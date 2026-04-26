واشنگٹن میں فائرنگ، صدر ٹرمپ کا ہنگامی پریس بریفنگ، پاکستان دورہ منسوخ

صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے کو اپنی جان لینے کی کوشش قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کو سخت کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفد کے دورے کو بھی منسوخ کر دیا۔
واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہولناک فائرنگ کے واقعے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر اور پورے ملک کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں سالانہ ڈنر تقریب کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک ہنگامی پریس بریفنگ سے خطاب کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس واقعہ کو اپنی جان لینے کی ایک اور نا کام کوشش قرار دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ماضی میں بھی ان پر متعدد بار حملوں کی کوششیں کی گئیں ہیں۔ انہوں نے پنسلوانیا کے بٹلر شہر میں ایک جلسے کے دوران اور فلوریڈا کے پام بیچ میں گالف کھیلتے ہوئے پیش آنے والے واقعات کا حوالہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ واقعہ وائٹ ہاؤس میں جدید ترین سیکیورٹی انتظامات کی اشد ضرورت کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی سیکیورٹی درکار ہے جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ صدر نے بتایا کہ اس واقعہ کے دوران امریکی خفیہ ایجنسی کے ایک جوان کو گولی لگ گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ صدر ٹرمپ نے خود اس زخمی اہلکار سے بات کی اور بتایا کہ اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے اس واقعہ میں سیکرٹ سروس کے اہلکاروں کی بہادری اور فوری کارروائی کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ حملہ آور سیکیورٹی چیک پوائنٹ کی جانب متعدد ہتھیاروں کے ساتھ بڑھا، لیکن سیکرٹ سروس کے جوانوں نے اسے فوری طور پر قابو کر لیا۔ صدر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ملزم کی تصویر اور سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر جاری کر دی ہے تاکہ اس معاملے میں مکمل شفافیت برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریب آزادی اظہار اور اتحاد کے لیے منعقد کی گئی تھی، لیکن اس واقعہ نے سیکیورٹی خدشات کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس واقعہ کے بعد پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک وفد کے دورے کو منسوخ کر دیا۔ اس فیصلے کی وجہ ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر کوئی مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ تاہم، یہ فیصلہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ نے امریکہ میں سیکیورٹی کے مسائل پر ایک نئی بحث شروع کر دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور دیگر اہم مقامات پر سیکیورٹی کے معیار کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اور تشدد کی ترغیب کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس واقعہ کے بعد امریکہ میں سیاسی رہنماؤں اور عام شہریوں نے مذمت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ اور زخمی اہلکار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں اور تفتیش کار ملزم کے پس منظر اور حملے کے محرکات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملزم کے گھر اور دیگر مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور ثبوت جمع کیے ہیں۔ تحقیقات کے نتائج جلد ہی منظر عام پر لائے جانے کی امید ہے۔ اس واقعہ نے امریکہ میں سیاسی ماحول کو مزید گرما دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مخالفین نے اس واقعہ کو ان کی پالیسیوں اور بیان بازی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے نفرت اور تعصب کو فروغ دیا ہے جس کی وجہ سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب، صدر ٹرمپ کے حامیوں نے ان کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس واقعہ کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ امریکہ کی حفاظت کو ترجیح دی ہے۔ یہ واقعہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے اور اس سے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔
