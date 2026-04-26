وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کے بیان نے جنم دیا نئی بحث، ٹرمپ کا پاکستان دورہ منسوخ

وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ کے کورسپانڈنٹس ڈنر سے پہلے دیے گئے بیان اور اس کے بعد ہونے والے فائرنگ کے واقعے نے امریکہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے وفد کو پاکستان جانے سے روک دیا۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ کا ایک حالیہ انٹرویو سوشل میڈیا پر انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اس انٹرویو میں، جو وائٹ ہاؤس کورسپانڈنٹس ڈنر سے پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا، کیرولین لیویٹ نے کہا تھا کہ آج رات کچھ 'گولیاں چلیں گی'۔ ان کا یہ بیان ایک مبہم پیش گوئی کی طرح لگتا تھا، جس کی تشریح مختلف انداز میں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے بارے میں بتایا کہ وہ آج رات مقابلے کے لیے تیار ہیں اور ان کی تقریر ان کی روایتی طرز پر ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر کی تقریر مزاحیہ اور تفریح سے بھرپور ہوگی اور 'آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی'، لہٰذا ہر کسی کو یہ تقریب ضرور دیکھنی چاہیے۔ کیرولین لیویٹ کے اس بیان کی اصل روح صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے مخالفین پر کی جانے والی سخت تنقید اور ان کی طنزیہ تقریر کی طرف اشارہ تھی۔ تاہم، کورسپانڈنٹس ڈنر کے دوران اصل فائرنگ کے واقعے نے ان کے ان الفاظ کو ایک انتہائی تشویشناک اور عجیب رنگ دے دیا۔ اب لوگ اس بیان کو ایک پیشگوئی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس انٹرویو کے کلپ کو لاکھوں بار دیکھا جا چکا ہے۔ بہت سے صارفین اس بات پر حیران ہیں کہ کیرولین لیویٹ نے اس واقعے سے پہلے ہی اس طرح کا بیان کیوں دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، جبکہ دیگر اس میں کسی گہری سازش کی بو محسوس کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد، امریکی سیکرٹ سروس نے فوری طور پر صدر ٹرمپ اور دیگر اہم شخصیات کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ حملہ آور کو زندہ گرفتار کرلیا گیا اور اس کے قبضے سے پستول اور دیگر ہتھیار برآمد ہوئے۔ یہ واقعہ امریکہ میں سیاسی ماحول اور میڈیا کے درمیان تعلقات پر کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ کیرولین لیویٹ کے بیان نے اس بحث کو مزید شدت بخش دیا ہے کہ میڈیا کو کس حد تک سیاسی شخصیتوں کے بیانات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کیا یہ محض ایک معمولی تبصرہ تھا یا اس میں کوئی پوشیدہ پیغام تھا؟
اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ اس واقعے نے امریکہ میں سیاسی اور میڈیا کے منظرنامے پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری طرح متحد ہے۔ اس کے علاوہ، ٹرمپ نے وفد کو مذاکرات کیلیے پاکستان جانے سے روک دیا اور دورے کی منسوخی کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ علاقائی اور بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم پیشرفت ہے۔
