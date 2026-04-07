والدین کا موبائل فون کا استعمال بچوں کی نشوونما پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ نئی تحقیق

ایک نئی تحقیق میں والدین کے موبائل فون کے زیادہ استعمال اور بچوں کی لسانی و سماجی نشوونما پر پڑنے والے منفی اثرات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کی حفاظت کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
والدین کے موبائل فون کے استعمال کی عادت بچوں کے رویوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، جس کا انکشاف حالیہ تحقیق میں ہوا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ والدین جو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے زیادہ تر موبائل فون یا دیگر اسکرینوں میں مصروف رہتے ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے ایک غلط طرزِ عمل کی مثال قائم کرتے ہیں بلکہ ان کی لسانی اور سماجی نشوونما پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسٹونیا میں 421 بچوں کے والدین پر کیے گئے ایک جامع سروے سے یہ بات سامنے آئی کہ جن گھروں میں اسکرین کا استعمال زیادہ تھا،
وہاں بچوں میں بھی یہی عادت زیادہ پائی گئی اور ان کی لسانی صلاحیتوں، یعنی الفاظ کے ذخیرے اور گرائمر پر گرفت، نسبتاً کمزور رہی۔ یہ نتائج معروف سائنسی جریدے ’’فرنٹیئرز اِن ڈیولپمنٹل سائیکولوجی‘‘ میں شائع ہوئے، جس سے اس اہم موضوع پر سائنسی اعتبار سے روشنی ڈالی گئی۔ تحقیق کے مطابق، بچوں کی زبان کی نشوونما میں سب سے اہم کردار والدین کے ساتھ براہِ راست، بامعنی اور تخلیقی گفتگو کا ہوتا ہے۔ جب والدین یا بچے زیادہ وقت اسکرینز پر صرف کرتے ہیں تو گھروں میں بات چیت کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس سے سکھانے اور پڑھانے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بچوں کی زبان سیکھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ان کی لسانی مہارتیں متاثر ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ بچوں کے ساتھ مل کر اسکرین دیکھنا بھی ان کی لسانی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ تحقیق کی سربراہی کرنے والی ڈاکٹر ٹییا ٹولویسٹے کا کہنا ہے کہ یہ نتائج خاندانی اسکرین عادات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور والدین کے رویے کے براہِ راست بچوں کی نشوونما پر اثرانداز ہونے کے واضح ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق، اس مسئلے کو سمجھنا اور اس پر قابو پانا موجودہ دور میں انتہائی ضروری ہے۔\اس تحقیق میں اسکرین کے حد سے زیادہ استعمال کے اثرات کا ایک اور پہلو بھی سامنے آیا، جو صرف زبان تک محدود نہیں تھا۔ تحقیق سے پتا چلا کہ اسکرین کا زیادہ استعمال بچوں کی حفاظت کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جب والدین مسلسل اپنے فون میں مصروف رہتے ہیں، تو وہ بچوں پر کم توجہ دیتے ہیں، جس سے حادثات یا چوٹ لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور مطالعے کے مطابق، جب والدین بچوں کے ساتھ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر موبائل فون میں گم رہتے ہیں، تو بچے بے دھیانی کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی حفاظت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ماہرِ اطفال ڈاکٹر جینی ریڈسکی نے اس حوالے سے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہر وقت موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین وقتاً فوقتاً اپنے فون کو ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں، تاکہ ان کی بہتر نشوونما کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر ریڈسکی نے مزید کہا کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، جیسے کھانے یا کھیل کے وقت اسکرین سے دوری اختیار کرنا، بچوں کی مجموعی نشوونما میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تحقیق نے والدین کو اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی بچوں کی تربیت اور نشوونما کے لیے انسانی رابطہ، محبت اور توجہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ کھیلیں اور ان کی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں۔ اس سے نہ صرف بچوں کی لسانی اور سماجی مہارتیں بہتر ہوں گی بلکہ ان کے درمیان مضبوط رشتے بھی استوار ہوں گے، جو بچوں کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہیں۔\تحقیق کے نتائج والدین کو ایک اہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنی اسکرین عادات پر نظر ثانی کریں اور بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کو ترجیح دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کو اسکرین کا استعمال کم کرنا ہوگا، خاص طور پر جب وہ بچوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے بجائے، انہیں بچوں کے ساتھ پڑھنے، کھیلنے، باتیں کرنے اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، والدین کو بچوں کے لیے ایک صحت مند اور متوازن ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں ٹیکنالوجی کا مناسب استعمال شامل ہو۔ اس میں بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کی حدود مقرر کرنا، ان کے لیے تعلیمی اور معلوماتی مواد کا انتخاب کرنا، اور ان کے ساتھ مل کر اسکرین دیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہے۔ والدین کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ان کا رویہ بچوں کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے، لہذا انہیں مثبت اور ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو اپنے والدین کے رویے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد کریں۔ آخر میں، یہ تحقیق اس بات پر زور دیتی ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی نشوونما کے لیے متوازن نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کا مناسب استعمال، بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا، اور ان کے لیے ایک معاون ماحول فراہم کرنا شامل ہے۔ اس طرح، والدین اپنے بچوں کو ایک خوشحال اور کامیاب مستقبل کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ والدین کی جانب سے بچوں پر توجہ دینے اور ان کی ضروریات کو سمجھنے سے بچوں کی نفسیاتی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے وہ ذہنی طور پر مضبوط اور خود اعتمادی سے بھرپور بنتے ہیں
