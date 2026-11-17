وازیر آباد میں پاکستان ایکسپریس کی گاڑی سے ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی
وازیر آباد میں پاکستان ایکسپریس اور لینڈ کروزر کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوئی جس میں ایک شخص جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔
منگل کے صبح وازیر آباد کے علاقہ علی نگر کے قریب ایک نہایت دل آشوب اور خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کے ساتھ سوار دوسرا شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان ایکسپریس فیسال آباد جانے والی ٹرین ایک ان پٹے یا غیر محفوظ ریلوے کراسنگ سے گزر رہی تھی۔ اس دوران ایک ایس یو وی یا لینڈ کروزر نامی گاڑی بغیر کسی احتیاط کے ریلوے پٹریوں کو پار کرنے کی کوشش کی جس سے ٹرین اور گاڑی کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوا۔ ٹرین کی تیز رفتار کی وجہ سے یہ ٹکراؤ انتہائی تباہ کن ثابت ہوا اور ٹرین نے گاڑی کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لمبے فاصلے تک کھینچتے ہوئے لے جانے کے بعد ہی رک سکی۔ اس حادثے میں گاڑی بالکل تباہ ہو گئی اور اس کے اندر موجود دو افراد شدید خطرے میں پھنس گئے۔ جانے والی معلومات کے مطابق گاڑی میں سوار محمد فارید جو کہ 54 سالہ تھے، اس بھیانک تصادم کے دوران ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ان کے ساتھی شبیر حسین جو کہ 50 سالہ تھے، شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ مقامی لوگوں کی فوری کارروائی اور ریسکیو عملے کی کوششوں سے زخمی شخص کو مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ جائے وقوعہ سے لاش کو نکال کر کچلے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ ریلوے حکام نے بعد ازاں ٹریک سے تباہ شدہ گاڑی ہٹائی جس کے بعد پاکستان ایکسپریس اپنی معمول کی سفری کارروائی کو دوبارہ جاری کر سکی۔ یہ واقعہ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنا اور لوگوں نے غیر محفوظ ریلوے کراسنگز پر مزید سخت احتیاطی تدابیر اپنانے کا مطالبہ کیا۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے بھی زخمی شخص کو اپنی ذاتی گاڑی میں وازیر آباد سول ہسپتال پہنچانے میں مدد کی تاکہ اسے فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔.
منگل کے صبح وازیر آباد کے علاقہ علی نگر کے قریب ایک نہایت دل آشوب اور خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کے ساتھ سوار دوسرا شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان ایکسپریس فیسال آباد جانے والی ٹرین ایک ان پٹے یا غیر محفوظ ریلوے کراسنگ سے گزر رہی تھی۔ اس دوران ایک ایس یو وی یا لینڈ کروزر نامی گاڑی بغیر کسی احتیاط کے ریلوے پٹریوں کو پار کرنے کی کوشش کی جس سے ٹرین اور گاڑی کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوا۔ ٹرین کی تیز رفتار کی وجہ سے یہ ٹکراؤ انتہائی تباہ کن ثابت ہوا اور ٹرین نے گاڑی کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لمبے فاصلے تک کھینچتے ہوئے لے جانے کے بعد ہی رک سکی۔ اس حادثے میں گاڑی بالکل تباہ ہو گئی اور اس کے اندر موجود دو افراد شدید خطرے میں پھنس گئے۔ جانے والی معلومات کے مطابق گاڑی میں سوار محمد فارید جو کہ 54 سالہ تھے، اس بھیانک تصادم کے دوران ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ان کے ساتھی شبیر حسین جو کہ 50 سالہ تھے، شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ مقامی لوگوں کی فوری کارروائی اور ریسکیو عملے کی کوششوں سے زخمی شخص کو مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ جائے وقوعہ سے لاش کو نکال کر کچلے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ ریلوے حکام نے بعد ازاں ٹریک سے تباہ شدہ گاڑی ہٹائی جس کے بعد پاکستان ایکسپریس اپنی معمول کی سفری کارروائی کو دوبارہ جاری کر سکی۔ یہ واقعہ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنا اور لوگوں نے غیر محفوظ ریلوے کراسنگز پر مزید سخت احتیاطی تدابیر اپنانے کا مطالبہ کیا۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے بھی زخمی شخص کو اپنی ذاتی گاڑی میں وازیر آباد سول ہسپتال پہنچانے میں مدد کی تاکہ اسے فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
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