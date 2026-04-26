وائٹ ہاؤس نامہ نگاروں کے عشائیے میں فائرنگ، ملزم کی شناخت

واشنگٹن: ذرائع ابلاغ کے مطابق، وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے دوران فائرنگ کے واقعے میں ملوث مبینہ ملزم کی شناخت کول ٹوماس ایلن کے نام سے ہوئی ہے، جو کیلیفورنیا کے ٹورنس کا 31 سالہ شہری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے حکام نے بتایا کہ ایلن مبینہ طور پر اس سالانہ تقریب کے دوران واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں ایک مہمان کے طور پر موجود تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور حکام نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک کوئی واضح محرک سامنے نہیں آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا پولیس ڈیپارٹمنٹ نے بیان دیا ہے کہ متعدد تفتیشی ٹیمیں ملزم کی پس منظر، حرکات اور واقعے سے پہلے ممکنہ ارادوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ حکام نے تحقیقات کے دوران کسی بھی پہلو کو خارج نہیں کیا ہے۔ ایلن کی جانب سے دستیاب پیشہ ورانہ اور تعلیمی ریکارڈ کے مطابق، اس نے 2017 میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (کالٹیک) سے مکینیکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں، اس نے 2025 میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی، ڈومنگز ہل سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے پیشہ ورانہ پروفائل میں اسے ایک تربیت یافتہ مکینیکل انجینئر اور کمپیوٹر سائنس دان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو تعلیم اور آزادانہ ترقی سمیت متعدد شعبوں میں کام کر چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، وہ C2 ایجوکیشن نامی ایک نجی ٹیوشن اور تعلیمی معاونت تنظیم سے وابستہ تھا، جہاں اس نے پارٹ ٹائم انسٹرکٹر کے طور پر کام کیا۔ اس سے پہلے، اس نے کالٹیک میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دیں اور بعد میں ساؤتھ پاساڈینا میں IJK کنٹرولز میں ایک مکینیکل انجینئر کے طور پر کام کیا۔ اس کے پروفائل میں 2016 میں کالٹیک میں اپنے قیام کے دوران ایک روبوٹکس مقابلے میں شرکت کا بھی ذکر ہے، جہاں اس کی ٹیم نے مبینہ طور پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ، اس کے پیشہ ورانہ خلاصے میں انجینئرنگ اور تدریس کے ساتھ ساتھ آزاد گیم ڈویلپمنٹ میں اس کی شمولیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کی درج کردہ ذاتی دلچسپی کا شعبہ “سائنس اور ٹیکنالوجی” پر مرکوز ہے۔ دریں اثنا، امریکی خفیہ ادارے (U.
S. Secret Service) نے تصدیق کی ہے کہ ملزم کے پاس ایک شاٹ گن تھی اور اس نے واقعہ کے دوران واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کے بال روم کے باہر ایک خفیہ ایجنٹ پر فائرنگ کی۔ سکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر واقعے کا جواب دیا اور ملزم کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا۔ حکام نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور نئی معلومات سامنے آنے پر مزید اپڈیٹس فراہم کیے جائیں گے۔ یہ واقعہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے دوران پیش آیا، جس میں صدر بائیڈن اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی تھی۔ اس واقعے نے ملک میں سکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور تفتیش کے لیے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ حکام نے عوام سے تعاون کرنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، فائرنگ کے باعث کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن اس واقعے سے учасکان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے علاوہ، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی وفد کے دورے کی منسوخی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور امریکہ اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے موجودہ انتظامیہ پر ایران کے ساتھ سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں
