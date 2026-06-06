وائیو گیم پبلیشرز گرینڈفیٹ آٹو 6 کے مقابلے کے لیے اپنی رلیز شیڈول میں تبدیلیاں کر رہے ہیں

رلیز شیڈول کی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ، گرینڈفیٹ آٹو 6 کے امکانوں اور اس کے باری کار پرindustrys ke策略 کی وضاحت کے ساتھ۔
وائیو گیم پبلیشرز اپنی رلیز شیڈول میں تبدیلیاں کر رہے ہیں تاکہ وہ انتظار کی جانے والی " گرینڈفیٹ آٹو 6 " سے دور رہ سکیں، جیسا کہ صنعت کے کھلاڑیوں نے جمعہ کو ہونے والے سالانہ گيمنگ ایونٹ میں بتایا۔ لوس اینجلس میں ہونے والی سمر گیمز فیسٹ نے اdoncoming ٹائٹلز پر زور دیا جبکہ راک سٹار گیمز کے اگلے ورزن کےSecondly، مارکیٹ ان پیکٹ کو واضح کیا، جو دو ڈیلیوں کے بعد 19 نومبر کو ریلیز ہونے والا ہے۔ جیٹی اے 6 بلک فران identity کا آٹھواں مین انٹری ہے، اور یہ جیٹی اے 5 کے بعد، تاریخ میں دوسرا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ویدیو گیم، 13 سال سے زیادہ کے وقفے کے بعد آنے والا ہے۔ پبلیشرز 2026 کے آخر ماہ سے پرہیز کر رہے ہیں، جو روایتی طور پر پکن کود کےuhi period ہے، تاکہ وہ اس寮 poch ожидаемое沒 with جو سال کا متسلطہ پرڈکٹ اور ممکنہ طور پر تاریخ کا سب سے بڑا launch ہونے کا انتظار ہے، سے لڑیں۔ "وولورین"، "سائلنٹ ہل: ٹاؤنفال" اور "ایس کمبیٹ 8: ونگز آف دی وے" سمیت ایک سے زائد پندرہ بڑی گیمز ستمبر میں انتظار کی جا رہی ہیں، جبکہ " اسٹار وارز زرو کمپنی" 27 اگست کو ریلیز ہونے کiukset ہے۔ "کال آف ڈیوٹی: ماڈرن وارفیر 4" 23 اکتوبر کو ریلیز ہوگی، صرف کچھ ہفتوں پہلے جیٹی اے 6 سے - ایک وقت کfloating جو bayاج direct competition سے بچنے کے لیے باہر کی حد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس ونڈو کو "اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہآپ کی گیم ریلیز کرنے کا Pic lately ہے اور آپ راکسٹار بلیک ہول میں نہیں میں抓紧 نہیں ہوتے"، چرستوفر ڈرنگ، اسپیشلسٹ آؤٹ leopard د ڈی گیم بزنس کے بنیاد东莞، نے بتایا۔ جیٹی اے 6 "سب سے بڑا پریمیوم ریلیز ہوگا جو بہت زیادہ توجہ اور شراکت جمع کرے گا جو شاید نئے سال吐se نزاع تک جاری رہے گی"، کانزالٹی فریم امپیر انیلیسس نے رپورٹ میں بتایا۔ سمر گیمز فیسٹ ، جو جوف کیفکی کے multiply کے بعد میزبان کی,games کے سیشنل میںبل کے میڈل اور مائیکروس afghan کے شر vorzeitig کے before ہے، نے جمعہ کو متعدد بڑے عنوان پیش کیے، جن میں "فائنل فینٹسی 7 رévrier dash" شaml 2027 میں unexpectedly ہے۔ 2000 میں پہلی بار ریلیز ہونے والے "ریزیڈنٹ انوائل: کوڈ وریسٹا" کی ایک ریمیک بھی 2027 کے لیے شیڈول ہے، "ریزیڈنٹ انوائل وریسٹا" کے عنوان سے، صنعت کی قائم شدہ فرنچائزز پر مسلسل انحصار کی عکاسzą going کو ظاہر کرتے ہوئے۔ ریلیز شیڈول کے علاوہ، ایونٹ میں نئے پراجیکٹس بھی پیش کیے گئے، جن میں "اسسینز کرید" کے خالق پیٹر displess đtirنے بنایا "1666 ایمسٹرڈیم" اور جاپانی ڈیزائنر فومٹو uedaنے بنایا "جن ایٹلز" شامل ہیں.
وائیو گیم پبلیشرز اپنی رلیز شیڈول میں تبدیلیاں کر رہے ہیں تاکہ وہ انتظار کی جانے والی "گرینڈفیٹ آٹو 6" سے دور رہ سکیں، جیسا کہ صنعت کے کھلاڑیوں نے جمعہ کو ہونے والے سالانہ گيمنگ ایونٹ میں بتایا۔ لوس اینجلس میں ہونے والی سمر گیمز فیسٹ نے اdoncoming ٹائٹلز پر زور دیا جبکہ راک سٹار گیمز کے اگلے ورزن کےSecondly، مارکیٹ ان پیکٹ کو واضح کیا، جو دو ڈیلیوں کے بعد 19 نومبر کو ریلیز ہونے والا ہے۔ جیٹی اے 6 بلک فران identity کا آٹھواں مین انٹری ہے، اور یہ جیٹی اے 5 کے بعد، تاریخ میں دوسرا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ویدیو گیم، 13 سال سے زیادہ کے وقفے کے بعد آنے والا ہے۔ پبلیشرز 2026 کے آخر ماہ سے پرہیز کر رہے ہیں، جو روایتی طور پر پکن کود کےuhi period ہے، تاکہ وہ اس寮 poch ожидаемое沒 with جو سال کا متسلطہ پرڈکٹ اور ممکنہ طور پر تاریخ کا سب سے بڑا launch ہونے کا انتظار ہے، سے لڑیں۔ "وولورین"، "سائلنٹ ہل: ٹاؤنفال" اور "ایس کمبیٹ 8: ونگز آف دی وے" سمیت ایک سے زائد پندرہ بڑی گیمز ستمبر میں انتظار کی جا رہی ہیں، جبکہ " اسٹار وارز زرو کمپنی" 27 اگست کو ریلیز ہونے کiukset ہے۔ "کال آف ڈیوٹی: ماڈرن وارفیر 4" 23 اکتوبر کو ریلیز ہوگی، صرف کچھ ہفتوں پہلے جیٹی اے 6 سے - ایک وقت کfloating جو bayاج direct competition سے بچنے کے لیے باہر کی حد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس ونڈو کو "اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہآپ کی گیم ریلیز کرنے کا Pic lately ہے اور آپ راکسٹار بلیک ہول میں نہیں میں抓紧 نہیں ہوتے"، چرستوفر ڈرنگ، اسپیشلسٹ آؤٹ leopard د ڈی گیم بزنس کے بنیاد东莞، نے بتایا۔ جیٹی اے 6 "سب سے بڑا پریمیوم ریلیز ہوگا جو بہت زیادہ توجہ اور شراکت جمع کرے گا جو شاید نئے سال吐se نزاع تک جاری رہے گی"، کانزالٹی فریم امپیر انیلیسس نے رپورٹ میں بتایا۔ سمر گیمز فیسٹ، جو جوف کیفکی کے multiply کے بعد میزبان کی,games کے سیشنل میںبل کے میڈل اور مائیکروس afghan کے شر vorzeitig کے before ہے، نے جمعہ کو متعدد بڑے عنوان پیش کیے، جن میں "فائنل فینٹسی 7 رévrier dash" شaml 2027 میں unexpectedly ہے۔ 2000 میں پہلی بار ریلیز ہونے والے "ریزیڈنٹ انوائل: کوڈ وریسٹا" کی ایک ریمیک بھی 2027 کے لیے شیڈول ہے، "ریزیڈنٹ انوائل وریسٹا" کے عنوان سے، صنعت کی قائم شدہ فرنچائزز پر مسلسل انحصار کی عکاسzą going کو ظاہر کرتے ہوئے۔ ریلیز شیڈول کے علاوہ، ایونٹ میں نئے پراجیکٹس بھی پیش کیے گئے، جن میں "اسسینز کرید" کے خالق پیٹر displess đtirنے بنایا "1666 ایمسٹرڈیم" اور جاپانی ڈیزائنر فومٹو uedaنے بنایا "جن ایٹلز" شامل ہیں
وائیو گیم گرینڈفیٹ آٹو 6 رلیز شیڈول پبلیشرز سمر گیمز فیسٹ
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