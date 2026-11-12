واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ: چار زخمی، مشتبہ گرفتار نہیں ہوا
واشنگٹن ڈی سی کے لوگن سرکل میں ہونے والی فائرنگ کی واردات میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مشتبہ شخص ابھی بھی گرفتار نہیں ہوا جبکہ 12 اسکولوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
واشنگٹن ڈی سی کے شمال مغربی علاقے میں پیش آنے والی ایک خوفناک فائرنگ کی واردات میں کم از کم چار افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ففٹینتھ اسٹریٹ اور پی سٹریٹ کے قریب رونما ہوا جہاں فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ واشنگٹن پولیس کے افسران نے فوری طور پر ہنگامی رسپانس ٹیم کو موقع پر بھیجا تاکہ صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔
واقعے کی تفصیلات اور مقامی اثرات
اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ لوگن سرکل نیighborhood میں واقع ایک اسپورٹس سینٹر کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں ہوا۔ پولیس کے حکام نے واقعے کے بعد متعلقہ علاقے میں رہائش پذیر افراد کو فوری طور پر خبردار کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ متاثرہ ایریا سے دور رہیں تاکہ کسی قسم کی غیر ضرری مصیبت کا شکار نہ ہوں۔ اسپورٹس سنٹر کے حکام نے فوری طور پر عمارت سے تمام لوگوں کو باہر نکال کر سیف ایریا منتقل کر دیا تھا۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
مشتبہ شخص کی موجودگی اور پولیس کی کارروائی
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور پولیس کی جانب سے اس کی تلاش جاری ہے۔ خبروں کے مطابق مشتبہ شخص نے ایک رہائشی عمارت کی اوپری منزل پر خود کو حبس کر لیا ہے اور وہاں سے مداخلت کر رہا ہے۔ پولیس کی ہنگامی ٹیمیں اور ٹیکٹیکل یونٹس نے عمارت کا محاصرہ کر لیا ہے تاکہ مشتبہ شخص کو بغیر معصوم افراد کے زخمی یا ہلاک کیے حراست میں لیا جا سکے۔
اسکولوں میں سیکیورٹی الرٹ کا نفاذ
اس تشدد کی واردات کے بعد ضلعی حکام نے حلقے کے تقریبا پندرہ عامہ اسکولوں میں سیکیورٹی الرٹ کی سطح کو ہائی پر منتقل کر دیا ہے۔ ضلعی پریس سیکرٹری نے تصدیق کی کہ ان اسکولوں میں داخلہ اور خروج پر سخت پابندیوں کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اس وقت تک اسکولوں میں معمول کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں لیکن والدین اور طلباء کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر برتنی ضروری قرار دی گئی ہیں۔
آئندہ کارروائی اور عوامی ہدایات
واشنگٹن پولیس نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ اس وقت تک متاثرہ علاقے سے دور رہیں جب تک کہ صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں نہ آ جائے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی بی ایس نیوز اور دیگر ذرائع نے اسپورٹس کلب کی خالی کرانے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص کی گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور جب تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا عوام کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔
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