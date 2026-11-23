وائس پریذیڈنٹ جے ڈی وانس کی ویٹول آئل ڈیل میں ملوث تحقیقات
امریکی سینٹ کمیٹی کی جانب سے وائس پریذیڈنٹ جے ڈی وانس پر ویٹول کمپنی کو وینیزویلا کے آئل ڈیل میں مدد کرنے کے الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔
امریکہ کی سینیٹ کمیٹی وائس پریذیڈنٹ جے ڈی وانس پر ایک سنگین الزام کے تحت تحقیقات کر رہی ہے کہ انہوں نے کمודٹیز دیو ویٹول کو وینیزویلا کے ایک فائدہ مند آئل ڈیل حاصل کرنے میں مدد فراہم کی۔ اس تحقیقاتی عمل کا آغاز سینیٹر میگی حسن کی جانب سے بھیجے گئے ایک خط کے بعد ہوا، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جے ڈی وانس نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کیا ہو سکتا ہے۔
تحقیقات کی نوعیت اور بنیادی الزامات
جے ڈی وانس کے دفتر سے موصول ہونے والے خط میں سینیٹر میگی حسن نے لکھا ہے کہ ان کے پاس سنجیدہ خدشات ہیں کہ ایک بڑے سیاسی عطیہ دہندہ کے لیے وینیزویلا آئل سے متعلق منافع بخش کاروباری مواقع حاصل کرنے میں معاونت کی گئی۔ تحقیقات کا بنیادی محور یہ ہے کہ کیا جے ڈی وانس نے اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے ایسا کام کیا جس سے ان کے سیاسی حمایتی کو مالی فائدہ پہنچا۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
میگی حسن جنوری میں نئے کانگریس کے اجلاس کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی اور گورنمنٹل افیئرز کمیٹی کی چیئرپرسن بنیں گی۔ انہوں نے ڈیسمبر چودہ تک جے ڈی وانس کے دفتر سے متعدد دستاویزات طلب کی ہیں، جن میں جے ڈی وانس یا ان کے عملے اور جان ایڈڈسن یا ٹریڈنگ فرم کے مابین رابطوں کے ثبوت شامل ہیں۔
میٹنگ کی تفصیلات اور ہوائی جہاز کے ثبوت
تحقیقات کا ایک اہم پہلو ڈیسمبر دو ہزار پچیس میں مونتانا کے ولیانگ اسٹون کلب میں منعقدہ میٹنگ سے جڑا ہوا ہے، جہاں جے ڈی وانس اور ویٹول ٹریڈر جان ایڈڈسن کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر جے ڈی وانس نے جان ایڈڈسن سے پوچھا کہ اگر امریکہ وینیزویلا کے آئل سپلائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے تو وینیزویلا کرسود کو کتنی جلدی بیچا جا سکتا ہے۔ جان ایڈڈسن نے جے ڈی وانس کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ویٹول اس کام کے لیے بہترین پوزیشن پر ہے۔
میگی حسن نے اپنے خط میں واضح کیا کہ جے ڈی وانس کے دفتر اور جان ایڈڈسن کی جانب سے دی گئی انکار کے باوجود، فلائٹ ریکارڈس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملاقات کے دن جان ایڈڈسن کا نجی جہاز اور جے ڈی وانس کا سرکاری جہاز اسی مونتانا ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جے ڈی وانس کے پریس سیکرٹری لک شروڈر نے یہ دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الزامی ایئرپورٹ میٹنگ کبھی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔
سیاسی عطیات اور مالی تعلقات
جان ایڈڈسن جے ڈی وانس کے ابتدائی حامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دو ہزار بائیس میں پروٹیکٹ اوہائیو ویلیوز پی اے سی کو تین لاکھ ڈالر کے عطیہ کے ذریعے جے ڈی وانس کی یو ایس سینیٹ نشست کی کامیاب مہم میں مالی معاونت فراہم کی۔ دو ہزار چوبیس میں جان ایڈڈسن اور ان کی اہلیہ شانون نے تین کروڑ ستر لاکھ ڈالر کا عطیہ فراہم کیا، جو ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دوسری مدت کے حصول کے لیے پی اے سی کو دیا گیا۔
اگرچہ جان ایڈڈسن ویٹول سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن دو ہزار پچیس کے جنوری میں امریکہ کی جانب سے نیکولس مادورو کے اقتدار سے محروم کرنے کے عمل کے دوران ان کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اس عمل کے دو دن بعد، یعنی جنوری پانچ کو امریکی انرجی سیکرٹری کرس رائٹ نے ہیوسٹن میں جان ایڈڈسن کو فون کیا اور انہیں وینیزویلا کے آئل کی فروخت کا پیشکش پیش کی، جسے انہوں نے انکار نہ کرنے والا موقع قرار دیا۔
منڈی کے اثرات اور آئندہ اقدامات
کرس رائٹ کی اس پیشکش کے بعد چند دنوں کے اندر اندر ویٹول اور اس کی حریف ٹریڈنگ فرم ٹریفیگرے کو وینیزویلا کے آئل فروخت کرنے کے لیے خصوصی لائسنس جاری کیے گئے۔ آزاد ماہرین کے تخمینوں کے مطابق، کمپنیوں نے اس خام تیل کی مارکیٹنگ سے سینکڑوں کروڑ ڈالر کمائے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، اس سال کے پہلے نو مہینوں میں امریکہ نے وینیزویلا کی آئل آمدنی کا ایک بڑا حصہ، جو بارہ ارب ڈالر سے زائد ہے، سنبھالا۔
یہ تحقیقاتی عمل اس تناظر میں اہمیت اختیار کرتا ہے کہ امریکہ نے وینیزویلا کے سیاسی ٹرانزیشن کو فنڈ کرنے کے لیے اس خام تیل کی فروخت کو شروع کیا تھا۔ جے ڈی وانس کی جانب سے ان الزامات کی تردید اور میگی حسن کی جانب سے مستند دستاویزات کی طلبی کا سلسلہ جاری ہے، جو آئندہ مہینوں میں مزید سیاسی اور قانونی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔
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