واشنگٹن میں نیتن یاہو اور ٹرمپ کے خلاف متنازعہ مظاہرہ
امریکی دارالحکومت میں صیہونیت مخالف کارکنوں نے اسرائیلی اور امریکی رہنماؤں کے خلاف علامتی احتجاج کیا، اس دوران غزہ میں بچوں کی ہلاکتوں کو اجاگر کیا گیا۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں صیہونیت مخالف کارکنوں نے ایک انتہائی متنازع اور تاثراتی مظاہرہ کیا جس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ احتجاج تھینکس گیونگ کی تعطیل کے موقع پر یونین اسٹیشن کے باہر منعقد ہوا اور اس کا نام فرینڈزیونگ ڈنر رکھا گیا۔ مظاہرے کے مرکزی حصے میں اداکاروں نے نیتن یاہو ، مشہور مالیاتی شخصیت جیفری ایپسٹین اور صدر ٹرمپ کے کردار ادا کیے ہوئے ایک طویل میز پر بیٹھے تھے۔ اس منظرکشی میں بچوں کی خون آلود گڑیوں اور مصنوعی خون سے بھرے ہوئے پیالوں کو میز پر سجایا گیا تھا تاکہ غزہ میں بچوں کی ہونے والی ہلاکتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس مظاہرے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سابق وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے کرداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایک اداکار نے مجسمہ آزادی کا روپ دھارا ہوا تھا جسے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اور اس کے منہ پر اسرائیلی پرچم باندھا گیا تھا۔ میز پر رکھے مشروبات کو غزہ کا خون کہا جاتا تھا جبکہ دیگر تحریری پلے کارڈز کے ذریعے اسرائیل اور امریکی قیادت پر سخت الزامات لگائے گئے۔ اس منظرکشی میں قرون وسطیٰ کے یورپ میں یہودیوں کے خلاف پھیلائے گئے خون کے الزامات کا بھی حوالہ دیا گیا جو کہ تاریخی طور پر یہودیوں کے خلاف تشدد کی بنیاد رہا ہے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں امن کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کویت پر ڈرون حملے میں دو اطالوی شہری ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد ایران نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ اس حملے کی وجہ سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی سیاسی منظر نامے میں بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ نئی اسرائیلی حکومت کی تشکیل کے عمل میں نیتن یاہو نے کئی مواقع پر اپنی بات رکھنے سے قاصر رہ کر غلطیاں کی ہیں۔ آئزنکوٹ اور گولن کے درمیان اتفاق رائے کے باوجود سیاسی انتشار جاری ہے۔ یہ تمام واقعات دکھاتے ہیں کہ مغربی علاقے میں امن کے لیے بڑی چیلنجز موجود ہیں۔.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں صیہونیت مخالف کارکنوں نے ایک انتہائی متنازع اور تاثراتی مظاہرہ کیا جس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ احتجاج تھینکس گیونگ کی تعطیل کے موقع پر یونین اسٹیشن کے باہر منعقد ہوا اور اس کا نام فرینڈزیونگ ڈنر رکھا گیا۔ مظاہرے کے مرکزی حصے میں اداکاروں نے نیتن یاہو، مشہور مالیاتی شخصیت جیفری ایپسٹین اور صدر ٹرمپ کے کردار ادا کیے ہوئے ایک طویل میز پر بیٹھے تھے۔ اس منظرکشی میں بچوں کی خون آلود گڑیوں اور مصنوعی خون سے بھرے ہوئے پیالوں کو میز پر سجایا گیا تھا تاکہ غزہ میں بچوں کی ہونے والی ہلاکتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس مظاہرے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سابق وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے کرداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایک اداکار نے مجسمہ آزادی کا روپ دھارا ہوا تھا جسے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اور اس کے منہ پر اسرائیلی پرچم باندھا گیا تھا۔ میز پر رکھے مشروبات کو غزہ کا خون کہا جاتا تھا جبکہ دیگر تحریری پلے کارڈز کے ذریعے اسرائیل اور امریکی قیادت پر سخت الزامات لگائے گئے۔ اس منظرکشی میں قرون وسطیٰ کے یورپ میں یہودیوں کے خلاف پھیلائے گئے خون کے الزامات کا بھی حوالہ دیا گیا جو کہ تاریخی طور پر یہودیوں کے خلاف تشدد کی بنیاد رہا ہے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں امن کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کویت پر ڈرون حملے میں دو اطالوی شہری ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد ایران نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ اس حملے کی وجہ سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی سیاسی منظر نامے میں بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ نئی اسرائیلی حکومت کی تشکیل کے عمل میں نیتن یاہو نے کئی مواقع پر اپنی بات رکھنے سے قاصر رہ کر غلطیاں کی ہیں۔ آئزنکوٹ اور گولن کے درمیان اتفاق رائے کے باوجود سیاسی انتشار جاری ہے۔ یہ تمام واقعات دکھاتے ہیں کہ مغربی علاقے میں امن کے لیے بڑی چیلنجز موجود ہیں۔
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