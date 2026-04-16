واشنگٹن ٹائمز: پاکستان کا افغان سرحد پر آپریشن 'غضبِ للحق' موثر حکمت عملی قرار

امریکی جریدے دی واشنگٹن ٹائمز نے پاکستان کے افغانستان میں جاری آپریشن 'غضبِ للحق' کو سرحد پار خطرات کے خلاف ایک درست اور مؤثر حکمت عملی قرار دیا ہے، جس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ سول آبادی کے جان و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ آپریشن پاکستان کی اس صلاحیت کا مظہر ہے کہ وہ افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر، خصوصاً فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔
جریدے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کارروائیوں میں نہ صرف فوجی سطح پر کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں، بلکہ سولین آبادی کے جانی و مالی نقصان کو بھی کم سے کم رکھنے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
تجزیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کا یہ اقدام صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع پالیسی کا حصہ ہے جس میں سفارت کاری، سیاسی حکمت عملی اور اقتصادی اقدامات کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے تاکہ خطے میں طویل المدتی استحکام حاصل کیا جا سکے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں نہ صرف دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو نقصان پہنچا رہی ہیں، بلکہ یہ افغانستان میں بہتر گورننس اور سفارتی عمل کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہیں۔
واشنگٹن ٹائمز کے مطابق، اب تک 180 سے زائد دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں، جبکہ سرحدوں پر کنٹرول کو مؤثر بنا کر غیر قانونی آمد و رفت پر بھی کامیابی سے قابو پایا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ پاکستان افغانستان میں کسی قسم کی رجیم چینج کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ اس کا مؤقف یہ ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ اس کے اپنے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔
واشنگٹن ٹائمز کے مطابق، نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسدادِ دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک رکھنے کے ذریعے پاکستان اپنی فوجی کامیابیوں کو دیرپا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔
جریدے نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فوجی کارروائی، سفارت کاری اور سماجی عمل کو ایک مربوط اور متوازن پالیسی میں یکجا کرنا، دنیا میں اپنائے جانے والے دیگر سخت گیر اقدامات کے مقابلے میں ایک زیادہ مناسب اور مؤثر متبادل ہے۔
