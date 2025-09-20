واشنگٹن ڈی سی میں محفلِ میلاد کا انعقاد: پاکستانی کمیونٹی کی خواتین کا بھرپور شرکت

ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں واشنگٹن ڈی سی میں سفارت خانہ پاکستان میں محفلِ میلاد کا انعقاد، پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت، درود و سلام اور نعتوں کا نذرانہ۔
سرورِ کائنات ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقدہ درود و سلام کی محفل میں پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں عید میلاد النبی ﷺ کی مناسبت سے سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں ایک پروقار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ یہ محفل حسبِ روایت امریکہ میں سفیرِ پاکستان رضوان سعید شیخ کی زوجہ محترمہ لبنیٰ رضوان کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ اس بابرکت تقریب میں درود و سلام اور شانِ نبی ﷺ میں نعت و کلام پیش کیے گئے، جس میں امریکہ میں مقیم
پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز محترمہ لبنیٰ رضوان کے استقبالیہ کلمات سے ہوا، جہاں انہوں نے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر انہوں نے ربیع الاول کے مبارک مہینے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سفارت خانے میں اس قسم کی محفلوں کا انعقاد نہ صرف ہمیں حضور اکرم ﷺ کی شان میں درود و سلام پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں کو ان سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ محترمہ لبنیٰ رضوان نے مزید کہا کہ آج کی اس مبارک محفل میں ہم اس سال مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خاص مہربانی سے حاصل ہونے والی معرکہ حق میں فتح پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، جس میں ہمارے جوانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔\محفل میں مختلف مقررین اور نعت خواں حضرات نے حضور اکرم ﷺ کی شان میں اپنے عقیدت بھرے خیالات کا اظہار کیا۔ محترمہ زہرا نورانی، محترمہ راحیلہ فردوس، الماس آصف، انیلہ، عظمیٰ ولی، نیئر نقوی، تسنیم رئیس، تہمینہ علی اور محترمہ طیبہ نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ان خواتین نے اپنے خوبصورت اندازِ بیان اور پر سوز لہجے میں نعتیں اور کلام پیش کیے، جس سے محفل کا سماں نہایت روحانی اور پر کیف ہو گیا۔ شرکاء نے ان نعتوں اور کلام پر والہانہ انداز میں داد دی اور حضور اکرم ﷺ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ محفل کے دوران، خواتین نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، جس میں سیرتِ نبوی ﷺ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، تاکہ خواتین کو آپ ﷺ کی زندگی اور تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ آگاہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ، تقریب میں اسلامی تعلیمات اور خواتین کے حقوق پر بھی بات چیت کی گئی۔ محفل کا اختتام وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں پر ہوا، نیز حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔\اس بابرکت محفل کا انعقاد ایک خوشگوار اور روحانی ماحول میں کیا گیا، جس میں خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ محفل میں شرکت کرنے والی خواتین نے اس تقریب کو ایک یادگار تجربہ قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہیے، تاکہ پاکستانی کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع مل سکے۔ یہ محفل پاکستانی کمیونٹی میں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ، محفل میں پاکستان کے مسائل اور چیلنجز پر بھی بات چیت کی گئی اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ اس تقریب نے پاکستانی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، جہاں وہ اپنے خیالات اور تجربات کا تبادلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ، محفل میں آنے والی خواتین نے ایک دوسرے کی مدد کرنے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا عزم بھی کیا۔ اس محفل کا انعقاد سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہترین اقدام تھا، جس نے انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے میں مدد کی۔ بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کیلئے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی اڈیالہ جیل آمدپارلیمان میں بھی اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے اور عوام کا فیصلہ مانے، مولانا فضل الرحمان
محفل میلاد ربیع الاول عید میلاد النبی ﷺ پاکستانی کمیونٹی خواتین واشنگٹن ڈی سی