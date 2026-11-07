نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، نوبمبر کی بلوں میں اثر
نیپرا نے ستمبر 2026 کے ایندھن کے اخراجات کے تحت بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 2.3673 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جو نوبمبر کی بلوں میں نظر آئے گا۔
قومی الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے ستمبر 2026 کے ایندھن ایڈجسٹمنٹ (ایف سی اے) کے تحت بجلی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے حکم کے مطابق، گھریلو اور تجارتی صارفین کو فی یونٹ بجلی کے لیے 2.3673 روپے اضافی چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ یہ اضافہ نوبمبر 2026 کے بلنگ مہینے میں آنے والی صارفین کی بلوں میں واضح طور پر شامل کیا جائے گا، جس سے بجلی کے صارفین پر مالی بوجھ بڑھنے کا امکان ہے۔
اینڈھن ایڈجسٹمنٹ کا میکانزم اور حقیقت
نیپرا کی جاری کردہ ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ قیمتوں کا اضافہ بجلی پیداوار کے اصل ایندھن کے اخراجات اور پہلے مقرر کردہ حوالہ جاتی ایندھن کے اخراجات کے درمیان فرق کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ماہانہ ایندھن چارجز ایڈجسٹمنٹ (ایف سی اے) کے میکانزم کے تحت، جب بجلی پیدا کرنے کے عمل میں لگنے والے ایندھن کے لاگت میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کے اثرات کو فوری طور پر صارفین کی بلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس سائیکل کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بجلی کی قیمتیں مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں میں ہونے والی اتار چڑھاؤ کے مطابق رہیں۔Also readNEPRA Hikes Power Rate to Rs25.30/Unit Amid Dissent
اس خاص ایڈجسٹمنٹ میں فی یونٹ 2.3673 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ پچھلے اعداد و شمار کے مقابلے میں ایک قابل نوٹ تبدیلی ہے۔ نیپرا نے اس فیصلے کو قانونی فریم ورک کے تحت منظور کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ چارجز تمام متعلقہ صارفین پر لاگو ہوں گے۔ یہ اضافہ کسی بھی نئے ٹیرف سٹرکچر کا حصہ نہیں بلکہ موجودہ سسٹم کے تحت ایندھن کے لاگت کے فرق کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ایک ایڈجسٹمنٹ ہے۔
صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے نئے ریٹس
اسی فیصلے کے سلسلے میں، نیپرا نے صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے اضافی استعمال پر بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ صنعتی اور زرعی شعبے کے ان صارفین کے لیے جو گزشتہ سال کے اسی ماہ کے استعمال سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان پر فی یونٹ 2.32 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں یہ نیا شرح 22.98 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 25.30 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ نوبمبر 2026 کے بلنگ سائیکل سے یہ نئی شرح نافذ العمل ہو سکے۔
حالیہ ریلیف پیکج کے تحت حکومت نے صنعتی اور زرعی صارفین کو سبسڈائزڈ ریٹس فراہم کیے ہوئے تھے۔ گزشتہ تین سالوں کے لیے اس پالیسی کے تحت زرعی صارفین کو 38 روپے فی یونٹ کی بجائے 22.98 روپے فی یونٹ پر بجلی مل رہی تھی، جبکہ صنعتی صارفین کے لیے یہ شرح 34 روپے کی بجائے 22.98 روپے مقرر کی گئی تھی۔ نیپرا کے نئے فیصلے سے اس سبسڈی میں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے ان شعبوں کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اندرونی اختلاف اور حکومت کی پوزیشن
نیپرا کے چیئرمین کے کاسٹنگ ووٹ (فیصلہ کن ووٹ) کی بنیاد پر یہ اہم فیصلہ منظور کیا گیا، جبکہ اتھارٹی کے دو رکنوں نے اس مخالفت کی۔ ارکان انما احمد اور مقصود انور خان نے اپنا اختلافی نوٹ جمع کروایا، جس میں انہوں نے 25.30 روپے فی یونٹ کے نئے ریٹ کو غیر منصفانہ اور غیر ضروری قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ موجودہ معاشی حالات میں ایندھن کے اخراجات میں اس حد تک اضافہ صارفین کے لیے سختی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر زرعی اور صنعتی شعبے پر۔
دوسری طرف، پاور ڈویژن (Power Division) نے وضاحت کی ہے کہ عام صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے ریگولر ٹیرف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق، یہ قیمتوں کا اضافہ صرف ان صارفین پر لاگو ہوگا جو گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں اور یہ خاص ریلیف پیکج کے تحت اضافی استعمال کے لیے مقرر کردہ شرح ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ جو صارفین اپنی معمول کی استعمال کی حد کے اندر رہتے ہیں، انہیں اس اضافی چارجز سے ریلیف ملے گا۔
اقتصادی اثرات اور مستقبل کی سمت
بجلی کی قیمتوں میں اس اضافے کا براہ راست اثر معیشت کے اہم ستونوں پر پڑنے کا امکان ہے، خاص طور پر زرعی پیداوار اور صنعتی تولید پر۔ چونکہ ایندھن کے اخراجات میں اضافہ براہ راست پیداواری لاگت میں شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کے اثرات حتمی صارفین کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ نیپرا کا یہ اقدام مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو منظم کرنے کی کوشش ہے، لیکن اس کا نتیجہ صارفین کی خریداری کی صلاحیت پر پڑنے والا دباؤ ہے۔
نوبمبر 2026 کے بلوں کے ساتھ اس نئے ٹیرف سسٹم کا نفاذ متوقع ہے، جس سے ہر گھر اور فیکٹری کی مالی منصوبہ بندی میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ نیپرا کے رکنوں کے اختلافی نوٹس اس بات کی علامت ہیں کہ پالیسی سازوں کے درمیان اس صورتحال کو کیسے سامنے لایا جائے، اس پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مستقبل قریب میں، صارفین کو اپنی بجلی کے استعمال کے ڈیٹا کا احتیاط سے جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی تاکہ اضافی استعمال والے تھری شولڈ سے بچا جا سکے۔
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