وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کا واقعہ، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہارِ افسوس

وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں منعقدہ عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعہ پر گہری رنجیدگی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں منعقدہ عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعہ پر گہری رنجیدگی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران پیش آنے والے اس پرتشدد واقعے سے انتہائی دلبرداشتہ ہیں۔ انہوں نے یہ جان کر اطمینان محسوس کیا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ، فرسٹ لیڈی اور دیگر شرکاء محفوظ ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کے خیالات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس تقریب میں موجود تمام افراد کی مسلسل سلامتی اور خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں منعقدہ عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس تقریب میں تقریباً 2600 افراد نے شرکت کی، جن میں صدر، فرسٹ لیڈی اور نائب صدر جے ڈی وانس شامل تھے۔ فائرنگ کے فوری بعد، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تقریب کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا تاکہ سب کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ، جو فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے تھے، کو فوری طور پر امریکی سیکرٹ سروس کے ارکان نے گھیر لیا، جبکہ بہت سے شرکاء نے میزوں کے نیچے پناہ لے لی۔ تقریب کی ویڈیو میں صدر کو چند سیکنڈ بعد اسٹیج سے باہر لے جایا گیا، جبکہ دستی ہتھیاروں اور بڑی رائفلوں سے لیس مسلح محافظ اسٹیج پر نمودار ہوئے۔ اس تقریب میں ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں نائب صدر جے ڈی وانس، ایف بی آئی ڈائریکٹر کیش پٹیل اور صحت و انسانی خدمات کے سکریٹری رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر شامل تھے۔ واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا کہ اس وقت واقعے کی تفصیلات حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن تحقیقات جاری ہیں۔ واشنگٹن کے امریکی اٹارنی جینین پیرو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ فائرنگ کے بعد سیکرٹ سروس نے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، مبینہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ امریکی دارالحکومت میں ایک بڑے حفاظتی خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور عوام کو پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس واقعہ پر گہری مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی اس مذموم کارروائی کی قطعی طور پر مذمت کی جاتی ہے اور اس کے مرتکب کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں امریکی عوام کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہے۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ یہ واقعہ امریکہ میں گن کنٹرول کے موضوع پر بحث کو دوبارہ شروع کرنے کا باعث بن سکتا ہے.
وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں منعقدہ عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعہ پر گہری رنجیدگی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران پیش آنے والے اس پرتشدد واقعے سے انتہائی دلبرداشتہ ہیں۔ انہوں نے یہ جان کر اطمینان محسوس کیا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فرسٹ لیڈی اور دیگر شرکاء محفوظ ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کے خیالات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس تقریب میں موجود تمام افراد کی مسلسل سلامتی اور خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں منعقدہ عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس تقریب میں تقریباً 2600 افراد نے شرکت کی، جن میں صدر، فرسٹ لیڈی اور نائب صدر جے ڈی وانس شامل تھے۔ فائرنگ کے فوری بعد، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تقریب کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا تاکہ سب کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ، جو فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے تھے، کو فوری طور پر امریکی سیکرٹ سروس کے ارکان نے گھیر لیا، جبکہ بہت سے شرکاء نے میزوں کے نیچے پناہ لے لی۔ تقریب کی ویڈیو میں صدر کو چند سیکنڈ بعد اسٹیج سے باہر لے جایا گیا، جبکہ دستی ہتھیاروں اور بڑی رائفلوں سے لیس مسلح محافظ اسٹیج پر نمودار ہوئے۔ اس تقریب میں ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں نائب صدر جے ڈی وانس، ایف بی آئی ڈائریکٹر کیش پٹیل اور صحت و انسانی خدمات کے سکریٹری رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر شامل تھے۔ واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا کہ اس وقت واقعے کی تفصیلات حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن تحقیقات جاری ہیں۔ واشنگٹن کے امریکی اٹارنی جینین پیرو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ فائرنگ کے بعد سیکرٹ سروس نے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، مبینہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ امریکی دارالحکومت میں ایک بڑے حفاظتی خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور عوام کو پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس واقعہ پر گہری مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی اس مذموم کارروائی کی قطعی طور پر مذمت کی جاتی ہے اور اس کے مرتکب کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں امریکی عوام کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہے۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ یہ واقعہ امریکہ میں گن کنٹرول کے موضوع پر بحث کو دوبارہ شروع کرنے کا باعث بن سکتا ہے
