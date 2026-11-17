وارانسی میں دو بہنوں نے باپ کے تشدد کے بدلے ریسٹورینٹ توڑ پھوڑ کی
بھارتی شہر وارانسی میں دو بہنوں نے اپنی والدہ کی بے عزتی اور والد کے تشدد کے جواب میں ریسٹورینٹ کی توڑ پھوڑ کی، جبکہ پولیس نے کارروائی میں سستی دکھائی۔
بھارتی شہر وارانسی میں دو بیٹیوں نے اپنے والد کی بے توقیری کرنے والے ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے حساب کتاب چکٹا کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وائرل ہو گئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو خواتین نے ایک ریسٹورینٹ میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور وہاں کے مالک اور عملے سے دو دو ہاتھ کیں۔ مبینہ طور پر خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانے میں شکایت بھی درج کرائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
واقعے کی تفصیلات اور سی سی ٹی وی ریکارڈ
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں خواتین اسکوٹر پر وہاں پہنچتی ہیں۔ ان میں سے ایک موبائل فون سے منظر کی عکس بندی کرتی ہے جبکہ دوسری مرکز میں داخل ہو کر آمیزے سے بھرا برتن الٹ دیتی ہے۔ اس دوران ایک ملازم پر پانی پھینکتے ہوئے دکان بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ موقع پر موجود افراد نے خواتین کو روکنے اور معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، تاہم تلخ کلامی جاری رہی۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
مالک نے بھی پولیس سے شکایت درج کرادی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس واقعے پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
پولیس کی کارروائی اور شکایات کا تسلسل
دو بیٹیوں کی جانب سے توڑ پھوڑ کی اس واردات کے بعد پولیس نے معاملے کی تحقیقات کا کام شروع کر دیا ہے۔ خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانے میں شکایت بھی درج کرائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
دو بیٹیوں نے اپنی والدہ کی بے عزتی اور والد کے تشدد کے جواب میں ریسٹورینٹ کی توڑ پھوڑ کی، جبکہ پولیس نے کارروائی میں سستی دکھائی۔ خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانے میں شکایت بھی درج کرائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
دو بیٹیوں نے اپنی والدہ کی بے عزتی اور والد کے تشدد کے جواب میں ریسٹورینٹ کی توڑ پھوڑ کی، جبکہ پولیس نے کارروائی میں سستی دکھائی۔ خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانے میں شکایت بھی درج کرائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
عموم کے لوگوں کا ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وائرل ہو گئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو خواتین نے ایک ریسٹورینٹ میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور وہاں کے مالک اور عملے سے دو دو ہاتھ کیں۔ مبینہ طور پر خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانے میں شکایت بھی درج کرائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
دو بیٹیوں نے اپنی والدہ کی بے عزتی اور والد کے تشدد کے جواب میں ریسٹورینٹ کی توڑ پھوڑ کی، جبکہ پولیس نے کارروائی میں سستی دکھائی۔ خواتین کے والد کا 4 نومبر کو ریسٹورینٹ کے مالک اور عملے سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے دوران انھیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تھانے میں شکایت بھی درج کرائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
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