والدین کے جھگڑے بچوں کی ذہنی صحت پر اثرانداز، ماہرین کا مشورہ

گھریلو تنازعات بچوں میں خوف، بے چینی اور خود اعتمادی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ماہرین غصے کو قابو کرنے کے لیے 426 فارمولا تجویز کرتے ہیں۔
گھریلو ماحول بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں سکون، محبت اور احترام موجود ہو، بچوں کی ذہنی اور جذباتی نشوونما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تاہم، جب والدین کے درمیان مسلسل جھگڑے، بحث تکرار اور غصہ غالب آ جاتا ہے، تو اس کے بچوں پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ والدین کے درمیان تنازعات بچوں میں خوف، بے چینی، چڑچڑے پن اور خود اعتمادی کی کمی جیسے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ یہ مسائل نہ صرف ان کی موجودہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ مستقبل میں بھی ان کے رویے اور تعلقات پر گہرے اثرات چھوڑ سکتے ہیں۔ والدین کی لڑائی بچوں کے جذباتی سکون کو شدید متاثر کرتی ہے۔ اس سے بچوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے، ان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے اور ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات، والدین آپس کے تنازعات کا غصہ بچوں پر نکال دیتے ہیں، جو چھوٹے بچوں میں خوف پیدا کرتا ہے جبکہ بڑے بچوں میں ڈپریشن اور تنہائی کا احساس بڑھا سکتا ہے۔ بچوں کو اس طرح کے ماحول میں بڑھنا ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور ان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو والدین کے درمیان تنازعات سے بچانے کے لیے، والدین کو خود پر قابو رکھنا اور پرامن طریقے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کے سامنے کبھی بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو اس طرح کے ماحول سے دور رکھنا چاہیے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے ماہرین ایک سادہ مگر مؤثر تکنیک بتاتے ہیں، جسے ’فور ٹو سکس‘ یا 426 فارمولا کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق، جب بھی غصہ آئے تو پہلے 4 سیکنڈ تک گہری سانس لیں، پھر اسے 2 سیکنڈ تک روکیں اور آخر میں 6 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ خارج کریں۔ اس عمل کو کم از کم تین بار دہرانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغ پرسکون ہونے لگتا ہے۔ یہ تکنیک نہ صرف غصے کو قابو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، اپنے جذبات کو کسی قریبی دوست یا فیملی ممبر سے شیئر کرنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کبھی غصہ بچوں پر نکل جائے تو بعد میں انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی بات سے بچے کے ذہن پر پڑنے والے منفی اثرات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غصہ ایک فطری جذبہ ضرور ہے، لیکن اسے قابو میں رکھنا ہی اصل دانشمندی ہے۔ پُرسکون اور مثبت رویے والے والدین ہی ایک پُراعتماد اور خوشحال بچے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بچوں کی پرورش ایک ذمہ داری ہے اور والدین کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بچوں کے لیے ایک خوشگوار اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ان کا حق ہے۔ اس کے علاوہ، خبروں میں کم عمر لڑکی کے قتل کے الزام میں گرفتار گلوکار سے غیر اخلاقی مواد برآمد ہونے کی خبر بھی شامل ہے۔ یہ خبر معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی گراوٹ اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح کے واقعات معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور ہمیں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور جرائم کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
والدین بچے غصہ تنازعات ذہنی صحت 426 فارمولا
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »