واشنگٹن-تہران معاہدہ: لبنان کے مسائل حل نہ ہونے کا خدشہ

واشنگٹن اور تہران کے درمیان اسرائیل-حزب اللہ جنگ ختم کرنے والے معاہدے میں لبنان کے اہم مسائل جیسے اسرائیلی انخلاء اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا ذکر نہیں ہے، جس سے لبنان میں عدم استحکام کا خدشہ ہے۔
واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک معاہدہ جس نے اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ کا خاتمہ کیا ہے، لبنان میں بہت سے مسائل حل نہیں کرتا۔ اس معاہدے میں نہ تو اسرائیل کے لبنان سے انخلاء کا ذکر ہے اور نہ ہی ایران کی طرف سے حزب اللہ کی حمایت کے خاتمے کا۔ امریکی دباؤ کے تحت، لبنان ی حکام اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے تھے تاکہ لڑائی ختم کرنے کے لیے علیحدہ معاہدہ کیا جا سکے، لیکن بظاہر بے روت کو پچھلی رات کے اعلان کے ساتھ نظرانداز کر دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کو تمام محاذوں پر ختم کرنے کے معاہدے کی تفصیلات عوامی نہیں کی گئی ہیں، لیکن ایران اور ثالث پاکستان دونوں نے کہا ہے کہ اس میں لبنان بھی شامل ہے۔ حزب اللہ نے 2 مارچ کو اسرائیل پر راکٹ حملے کرکے لبنان کو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل کیا تھا، تاکہ امریکی- اسرائیل ی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ اسرائیل نے فضائی حملوں اور زمینی حملوں کا جواب دیا، جس میں لبنان کے مطابق 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو گئے۔ ایک سرکاری ذریعہ نے اے ایف پی کو بتایا کہ " لبنان کو معاہدے کی شرائط یا جنگ بندی کے وقت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا"۔ لبنان ی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری، جو حزب اللہ کے اتحادی اور گروپ کے درمیان ثالث ہیں، نے واشنگٹن اور تہران کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے "پورے لبنان پر اسرائیل ی جارحیت کو روکنے کے لیے ایک لازمی اور پابند شق کو شامل کرنے پر اصرار کیا"۔ معاہدے کے بارے میں گردش کرنے والی معلومات میں جنوبی لبنان سے اسرائیل ی انخلاء کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اسرائیل ی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے پیر کو کہا کہ فوجیں غیر معینہ مدت تک ملک میں موجود رہیں گی۔ پیرس میں سائنسز پو یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ کے مطالعہ کے لیکچرر کریم بیتار نے کہا کہ "ایسا لگتا ہے کہ اس معاہدے میں اسرائیل شامل نہیں ہے، جس کا فوری مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا فریق نہیں تھا...
لہٰذا جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلاء کا امکان بہت کم ہے۔" ایک مغربی فوجی ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا کہ اسرائیلی افواج نے کئی مقامات پر دریائے لیطانی کو عبور کیا ہے، جو سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے لیکن کچھ علاقوں میں اس سے قریب ہے۔ ذریعے نے کہا کہ "اسرائیلی فوج کے دسیوں ہزار سپاہی" جنوبی لبنان میں موجود ہیں جہاں انہوں نے کچھ مستقل پوزیشنیں قائم کر رکھی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ حزب اللہ کی اب بھی وہاں موجودگی ہے۔ ذریعے نے کہا، "یہ 2000 میں ان کے انخلاء کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے"، جب اسرائیل نے تقریباً دو دہائیوں کے قبضے کے بعد جنوبی لبنان سے انخلاء کیا تھا۔ 2024 کی جنگ بندی کے تحت، جو لڑائی کے پچھلے دور کے بعد عمل میں آئی تھی، حزب اللہ کے جنگجوؤں کو اس علاقے سے پیچھے ہٹنا تھا۔ واشنگٹن نے مہینوں سے لبنانی حکام پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کریں، لیکن اس معاہدے میں عسکریت پسندوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فوجی ماہر ریاض کہواجی نے کہا کہ "حزب اللہ ہتھیار چھوڑنے پر راضی نہیں ہو گی...
اور یہ بحران طویل ہو گا۔" انہوں نے کہا کہ اس سے سیاسی عدم استحکام اور بدامنی بھی ہو سکتی ہے، "خاص طور پر اب جب حزب اللہ کا خیال ہے کہ اس نے ایران کے ذریعے اس معاہدے سے فتح یاب ہو کر ابھرا ہے، اور اس لیے وہ اپنی شرائط مسلط کرنے کی کوشش کرے گی کہ کون حکومت کرے۔" لبنان اور اسرائیل اپریل سے واشنگٹن میں براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا اور لبنان کو علاقائی جنگ سے الگ کرنا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے پیر کو کہا کہ "ہم واشنگٹن مذاکرات کے ذریعے اپنی کوششیں دوگنا کریں گے" تاکہ "مکمل اسرائیلی انخلاء حاصل کیا جا سکے۔" لیکن ایران-امریکہ کے اعلان کے بعد، کچھ لوگوں نے دو طرفہ مذاکرات کی تاثیر پر شک کیا۔ بیتار نے کہا کہ "لبنان ایک بار پھر اپنے آپ کو قربانی کا بکرا پا سکتا ہے جو امریکی شوقیہ پن، ایرانی مکارانہ رویے، اسرائیلی غرور اور...
اپنی سیاسی کلاس کے واضح حکمت عملی کی کمی کی قیمت ادا کرے گا۔
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