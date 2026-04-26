وائٹ ہاؤس میں مسلح حملہ: صدر ٹرمپ محفوظ رہے، سیکرٹ سروس ایجنٹ زخمی

صدر ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی وائٹ ہاؤس صحافیوں کے عشائیے کے دوران ایک مسلح شخص کے حملے سے بچ گئے، سیکرٹ سروس ایجنٹ زخمی ہوا۔
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ ہفتہ کی شب وائٹ ہاؤس صحافیوں کے سالانہ عشائیے سے تیزی سے نکال لیے گئے جب ایک مسلح شخص نے سکیورٹی توڑنے کی کوشش کی۔ حکام کے مطابق، مشتبہ شخص کے پاس ایک شاٹ گن تھی اور اس نے سکیورٹی چیک پوسٹ کے قریب متعدد گولیاں چلائیں۔ ایک امریکی سیکرٹ سروس ایجنٹ گولی لگنے سے بچ گیا، لیکن حفاظتی سامان نے کسی سنگین چوٹ کو روک دیا۔ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس واقعے میں شریک سینئر سرکاری عہدیداروں کو بھی ہنگامہ آرائی کے درمیان محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ گواہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تو حاضرین گھبرا گئے اور زمین پر گر پڑے، کچھ نے دوسروں کو چھپنے کی وارننگ دی۔ واشنگٹن ہلٹن میں منعقدہ سالانہ عشائیہ فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے اسٹیج پر قبضہ کر لیا، صدر اور فرسٹ لیڈی کو نکال لیا اور جگہ کو محفوظ کر دیا۔ بعد میں ایک پیغام میں، ٹرمپ نے تصدیق کی کہ تمام اہم عہدیداروں بشمول کابینہ کے ارکان اور نائب صدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فوری ردعمل کی تعریف کی اور کہا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس واقعے کے دوران سات سے آٹھ گولیاں چلائی گئیں۔ تفتیش کار ابھی بھی یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حملہ آور کس طرح اتنے سخت حفاظتی انتظامات والے ایونٹ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ شام کا پروگرام بالآخر منسوخ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے بعد میں ایونٹ کو دوبارہ شیڈول کرنے کا امکان ظاہر کیا۔ اس واقعے نے واشنگٹن کے سب سے نمایاں اجتماعات میں سے ایک کی سکیورٹی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کر دیے ہیں، جس میں عام طور پر سرفہرست سیاسی رہنما، صحافی اور عوامی شخصیات شامل ہوتی ہیں۔ واقعے کے بعد اپنے بیان میں، ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے زخمی سیکرٹ سروس ایجنٹ سے بات کی ہے، اور نوٹ کیا کہ آفیسر اپنی حفاظتی جیکٹ کی بدولت اچھی حالت میں اور بلند حوصلے میں ہے۔ صدر ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ سکیورٹی فورسز نے انتہائی تیزی سے ردعمل ظاہر کیا اور صدر اور ان کی اہلیہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ اس صورتحال سے آگاہ ہیں اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور زخمی ہونے والے سیکرٹ سروس ایجنٹ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسی کوئی بھی واقعہ نہ ہو۔ اس واقعے نے امریکی دارالحکومت میں سکیورٹی کے مسائل کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے سکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایونٹس میں شرکاء کی مکمل چھان بین کی جائے اور سکیورٹی اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں اور تربیت سے لیس کیا جائے۔ یہ واقعہ امریکہ میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کے بڑھتے ہوئے خطرے کی نشانی ہے۔ حالیہ برسوں میں، امریکہ میں مسلح حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس نے عوام میں خوف اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید سخت قوانین اور بندوق کنٹرول کی وکالت کی ہے۔ اس واقعے کے بعد، کانگریس کے ارکان نے بھی سکیورٹی کے مسائل پر بحث شروع کر دی ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایونٹس میں سکیورٹی کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا جائے اور سکیورٹی اہلکاروں کو مزید اختیارات دیے جائیں۔ اس واقعے نے امریکہ میں سکیورٹی کے مستقبل کے بارے میں اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کیا امریکہ اپنے شہریوں کو دہشت گردی اور تشدد سے بچانے کے لیے کافی کر رہا ہے؟
کیا سکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوالات آنے والے دنوں اور ہفتوں میں بحث کا موضوع رہیں گے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کو سکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مسلسل تیار رہنا ہوگا
