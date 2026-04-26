وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ: حملہ آور کی شناخت، گرفتاری اور تحقیقات

واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے منعقدہ عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ اور دیگر اہم شخصیات محفوظ رہے، حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
واشنگٹن ڈی سی میں سنیچر کی شب ایک ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے منعقدہ عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور وزیرِ خارجہ مارکو روبیو سمیت کئی اہم امریکی عہدیدار تقریب میں موجود تھے۔ فائرنگ کے فوری بعد صدر ٹرمپ اور دیگر شخصیات کو سیکرٹ سروس نے بحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جس کی ایف بی آئی نے بھی تصدیق کی ہے۔ صدر نے کہا کہ تقریب سے پہلے ان کی ٹیم کو کسی قسم کے سکیورٹی خطرے کی اطلاع نہیں تھی۔ تحقیقات کے مطابق، مشتبہ حملہ آور 31 سالہ کول تھامس ایلن ہے، جو کیلیفورنیا کے شہر ٹورنز کا رہائشی ہے۔ وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھا جہاں یہ تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ پولیس نے ملزم کے ہوٹل کے کمرے کو سیل کر دیا ہے اور کیلیفورنیا میں اس کے اپارٹمنٹ کی بھی تلاشی جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی میئر کے مطابق، ملزم کو قریبی ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ پولیس چیف جیفری سی کارول نے بتایا کہ ملزم کے پاس کئی ہتھیار موجود تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گولیاں چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ سکیورٹی میں کوئی ناکامی ہوئی تھی، بلکہ وہ چیک پوائنٹ جہاں ملزم کو گرفتار کیا گیا، اسی مقصد کے لیے موجود تھا۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹروتھ سوشل پر جاری کی ہے، جس میں ایک شخص کو ہوٹل کے بال روم کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں یہ شخص سکیورٹی میٹل ڈیٹیکٹرز کے قریب فائرنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ سکیورٹی اہلکار ہتھیار تان لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دو تصاویر بھی جاری کیں جن میں ایک نیم برہنہ شخص کو زمین پر ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے دکھایا گیا ہے، جسے مبینہ حملہ آور قرار دیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے کی نیت اور محرک ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم، صدر ٹرمپ نے اس واقعہ کو ’پاگل لوگوں‘ کا عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے عناصر سے نمٹنے کی ضرورت ہے.
