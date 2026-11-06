وائٹ ہاؤس نے پٹ ہیگسیث اور مارکو روبیو کی استعفیٰ کی افواہوں کو مسترد کر دیا
وائٹ ہاؤس نے دفاعی وزیر پٹ ہیگسیث اور ریاستی وزیر مارکو روبیو کے استعفیٰ کی افواہوں کی تردید کی ہے جبکہ ایرانی جنگ پر تنقید بڑھ رہی ہے۔
وائٹ ہاؤس نے جمعہ کی شام ایران جنگ کے تنازع میں دفاعی وزیر پٹ ہیگسیث اور ریاستی وزیر مارکو روبیو کے استعفیٰ کی افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے۔ اس اہم بیان میں یہ واضح کیا گیا کہ دونوں عہدیدار اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے اور الیکشن کے بعد ٹرمپ انتظامیہ میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
انتہائی سخت ردعمل اور عہد کی تصدیق
ریاستہائے متحدہ کے میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہونے والے سیاسی دباؤ کے پیش نظر یہ دونوں اہم عہدیدار اپنے عہدے چھوڑ سکتے ہیں۔ تاہم، وائٹ ہاؤس اور ریاستی محکمہ نے ان رپورٹس کو فوری طور پر جعلی خبر قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔Also readPakistan External Debt Doubles to $135.1B, World Bank Reports
ریاستی وزیر مارکو روبیو نے نیویارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا منصوبہ ہمیشہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مدتِ صدارت کے آخر تک ان کے ساتھ کام کرنا ہی رہا ہے۔ روبیو نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں اور مستقبل کے سیاسی مقاصد کے لیے ابھی اپنی موجودہ ذمہ داریوں پر مکمل توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔
دوسری طرف، پٹ ہیگسیث نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اپنی کارکردگی کا دفاع کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان پر حملے اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ہیگسیث نے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے سامنے جھکے بغیر اپنی پالیسیوں پر قائم رہیں گے اور ہار نہیں مانیں گے۔
ایرانی جنگ اور سیاسی جواز کے دباؤ
اس تناظر میں ایران جنگ کو مرکز میں رکھا گیا ہے جو اس بات کی وجہ بن رہی ہے کہ جمہوریہ پسندوں کو الیکشن میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی ونس نے بھی کھلے طور پر کہا ہے کہ ایرانی جنگ کی وجہ سے جمہوریہ پسندوں کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں کانگریس کی ایوان زیریں اور سینٹ دونوں پر جمہوریوں کا مکمل کنٹرول ختم ہو گیا۔
صدر ٹرمپ نے اے بی سی نیوز کو فون انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ہیگسیث کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں لیکن ان کا ارادہ ہیگسیث کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کا ہے۔ بعد ازاں، وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے ہیگسیث کی کارکردگی کی ستائش کی اور اس نے جنوری میں وینزویلہ کے رہنما نیکولاس مادرو کے گرفتار ہونے اور جاری جنگ جیسے کامیابیوں کا حوالہ دیا۔
ایرانی جنگ جو کہ اس وقت نو ماہ سے جاری ہے، اس کی وجہ سے فوجی رہنماؤں کے خلاف بھی بحث شروع ہو گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، صدر ٹرمپ جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین یا سینٹ کم کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کو بھی برطرف کرنے پر غور کر سکتے ہیں، جو دونوں اس جنگ کے دوران اہم مشورہ دینے کا کام سرانجام دے رہے تھے۔
استحصال کی کوششیں اور آئینی اقدامات
ریپبلکن رکن کانگریس تھامس ماسی نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ وہ ہیگسیث کے خلاف استحصال کی کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے پولیٹیکو کو بتایا کہ وہ آئندہ ہفتے کے شروع میں ہیگسیث کے خلاف استعفیٰ کی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیگسیث کی موجودہ پالیسیاں ریاستہائے متحدہ کے مفادات کے خلاف جا رہی ہیں اور انہیں فوری جواب دینا ضروری ہے۔
ہیگسیث نے اپنی ویڈیو بیان میں اس استحصال کی کوشش کو جھوٹا اور جعلی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کوشش ایک مایوس اور شکست خوردہ کانگریس مین کے ذریعے کی جا رہی ہے جو جمہوری اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہیں نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دورِ صدارت میں فوجی بھرتی کو بحال کیا گیا، دفاعی صنعتی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا اور تنوع کی اقدامات کو ختم کیا گیا، جو ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسیوں کا حصہ تھے۔
ان خبروں کے باوجود کہ ہیگسیسٹ ٹینیسی کے لیے کھلے ہوئے سینٹ کے سیٹ پر انتخابات لڑ سکتے ہیں، فی الحال وہ اپنے موجودہ عہدے پر ہی مرکوز نظر آ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انتظامیہ کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤ کو نظر انداز کرے گی اور اپنی مقررہ پالیسیوں کو جاری رکھے گی۔
مستقبل کا منظر نامہ اور حتمی حکمت عملی
آئندہ چند ہفتوں میں ہو نے والے اقدامات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر تھامس ماسی اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو کانگریس میں ایک نئی سیاسی کشمکش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف امریکی داخلی سیاست کو متاثر کرے گی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنا اثر ڈالے گی، خاص طور پر وسطِ مشرق میں جاری تنازعات کے حوالے سے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے ہیگسیث کی حمایت کا اظہار کیا ہے، لیکن الیکشن میں حاصل ہونے والے نتائج کی روشنی میں ان کی پوزیشن کچھ حد تک کمزور ہو گئی ہے۔ تاہم، فی الحال وائٹ ہاؤس کا موقف واضح ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور استعفیٰ یا تبدیلی کی کوئی رسمی کارروائی جاری نہیں ہے۔
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