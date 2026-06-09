ن لیگ اور پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک: بجٹ tobacco اور آزاد کشمیر پر اتفاق

مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایوان صدر میں ہونے والی اہم بیٹھک میں بجٹ tobacco پر اتفاق ہوا جبکہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کے ذریعے حل کی تجویز دے کر حکومت سے بات چیت کی۔ وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کی پیش کردہ بجٹ تجاویز منظور کر لیں۔ اجلاس میں بلاول بھٹو نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے وزیراعظم سے علیحدہ ملاقات بھی کی۔
مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم ملاقات اور بجٹ tobacco کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزرا نے ایوان صدر پہنچ کر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ اجلاس میں ن لیگ اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت شامل تھیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزرا محسن نقوی، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، معاون خصوصی رانا ثنا اللہ، بلاول بھٹو اور ان کی بجٹ کمیٹی کے ارکان، وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور بھی موجود ہوئے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں مذاکرات کا آغاز کرنے اور معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی تجویز پیش کی۔ اسی تجویز کو اجلاس میں وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق بیٹھک میں بجٹ سازی پر بھی بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے کچھ دن قبل بجٹ میں شامل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی تھیں اور اُن پر عمل درآمد نہ ہونے پر بلاول بھٹو نے تحفظات کا اظہار کیا اور وزیراعظم سے علیحدہ ملاقات بھی کی.
مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم ملاقات اور بجٹ tobacco کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزرا نے ایوان صدر پہنچ کر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ اجلاس میں ن لیگ اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت شامل تھیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزرا محسن نقوی، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، معاون خصوصی رانا ثنا اللہ، بلاول بھٹو اور ان کی بجٹ کمیٹی کے ارکان، وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور بھی موجود ہوئے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں مذاکرات کا آغاز کرنے اور معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی تجویز پیش کی۔ اسی تجویز کو اجلاس میں وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق بیٹھک میں بجٹ سازی پر بھی بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے کچھ دن قبل بجٹ میں شامل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی تھیں اور اُن پر عمل درآمد نہ ہونے پر بلاول بھٹو نے تحفظات کا اظہار کیا اور وزیراعظم سے علیحدہ ملاقات بھی کی
ن لیگ پیپلز پارٹی بجٹ Tobacco آزاد کشمیر مذاکرات
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