وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ: ایک بی بی سی نمائندے کی کہانی

وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کے دوران بی بی سی نمائندے نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی اور کس طرح وہ اور ان کے ساتھی اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئے۔
ایک خوفناک واقعہ وائٹ ہاؤس عشائیے میں پیش آیا جہاں فائرنگ ہوئی۔ بی بی سی کے نمائندے نے اس دوران اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ واشنگٹن ہلٹن کے بال روم میں موجود تھے جب انہیں گونج دار آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ نیم خودکار ہتھیاروں کی آواز ہے۔ ان کے ساتھی ڈینیئل نے تیزی سے ان کے پاس سے گزر کر فرش پر لیٹ گئے، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ خطرہ موجود ہے۔ وہ خود میز کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہیں لگا کہ یہ ایک اور صدارتی تقریب ہے جہاں انہیں فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جولائی 2024 میں پینسلوینیا میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جہاں صدر ٹرمپ بال بال بچ گئے تھے۔ واقعے کے بعد بال روم میں موجود لوگوں میں چیخ و پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ درجنوں لوگ راہداری سے بال روم میں داخل ہو رہے ہیں۔ میز کے نیچے پنہاں رہنے والے افراد کو خوف تھا کہ کوئی مسلح شخص کمرے میں داخل ہو کر فائرنگ شروع کر دے گا۔ اس دوران سیکریٹ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ ، میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کو تیزی سے وہاں سے نکال لیا۔ دیگر اہلکار ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹیں پہنے مجمعے کی طرف بندوقیں تنی ہوئی کھڑے تھے۔ ایک صحافی نے بتایا کہ انہوں نے سیکریٹری صحت آر ایف کے جونیئر سے تقریب کے شروع ہونے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیکریٹ سروس اہلکار ان کی مدد کے لیے آیا۔ واقعے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کوئی بندوق بردار شخص صدر کے اتنا قریب کیسے پہنچ گیا؟
ہلٹن ہوٹل کے ارد گرد سڑکیں بند کر دی گئیں تھیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیر رکھا تھا، لیکن تقریب کی جگہ پر حفاظتی انتظامات خاص طور پر سخت نہیں تھے۔ ایک صحافی نے بتایا کہ ان کے جسم پر سکیورٹی سکینر لگایا گیا تھا، لیکن جیکٹ کی اندرونی جیب میں موجود سامان کی وجہ سے آنے والی بیپ کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سکیورٹی کا انتظام بالکل ایک عام وائٹ ہاؤس صحافیوں کے عشائیے جیسا محسوس ہو رہا تھا، جس میں موجودہ صدر شریک نہ ہوں۔ فائرنگ کے بعد جب لوگوں کو بال روم میں روک کر رکھا گیا تو وہ فون سگنل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ایسے واقعات سے گزرنا اور یہ سوچنا کہ اگر قسمت ساتھ نہ چھوڑے تو کیا ہو گا، آنکھوں میں چبھن پیدا کر دیتا ہے
