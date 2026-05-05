واشنگٹن میں فائرنگ، سیکرٹ سروس اہلکار ملوث

نیشنل مال کے قریب مسلح شخص کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں ایک مشتبہ شخص اور راہگیر زخمی، وائٹ ہاؤس پر عارضی لاک ڈاؤن عائد۔
واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال کے قریب ایک مسلح شخص کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے فائرنگ کی، جس سے ایک مشتبہ شخص اور ایک راہگیر زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد پیر کی دوپہر کو وائٹ ہاؤس پر عارضی طور پر لاک ڈاؤن عائد کردیا گیا۔ امریکی سیکرٹ سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر میتھیو کوئن کے مطابق، یہ واقعہ وائس پریذیڈنٹ کی گاڑی کے قافلے کے گزرنے کے بعد پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ وائس پریذیڈنٹ ہی اس حملے کا نشانہ تھے۔ انہوں نے کسی بھی وسیع تر سلامتی خطرے سے متعلق قیاس آرائی کرنے سے بھی انکار کیا۔ حکام نے بتایا کہ سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے ایک مشتبہ شخص کی شناخت کی جو مبینہ طور پر مسلح تھا۔ جب اس کی جانب بڑھا گیا تو مشتبہ شخص فرار ہوگیا اور پھر فائرنگ شروع کردی۔ ایجنٹوں نے جوابی فائرنگ کی، جس سے مشتبہ شخص زخمی ہوگیا اور اسے ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ اس کی حالت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ حکام نے یہ بھی تصدیق کی کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک نابالغ راہگیر معمولی زخمی ہوا۔ واقعہ واشنگٹن میں 15ویں سٹریٹ اور انڈیپینڈنس ایوینیو کے قریب پیش آیا، جسے وفاقی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور ایک مشتبہ شخص کے درمیان مسلح تصادم قرار دیا گیا۔ واقعہ کے دوران حفاظتی اقدام کے طور پر وائٹ ہاؤس پر عارضی لاک ڈاؤن عائد کردیا گیا۔ بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو محفوظ قرار دے دیا، جبکہ تحقیقات جاری رہنے کے دوران قریبی سڑکیں بند کردی گئیں۔ واشنگٹن ڈی سی پولیس نے بتایا کہ ان کے افسران موقع پر پہنچ گئے ہیں اور وہ جاری تحقیقات میں مدد کر رہے ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ شہر میں حالیہ سلامتی کے واقعات کے بعد دارالحکومت میں سکیورٹی کے اقدامات پہلے ہی سخت کردیے گئے تھے۔ یہ واقعہ ایک حساس مقام پر پیش آیا اور اس نے دارالحکومت میں سلامتی کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ سیکرٹ سروس اور پولیس نے مل کر تحقیقات کا آغاز کردیا ہے تاکہ واقعہ کی تمام تفصیلات کو جان سکیں اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ زخمی ہونے والے راہگیر کو طبی امداد فراہم کی جارہی ہے اور اس کی حالت مستحکم بتائی جارہی ہے۔ اس واقعے کے بعد، سیکرٹ سروس نے اپنی حفاظتی پروٹوکول کا جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وائس پریذیڈنٹ اور دیگر اہم شخصیات کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ یہ واقعہ امریکہ میں بڑھتے ہوئے تشدد اور مسلح حملوں کی ایک اور مثال ہے.
