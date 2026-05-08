وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کارولین لیویت نے دوسری بچی وویانا کی پیدائش کی خوشخبری شیئر کی

کارولین لیویت نے اپنی دوسری بچی وویانا کی پیدائش کی خوشخبری شیئر کی ہے، جو خاندان کے لیے ایک خوشحالی سے بھرا ہوا نئے باب ہے۔ لیویت نے ایک ذاتی پوسٹ میں بتایا کہ 1 مئی کو وویانا، جسے محبت سے ووی یا ووی بھی کہا جاتا ہے، خاندان میں شامل ہو گئی، اور ایک دم ہی دلوں میں محبت کا دھماکہ ہوا۔ 28 سالی لیویت، جو تاریخ میں سب سے کم عمر وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری ہیں، نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ وویانا ایک کامل اور صحت مند بچی ہے، اور بڑا بھائی بھی اپنی نئی نقش میں خوشی سے شامل ہو گیا ہے۔
واشنگٹن: وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کارولین لیویت نے اپنی دوسری بچی وویانا کی پیدائش کی خوشخبری شیئر کی ہے، جو خاندان کے لیے ایک خوشحالی سے بھرا ہوا نئے باب ہے۔ لیویت نے ایک ذاتی پوسٹ میں بتایا کہ 1 مئی کو وویانا، جسے محبت سے ووی یا ووی بھی کہا جاتا ہے، خاندان میں شامل ہو گئی، اور ایک دم ہی دلوں میں محبت کا دھماکہ ہوا۔ 28 سالی لیویت، جو تاریخ میں سب سے کم عمر وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری ہیں، نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ وویانا ایک کامل اور صحت مند بچی ہے، اور بڑا بھائی بھی اپنی نئی نقش میں خوشی سے شامل ہو گیا ہے۔ لیویت نے کہا کہ وہ اپنے نوزاد کے ساتھ ہر قیمتی لمحہ کو لطف اندوزی کر رہے ہیں۔ لیویت نے ایک نرم روشنی والی چلدر میں اپنے نوزاد کو گود میں لے کر ایک دلکش عکس بھی شیئر کیا، جو گرمی، خصوصیت اور نئے آغازوں کا مظہر تھا۔ لیویت نے اپنے ماملیویٹی لیو کو 24 اپریل سے شروع کرنے کا منصوبہ کیا تھا، لیکن ایک ایمنٹی خطرے کی وجہ سے یہ منصوبہ تھوڑا سے دیر تک ٹال دیا گیا۔ لیویت کا وائٹ ہاؤس بریفنگ روم میں آخری ظہار 28 اپریل کو آیا تھا، جب وائٹ ہاؤس خبرداروں کی ڈنر میں ایک ایمنٹی خطرے کی وجہ سے ایک کوشش کی گئی تھی۔ یہ لیویت کے لیے ایک اور احساسی باب ہے، جو 2024 میں اپنے بیٹے نکولس کی پیدائش کے بعد بھی کام پر واپس آئی تھیں، جب ڈونالڈ ٹرمپ پر ایک قتل کی کوشش کی گئی تھی۔ لیویت نے اپنی حمل کے دوران دعاؤں اور خیرخواہی کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ محسوس کر رہی ہے کہ اللہ خوب ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اب تک ماملیویٹی لیو کے دوران ایک دائمی بدلکار کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن خارجی امور کے وزیر مارکو ربیو نے ایک موقت طور پر یہ کام کیا اور بریفنگ پودیم پر اپنے مطمئن اور مطمئن رویے کے لیے مثبت فیدبیک حاصل کی.
