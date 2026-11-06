وائٹ ہاؤس کے قریب مشتبہ شخص کی گرفتاری، تین ہتھیار برآمد
واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب گاڑی سے تین ہتھیار برآمد ہونے کے بعد خفیہ سروس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔
امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں عوامی سلامتی کے لیے ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ امریکی خفیہ سروس کے اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کے قریب ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات، 5 نومبر 2026ء کی رات پیش آیا جب اہلکاروں نے کانسٹیوشن ایونیو پر کھڑی ایک گاڑی میں مشکوک سرگرمیوں کو نوٹ کیا۔
پہلے دھماکے اور ابتدائی کارروائی
امریکی حکام کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق، خفیہ سروس کے اہلکاروں نے رات کے وقت سڑک پار کراس کی تو انہیں ایک گاڑی میں موجود شخص میں غیر معمولی رویہ نظر آیا۔ اہلکاروں نے فوری طور پر گاڑی کے قریب پہنچ کر ڈرائیور کو روکا اور اس سے پوچ گچھ شروع کی۔ جب اہلکاروں نے پوچ گچھ کی تو ڈرائیور نے مبینہ طور پر ہتھیار رکھنے کی واضح اشارہ دیا، جس کے بعد فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
گاڑی سے برآمد ہونے والے اسلحے کی تفصیلات
گاڑی کی سختی سے کی گئی تلاشی کے دوران اہلکاروں کو تین قسم کے جدید آتشیں اسلحے اور درجنوں گولیاں برآمد ہوئیں۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں ایک اے آر 15 طرز کی رائفل، ایک میک 10 مشین پستول اور ایک گلاک 43 ایکس پستول شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑی کے اندر گولیاں کی متعدد پیمائش کی گئیں جو کہ حملہ آور کے ارادے کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی اور چوری شدہ گاڑی
تحقیقاتی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مشتبہ شخص نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی صریح دھمکی دی تھی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس اور اے بی سی نیوز کی رپورٹس کے مطابق، گاڑی کا تعلق ایک چوری شدہ گاڑی سے تھا جس کے بارے میں پہلے ہی متعلقہ پولیس حکام کو اطلاع مل چکی تھی۔ یہ چیز اس واقعے کی سنگینی کو مزید بڑھاتی ہے کہ مشتبہ شخص کو پہلے سے ہی قانونی اداروں کی نگرانی میں تھا۔
سیکورٹی حکام کے احتیاطی اقدامات
امریکی حکام کی جانب سے اس واقعے کے فوری بعد وائٹ ہاؤس اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ خفیہ سروس کے ترجم نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار کیے گئے شخص کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے خلاف تمام متعلقہ فدرل چارجز لاگو کیے جائیں گے۔ اس کارروائی کے دوران کوئی نقصان نہیں ہوا اور وائٹ ہاؤس کی عمارت محفوظ ہے۔
آئندہ تحقیقات اور قانونی کارروائی
اس مقدمے کی مزید تحقیقات فدرل بیورو آف انویسٹی گیشن اور مقامی پولیس مشترکہ طور پر کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ مشتبہ شخص کے حوالے سے مزید تفتیش کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور شخص ملوث ہے۔ اس واقعے نے واشنگٹن ڈی سی میں موجود بیرون ملک سفارت خانوں اور عوام میں ہلچل مچا دی ہے، جبکہ حکام نے عوام کو فوری طور پر کسی شک کی صورت میں اطلاع دینے پر زور دیا ہے۔
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