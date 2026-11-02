نی سی سی آئی اے نے کینیڈین بینکوں کے ساتھ فراڈ کیس میں 3 ملزمان گرفتار
این سی سی آئی اے نے لاہور سے 3 پاکستانی ملزمان گرفتار کیے جو کینیڈین بینکوں کے ساتھ سنتھیٹک آئڈنٹیٹی فراڈ میں ملوث تھے۔
پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی اور انڈین شہریوں کے ایک گروہ کی جانب سے کینیڈین بینک وں کے ساتھ کیے گئے مبینہ فراڈ کی مالیت ممکنہ طور پر لاکھوں کینیڈین ڈالرز میں ہے۔ این سی سی آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ اس جرم کا نشانہ بننے والے متعدد بینکوں میں رائل بینک آف کینیڈا بھی شامل ہے۔ تین ایسے پاکستانی شہریوں کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر کینیڈا میں مقیم چار انڈین شہریوں کے ساتھ مل کر اس فراڈ میں ملوث تھے۔
سنتھیٹک آئڈنٹیٹی فراڈ کی تکنیکی تفصیلات
سنتھیٹک آئڈنٹیٹی فراڈ ایک ایسا سائبر جرم ہے جس میں حقیقی ذاتی معلومات کو مکمل طور پر من گھڑت اور فیک تفصیلات کے ساتھ ملا کر ایک جعلی اور فرضی شناخت تیار کی جاتی ہے۔ اس طرح کی جعلی شناخت کا استعمال کرتے ہوئے بینکوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ این سی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر وقاص سعید نے بتایا کہ کینیڈا کے کئی معروف مالیاتی اداروں کو اس گروہ نے دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا جن میں سب سے زیادہ متاثر رائل بینک آف کینیڈا ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
اس کے علاوہ پی سی فنانشل، ڈیژاردینز اور ٹورنٹو ڈومینین بینک بھی متاثرہ اداروں میں شامل ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق اس مبینہ فراڈ میں ملوث تین پاکستانی ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے تک یعنی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے ضبط ہونے والے ڈیجیٹل مواد پر تکنیکی رپورٹس تیار کر لی گئی ہیں جن کی بنیاد پر چالان اب مجاز عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔
بین الاقوامی گروہ کا آپریشنل طریقہ کار
این سی سی آئی اے لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عاطف امیر نے گرفتار پاکستانیوں کی شناخت ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ افراد کینیڈا میں مقیم چار انڈین شہریوں کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر سنتھٹک آئڈنٹیٹی فراڈ کرتے تھے۔ کینیڈا میں موجود چار انڈین شہری درست اور غلط معلومات کا امتزاج کر کے پاسپورٹس اور تصاویر اکٹھی کرتے اور پھر یہ تفصیلات پاکستان میں موجود ان تینوں ملزمان کو بھیجی جاتی تھیں۔
پاکستان میں موجود افراد کو جب یہ پاسپورٹ اور تصاویر ملتی تھیں تو وہ ان دستاویزات کی بنیاد پر کینیڈا میں بینکوں میں اکاؤنٹس کھولتے تھے۔ بینک انتظامیہ کی جانب سے جب ویریفیکیشن کے لیے پکچر ایویڈینس مانگی جاتی تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس ایک ڈولفن آنٹی نامی سافٹ ویئر تھا جس کے ذریعے پکچر ویریفیکیشن ہوتی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بینک اکاؤنٹ کھل جاتا تھا۔
کریڈٹ کارڈ فراڈ اور ریکوری کی کوششیں
بینک اکاؤنٹ کھلنے کے بعد یہ ملزمان کریڈٹ کارڈ آرڈر کرتے تھے۔ بینک کی جانب سے کریڈٹ کارڈ کا اجرا ہوتا جو کینیڈا میں بیٹھے چار انڈینز کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ وہ ان کریڈٹ کارڈز کا استعمال کرتے اور جب کارڈ کی لمٹ پوری ہو جاتی تو انھیں پھینک دیا جاتا تھا۔ این سی سی آئی اے کے مطابق جب بینک ریکوری کے لیے ڈھونڈنا شروع کرتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ سنتھیٹک فراڈ کیا گیا ہے۔
این سی سی آئی اے کی جانب سے ملزمان سے برآمد ہونے والی جعلی دستاویزات بھی پریس کانفرنس میں پیش کی گئیں۔ ثانہ این سی سی آئی اے لاہور میں 14 اکتوبر کو درج ہونے والی ایف آئی آر کے مدعی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان صابر ہیں۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ اس معاملہ کی باقاعدہ انکوائری نو ستمبر کو شروع کی گئی تھی۔
تحقیقات کا عمل اور کارروائی کی نوعیت
ایک ماہ اور پانچ روز کے دوران اوپن سورس انٹیلیجنس میں ملنے والے مواد کی روشنی میں مقدمے کا اندراج کیا گیا۔ اس کیس کی تفتیشی ٹیم میں شامل ڈپٹی ڈائریکٹر وقاص سعید نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ اس مبینہ بین الاقوامی گروہ کے بارے میں کارروائی اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے حاصل کردہ معلومات پر شروع کی گئی۔
اس کے بعد تکنیکی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملزمان کا سراغ لگایا گیا اور مجاز عدالت سے سرچ اور ضبطی کے وارنٹ حاصل کرنے کے بعد انھیں گرفتار کیا گیا تھا۔ متعدد شکایات سامنے آنے پر کینیڈین بینکوں نے اس گروہ کے خلاف تحقیقات شروع کیں جس کے بعد پاکستانی ادارے بھی تحقیقات کا حصہ بنے۔ اس جامع کارروائی کے نتیجے میں لاہور سے تینوں ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی۔
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