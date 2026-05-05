واشنگٹن میں مسلح شخص کو سیکرٹ سروس نے ہلاک کر دیا، وائٹ ہاؤس میں لاک ڈاؤن

واشنگٹن ڈی سی میں پیر کے روز ایک مسلح شخص کو امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جس کے بعد قریبی وائٹ ہاؤس میں کچھ وقت کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نائب صدر جے ڈی وانس کے قافلے کے گزرنے کے بعد پیش آیا۔
واشنگٹن ڈی سی میں پیر کے روز ایک مسلح شخص کو امریکی سیکرٹ سروس (USSS) کے ایجنٹوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، حکام نے بتایا۔ اس واقعے کے بعد قریبی وائٹ ہاؤس میں کچھ وقت کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ نیشنل مال کے قریب یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نائب صدر جے ڈی وانس کی گاڑی کا قافلہ اس علاقے سے گزرا تھا، USSS کے ڈپٹی ڈائریکٹر میتھیو کوئن نے بتایا۔ کوئن نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ نائب صدر نشانہ تھے اور انہوں نے اس بارے میں قیاس کرنے سے معذرت کی کہ آیا یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان لینے کی حالیہ کوششوں سے متعلق ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہے یہ واقعہ صدر کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا یا نہیں۔ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہم یہ معلوم کر لیں گے۔ کوئن نے بتایا کہ فائرنگ اس وقت ہوئی جب سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے ایک 'مشتبہ شخص' کی شناخت کی، جو مبینہ طور پر ایک ہتھیار لے کر موجود تھا۔ کوئن کے مطابق، جب افسران نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی تو وہ فرار ہو گیا، اپنا ہتھیار نکالا اور فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے جوابی فائرنگ کی اور مبینہ حملہ آور کو زخمی کر دیا۔ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کی حالت کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی ہیں۔ یہ واقعہ اس کے ایک ہفتے بعد پیش آیا ہے جب ایک مسلح شخص نے واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں سکیورٹی توڑنے کی کوشش کی جہاں صدر ٹرمپ ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ دارالحکومت میں سکیورٹی کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ سیکرٹ سروس اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس واقعے کے بعد، سکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا تھا اور تفتیش کے لیے شواہد جمع کیے گئے۔ حکام نے عوام کو پرسکون رہنے اور کسی بھی غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی۔ یہ واقعہ امریکہ میں سیاسی رہنماؤں کی سکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس واقعے کے بعد، کانگریس کے ارکان نے سیکرٹ سروس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں اور مزید سکیورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور نائب صدر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس واقعے نے امریکہ میں گن کنٹرول کے موضوع پر بھی بحث کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک میں ہتھیاروں کی دستیابی کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کی دستیابی کو محدود کرنے سے ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہتھیاروں کے حق کو محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو خود دفاع کے لیے ہتھیار رکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ امریکہ میں سکیورٹی کے مسائل اور گن کنٹرول کے موضوع پر ایک نئی بحث کا آغاز ہے۔ سیکرٹ سروس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صدر اور نائب صدر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے.
واشنگٹن ڈی سی میں پیر کے روز ایک مسلح شخص کو امریکی سیکرٹ سروس (USSS) کے ایجنٹوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، حکام نے بتایا۔ اس واقعے کے بعد قریبی وائٹ ہاؤس میں کچھ وقت کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ نیشنل مال کے قریب یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نائب صدر جے ڈی وانس کی گاڑی کا قافلہ اس علاقے سے گزرا تھا، USSS کے ڈپٹی ڈائریکٹر میتھیو کوئن نے بتایا۔ کوئن نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ نائب صدر نشانہ تھے اور انہوں نے اس بارے میں قیاس کرنے سے معذرت کی کہ آیا یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان لینے کی حالیہ کوششوں سے متعلق ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہے یہ واقعہ صدر کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا یا نہیں۔ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہم یہ معلوم کر لیں گے۔ کوئن نے بتایا کہ فائرنگ اس وقت ہوئی جب سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے ایک 'مشتبہ شخص' کی شناخت کی، جو مبینہ طور پر ایک ہتھیار لے کر موجود تھا۔ کوئن کے مطابق، جب افسران نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی تو وہ فرار ہو گیا، اپنا ہتھیار نکالا اور فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے جوابی فائرنگ کی اور مبینہ حملہ آور کو زخمی کر دیا۔ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کی حالت کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی ہیں۔ یہ واقعہ اس کے ایک ہفتے بعد پیش آیا ہے جب ایک مسلح شخص نے واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں سکیورٹی توڑنے کی کوشش کی جہاں صدر ٹرمپ ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ دارالحکومت میں سکیورٹی کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ سیکرٹ سروس اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس واقعے کے بعد، سکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا تھا اور تفتیش کے لیے شواہد جمع کیے گئے۔ حکام نے عوام کو پرسکون رہنے اور کسی بھی غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی۔ یہ واقعہ امریکہ میں سیاسی رہنماؤں کی سکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس واقعے کے بعد، کانگریس کے ارکان نے سیکرٹ سروس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں اور مزید سکیورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور نائب صدر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس واقعے نے امریکہ میں گن کنٹرول کے موضوع پر بھی بحث کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک میں ہتھیاروں کی دستیابی کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کی دستیابی کو محدود کرنے سے ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہتھیاروں کے حق کو محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو خود دفاع کے لیے ہتھیار رکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ امریکہ میں سکیورٹی کے مسائل اور گن کنٹرول کے موضوع پر ایک نئی بحث کا آغاز ہے۔ سیکرٹ سروس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صدر اور نائب صدر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے
امریکہ واشنگٹن ڈی سی سیکرٹ سروس فائرنگ وائٹ ہاؤس لاک ڈاؤن نائب صدر جے ڈی وانس صدر ٹرمپ سکیورٹی