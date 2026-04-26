واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کے دوران ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا

واشنگٹن میں سالانہ تقریب وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران اچانک فائرنگ جیسی آوازوں نے ہلچل مچا دی جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتونِ اول کو سیکیورٹی ادارے نے فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔
واشنگٹن میں سالانہ تقریب وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران اچانک فائرنگ جیسی آوازوں نے ہلچل مچا دی جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتونِ اول کو سیکیورٹی ادارے نے فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تقریب واشنگٹن ہلز میں جاری تھی کہ اچانک زوردار دھماکوں جیسی آوازیں سنائی دیں جس پر سیکیورٹی اہلکاروں نے حاضرین کو نیچے رہیں کی ہدایت دیتے ہوئے صدر کو اسٹیج سے ہٹا دیا۔ رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی کی خصوصی یونٹ کاؤنٹر اسالٹ ٹیم کے مسلح اہلکار اسٹیج پر تعینات ہو گئے اور ہال کے پچھلے حصے کی جانب اسلحہ تان لیا گیا۔ واقعے کے بعد اعلیٰ حکام کو بھی فوری طور پر نکال لیا گیا جن میں پیٹ ہیگسیتھ اور کاش پٹیل شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق تقریباً پانچ گولیوں جیسی آوازیں سنائی دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ جبکہ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ تقریب کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور مبینہ طور پر ایک شوٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ واقعے کے بعد ہال میں موجود ہزاروں افراد کو کچھ دیر تک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رکھا گیا جبکہ ماحول میں شدید خوف و ہراس پایا گیا۔ صورتحال کی مکمل تفصیلات سامنے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
واشنگٹن فائرنگ ڈونلڈ ٹرمپ سیکیورٹی وائٹ ہاؤس