمن ترقی پسند مصنفین نے 1999 میں وفد کے سربراہ کی حیثیت سے انجمن ترقی پسند مصنفین ہند کی کانگریس میں چندی گڑھ بھیجا تو وہاں کمیونسٹ رہنما گولڑہ صاحب سے لے کر دلبیر سنگھ، شمیم فیضی، علی جاوید، کشمیری لال ذاکر، قمر رئیس، نور ظہیر اور لاتعداد دوستوں سے ملاقات رہی۔ چندی گڑھ اور شملہ میں ایک ہفتہ قیام کے بعد ہماری اگلی منزل کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا مرکزی دفتر اجے بھون دہلی تھا۔ جہاں پر سیتارام یچوری اور شبنم ہاشمی ہمارے مہمان نواز بنے۔ دہلی میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے صدر مقام اجے بھون
میں قیام کے دوران سی پی آئی کے سیکریٹری ابے بی بردھان سے روزانہ دوپہر کے کھانے پر ملاقات رہتی اور خطے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی رہتا تھا۔ اس زمانے میں سی پی آئی کے موجودہ سیکریٹری جنرل اے ڈی راجا پارٹی کے سیاسی ترجمان کے فرائض ادا کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اجے بھون میں ایک نشست خطے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اے بی بردھان کے ساتھ ہوئی جس میں توقیر چغتائی بھی شریک تھے۔\اس ملاقات میں ہمارا موضوع خطے اور خاص طور پر نیپال کی سیاسی صورتحال تھا جس میں کہ کمیونسٹ پارٹی آف نیپال کے بہت قلیل مدت کے لیے پہلے کمیونسٹ وزیراعظم من موہن ادھیکاری منتخب ہوئے تھے۔ من موہن ادھیکاری نیپال کے وہ کمیونسٹ وزیر اعظم رہے، جنہوں نے صدیوں کی بادشاہت کے خاتمہ کر کے ملک کو پہلا دستور دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ ملاقات مارچ 1999 کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی جب من موہن ادھیکاری زندہ تھے اور بیماری کے باوجود نیپال کی سیاست کا اہم کردار تھے۔ ادھیکاری کی ابتدائی تربیت کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں ہوئی تھی، یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر من موہن ادھیکاری کی سیاست کے گرد و پیش سے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اور انڈیا کی پارٹی گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا کر میں بردھان صاحب سے نیپال کی پیچیدہ صورتحال پر رہنمائی چاہتا تھا۔ اے بی بردھان نہایت کم گو اور گہری نظر کے فرد تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو غور سے دیکھا اور گویا ہوئے کہ دیکھیں کامریڈ ہمیں نیپال کی دہائیوں سے قائم بادشاہت کا بہت غور سے جائزہ لینا ہوگا کیونکہ نیپال کی بادشاہت عالمی سامراج کا وہ مضبوط حصہ ہے جس کی سیاست کے اثرات ہندوستان اور پاکستان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں نیپال میں جمہوریت لانے کے لیے مسلسل نظریاتی جدوجہد کرنا ہوگی کیونکہ بادشاہت کے خاتمے سے محلاتی و سامراجی سازشیں یا جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوششیں بہت جلد قابو میں آنے والی نہیں۔\اے بی بردھان نے کہا کہ نیپال کے ادھیکاری نے یہ بات بہت جلد سمجھ لی جو ایک اچھے کمیونسٹ کی نشانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیپال میں بڑا ترقی پسند اتحاد جوڑنے کی کوششوں میں جتے ہوئے ہیں کیونکہ نیپال کی سیاست میں فرمانبرداری اور بادشاہی لالچ و انعام و اکرام کا اثر دہائیوں کے بعد ہی کم کیا جاسکے گا۔ یہی ادھیکاری کی سیاست کا وہ محور ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ادھیکاری کی یہ درست سوچ ہے، نیپال میں کسی نہ کسی طرح جمہوری عمل چلتا رہے تاکہ بادشاہت کے اثرات سے عام عوام باہر نکل سکیں، بردھان گویا تھے کہ ادھیکاری اور وہاں کے جمہوری پسند مل کر پہلے نظام کو مضبوط کر لیں جو کہ نہایت مشکل کام ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ نیپال کے دھرم کا حصہ بادشاہت بھی ہے جس کو عالمی سامراج کسی نہ کسی طور سپورٹ کرتا رہے گا۔ لہذا ادھیکاری کا ماننا ہے کہ مختلف جمہوریت پسند سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمیونسٹ اتحاد بنتا رہے تاکہ بادشاہت کے اثرات کو ہم چوٹ لگاتے رہیں اور دوسری جانب کمیونسٹوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نیپال کے اقتدار میں اہم عہدوں سے دور رہیں کہ جن عہدوں کا تعلق براہ راست عوام کے حقوق دینے سے ہو، کیونکہ نیپال کے سیاسی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کمیونسٹ یا ان کا اتحاد براہ راست حکومت کرے، اس سلسلے میں ادھیکاری کا عہدہ چھوڑنا ایک مستحسن قدم تھا جس کے بعد تمام کمیونسٹ پارٹیوں کو نچلی سطح پر پہلے منظم کرنا ہوگا، اس کے بعد عوام کی مکمل تائید سے ہی اقتدار لیا جائے تو درست عمل ہوگا، جس میں نیپال کے آئین میں بہت ضروری اصلاحات کی ضرورت باقی ہے جو بادشاہت کی باقیات اور سامراجی عزائم اتنی آسانی سے ہونی نہیں دیں گے، کم و بیش یہی باتیں ہمارے دوستوں کے ساتھ اے بی بردھان اور کامریڈ سرجیت سنگھ سے 2005 میں ان کے کراچی کے دورے کے دوران ہوئیں جب کہ ادھیکاری اس وقت حیات نہیں تھے۔ نیپال کی موجودہ سیاسی صورت حال کو خاص طور پر ہمارے ہاں دیکھنے کے جذباتی زاویے سامنے آرہے ہیں، کچھ کے نزدیک یہ نوجوانوں کی انقلابی تحریک ہے، کچھ کے نزدیک یہ خطے میں ترقی پسند سیاست کے خاتمے کا نام ہے تو کچھ کے خیال میں یہ نیپال کے سیاسی اتحادی حکومت کی بیڈ گورننس کا معاملہ ہے
نیپال کمیونزم سیاست من موہن ادھیکاری جمہوریت
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
کم عمر لڑکیوں کی جنسی ٹریفکنگ اور برطانوی شہزادے کیخلاف کیس کرنے والی خاتون کی خودکشیشہزادہ اینڈریو نے 17 سالہ ورجینیا کو 1999 سے 2021 کے دوران 3 بار زیادتی کا نشانہ بنایا تھا
مزید پڑھ »
ترک کالعدم تنظیم کا برسوں سے جاری مسلح جدوجہد ختم کرنے کا اعلانکردستان ورکرز پارٹی کے بانی عبداللہ اوکلان 1999 سے استنبول کے ایک جزیرے پر جیل میں بند ہیں
مزید پڑھ »
نیاز سٹیڈیم حیدر آباد میں وسیم اکرم کا مجسمہ: ایک تو صورت وہ نہیں اوپر سے 1999 کی تلخ یاد، سوشل میڈیا پر مداح سخت نالاںنیاز سٹیڈیم حیدر آباد میں وسیم اکرم کا مجسمہ: ایک تو صورت وہ نہیں اوپر سے 1999 کی تلخ یاد، سوشل میڈیا پر مداح سخت نالاں
مزید پڑھ »
پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید نشانِ حیدر کو خراج عقیدتلالک جان شہید نے آج ہی کے دن 1999 میں دشمن کے تابڑ توڑ حملے بہادری سے پسپا کیے
مزید پڑھ »
26th martyrdom anniversary of Havaldar Lalak Jan Shaheed todayHavaldar Lalak Jan laid his life while defending motherland during Kargil conflict on 7 July 1999.
مزید پڑھ »
Playback singer Akhlaq Ahmad remembered on death anniversarySinger Akhlaq Ahmed passed away on August 4, 1999, due to cancer
مزید پڑھ »