واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، لاک ڈاؤن نافذ

امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ایک قانون نافذ کرنے والے اہلکار نے ایک شخص پر فائرنگ کی، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں آج ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں فوری طور پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نے ایک شخص پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے کے بعد امریکی خفیہ ایجنسی نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے نارتھ لان میں موجود تمام صحافیوں کو اندر جانے کی ہدایت کی اور پورے علاقے کو سخت سیکیورٹی حصار میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق، فائرنگ کا واقعہ 15ویں اسٹریٹ اور انڈیپنڈنس ایونیو کے قریب پیش آیا، جو نیشنل مال کے قریب واقع ہے اور وائٹ ہاؤس سے چند بلاکس کے فاصلے پر ہے۔ یہ واقعہ ایک انتہائی حساس مقام پر پیش آیا جس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز میں فوری طور پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، فائرنگ میں زخمی ہونے والے شخص کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم، اس کی شناخت اور فائرنگ کے پیچھے کے محرکات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے۔ واقعے کے بعد، وائٹ ہاؤس میں موجود ملازمین اور سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، کو واقعے کی اطلاع دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت کی کہ وہ اس واقعہ میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کریں اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سخت ترین سلوک کیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اپنی سرزمین اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ اس واقعہ کے بعد، وائٹ ہاؤس حملے میں ملوث ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ایک شخص کو قانون نافذ کرنے والے اہلکار نے گولی ماری تاہم اس کی حالت فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ خوش قسمتی سے وائٹ ہاؤس کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں شیڈول تقریب میں شرکت کی، جو تقریباً 45 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم ہے اور وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ اس واقعہ کے بعد، میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ واقعے کے مقام سے دور رہیں کیونکہ کئی سڑکیں گھنٹوں تک بند رہنے کا امکان ہے۔ پولیس نے شہریوں کو تعاون کرنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینے کی اپیل کی ہے۔ اس واقعہ نے امریکہ میں سیکیورٹی کے مسائل کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ، امریکہ کو دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، متحدہ عرب امارات میں ایران کا آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون حملہ ہوا جس میں 3 غیر ملکی زخمی ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی جہاز یا فریڈم پراجیکٹ میں رکاوٹ ڈالی تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ بیان ایران کے ساتھ امریکہ کے بڑھتے ہوئے تناؤ کی نشانی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے یہ خبر شائع کی گئی ہے اور اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے جو خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے.
