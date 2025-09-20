نیپال میں سیاسی بحران: جمہوریت کی ناکامی یا عوام کا دھوکا؟

نیپال میں حالیہ سیاسی بحران نے جمہوریت کے نام پر ہونے والے دھوکے کو بے نقاب کیا ہے۔ کیا جمہوریت صرف اقتدار کا کھیل ہے یا عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ذریعہ؟ جنوبی ایشیا کے ممالک میں جمہوریت کی ناکامی اور عوام کی محرومی پر ایک تجزیاتی مضمون۔
جنوبی ایشیا کے پہاڑوں کے درمیان واقع نیپال ایک بار پھر سیاسی انتشار کا شکار ہے۔ حالیہ دہائیوں میں، یہ ملک بادشاہت سے جمہوریت کی طرف منتقل ہوا، جس کے نتیجے میں عوام ی تحریکیں چلیں اور عوام نے بہتر مستقبل کے خواب دیکھے۔ لیکن اب، جمہوریت کا یہ خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ حالیہ سیاسی رسہ کشی، فوجی مداخلت اور موقع پرست سیاسی جماعتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جمہوریت صرف انتخابات یا ناموں کا کھیل نہیں ہے۔ نیپال کے نام نہاد جمہوری حکمرانوں نے ثابت کیا ہے کہ جب عوام کے مینڈیٹ کو اشرافیہ کے مفادات
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جمہوریت اپنی اصل روح کھو دیتی ہے۔ یہ صورتحال عوام کی مایوسی اور محرومی کا نتیجہ ہے، جو وہ برسوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ جمہوریت کو دنیا میں سب سے زیادہ غلط سمجھا اور استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے، اس لیے وہ ان پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جمہوریت کا حقیقی مقصد اقتدار حاصل کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ جمہوریت کا بنیادی مقصد اکثریت کے خوابوں، ضروریات اور محرومیوں کو حکومتی پالیسیوں کا مرکز بنانا ہے۔ اگر کسان اب بھی زمین سے محروم ہیں، مزدور اب بھی غربت اور بے روزگاری کا شکار ہیں، اور خواتین اب بھی سماجی ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں، تو ایسی جمہوریت کاغذ پر تو ہو سکتی ہے، لیکن عوام کے دلوں میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔\نیپال کی سیاسی تاریخ جدوجہد اور خوابوں سے بھری پڑی ہے۔ عوام نے بادشاہت کے خلاف قربانیاں دیں، شاہی فوج کے ظلم کو برداشت کیا، اور تبدیلی کے لیے احتجاج کیا۔ ان کا مقصد اقتدار کو چند ہاتھوں سے نکال کر عوام کی اکثریت کو منتقل کرنا تھا۔ لیکن جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں، تو انہوں نے جمہوریت کو عوامی خدمت کا ذریعہ بنانے کے بجائے ذاتی مفادات اور بدعنوانی کو ترجیح دی۔ وہی سیاستدان جو عوامی نعروں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے، سرمایہ داروں اور سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے مسائل بدستور حل نہ ہو سکے، غربت بڑھی، نوجوان بے روزگار ہوئے، اور ملک میں سیاسی عدم استحکام نے لوگوں کے اعتماد کو ختم کر دیا۔ یہ مسئلہ صرف نیپال تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا – جنوبی ایشیا کے ہر ملک میں یہ سوال موجود ہے: جمہوریت کس کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف اقتدار کی تقسیم کے لیے ہے، یا عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے؟ مغربی دنیا ہمیں بار بار جمہوریت کا درس دیتی ہے، لیکن وہاں بھی یہ امیروں کے کھیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فرانس میں مزدور اپنی پنشن، اوقات کار اور مستقبل کے تحفظ کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ میں انتخابات پر کارپوریشنوں اور ارب پتیوں کا کنٹرول ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہوریت کے نام پر استحصال کی ایک نئی شکل رائج کی جا رہی ہے۔ سچی جمہوریت وہ ہے جہاں حکومت عوام کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ اہمیت دے، جہاں تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف سب کے لیے برابر ہوں۔ جہاں کسان اور مزدور کو وہی عزت ملے جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو ملتی ہے۔ جہاں ریاست کے فیصلے اقلیت کی بجائے اکثریت کے فائدے میں ہوں۔ اگر اکثریت بھوک، بیماری اور ناانصافی کا شکار ہے، تو ایسی جمہوریت صرف ایک فریب ہے۔\نیپال میں جو کچھ ہوا، وہ اسی صورتحال کا نتیجہ تھا۔ جب عوام نے دیکھا کہ ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومتیں ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں، تو ان کا اعتماد ٹوٹ گیا اور ملک ایک نئے بحران کی طرف بڑھ گیا۔ نیپال کا بحران ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم جمہوریت میں واقعی عوام کو مرکزی حیثیت دے رہے ہیں؟ یا ہماری پارلیمانیں اور حکومتیں چند خاندانوں، سرمایہ داروں اور طاقتور اداروں کے زیرِ اثر ہیں؟ اگر جمہوریت صرف اقتدار کا کھیل ہے، تو اس کا انجام ہمیشہ مایوسی اور بغاوت ہوگا۔ عوام بار بار یہ سوال کریں گے کہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ انہیں کیوں نہیں ملا۔ وہ اب بھی اندھیروں میں کیوں ہیں، جب کہ اقتدار کے ایوان جگمگا رہے ہیں؟ جب غریبوں کے بچے اسکول جانے کے بجائے مزدوری کرنے پر مجبور ہوں، جب کسانوں کی فصل کا زیادہ تر فائدہ بیوپاریوں اور آڑھتیوں کو ہو، اور جب ایک ماں اپنے بچوں کا علاج نہ کروا سکے، تو ایسی جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے یا ظلم کا ایک نیا چہرہ؟ یہ سوال صرف نیپال کا نہیں، بلکہ پاکستان، بھارت اور ان تمام خطوں کا ہے جہاں جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے۔ نیپال کے حالیہ بحران نے ہمیں سکھایا ہے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے اور حکومت بنانے کا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، جب تک کہ جمہوریت عوام کی اکثریت کو تعلیم، صحت، روزگار اور عزت نفس فراہم نہیں کرتی، یہ جمہوریت نہیں بلکہ اس کا مذاق ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جمہوریت کی اصل روح تب زندہ رہتی ہے جب حکومت اکثریت کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں جب عوام ایک بار پھر سڑکوں پر نکلیں گے اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے ان سے ان کی طاقت چھینی ہے
نیپال جمہوریت سیاسی بحران جنوبی ایشیا عوام بدعنوانی